Pokémon Unite: Mobile-Release im September mit Crossplay

Das wurde angekündigt: Neben der Ankündigung zum Mobile-Release von Pokémon Unite warfen die Entwickler auch gleich zwei neue Kämpfer in den Ring. Denn Mamutel und Feelinara werden bald in Pokémon Unite veröffentlicht. Zu welchem Zeitpunkt das passiert, ist aber aktuell noch unklar.

Um die Geschenke einzulösen, müsst ihr bis zum 31. Oktober 2021 das Login-Event in der Mobile-Version gespielt haben. Erst danach werden euch die Geschenke gutgeschrieben. Die Belohnungen könnt ihr dann in der Switch- und in der Mobile-Version nutzen.

Was wissen wir zum Mobile-Release? Pokémon Unite könnt ihr gerade nur auf der Nintendo Switch spielen. Doch schon am 22. September kommt der Release für iOS und Android. Da soll es keine Verzögerung zwischen den Launches auf den verschiedenen Betriebssystemen geben.

Das MOBA Pokémon Unite startet am 22. September im Mobile-Release für iOS und Android. Wer will, kann sich jetzt schon registrieren. Dazu bestätigten die Entwickler auch Crossplay mit der Nintendo Switch.

