Im MOBA Pokémon Unite von TiMi Studios erhaltet ihr nach jedem Kampf Medaillen (Medals), die euch besonders auszeichnen. Wir von MeinMMO erklären euch, welche Bedeutung sie haben und was ihr von ihnen habt.

Insgesamt gibt es 17 Medaillen in Pokémon Unite, wovon ihr einige nach jedem Match bekommt. Dabei ist es teilweise vom Pokémon abhängig, welche Medaille ihr erhalten könnt. Bei der abschließenden Wertung werden die erzielten Tore besonders stark gewichtet.

Pokémon Unite: Medaillen, dir nur ein Pokémon bekommt

Jede der folgenden Medaillen kann nur einmal im Team vergeben werden.

„MVP“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „MVP“-Medal („Most Valuable Player“)? Die MVP-Auszeichnung bekommt ihr, indem ihr die beste Leistung des Spiels abliefert. Dies beinhaltet alle Tore, KOs und Assists. Nur von dieser Medaille könnt ihr tatsächlich profitieren, denn durch sie könnt ihr zusätzliche Punkte im Battle Pass abstauben. Die Punkte erlauben euch, dort weiter fortzuschreiten und zusätzliche Belohnungen zu bekommen. MVPs werden oft die Jungler oder Attacker.

Alle folgenden Medaillen bringen keine besonderen Erfolge mit sich, sondern sind nur eine extra Auszeichnung nach dem Match. Sie haben keine Auswirkungen auf eure Belohnungen, Statistiken oder das Spielgeschehen danach.

„KO“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „KO“-Medal? Die „KO“-Medaille wird nur demjenigen ausgehändigt, der die meisten KOs des Teams macht. Damit sind nur KOs an den Pokémon des gegnerischen Teams gemeint, nicht die wilden Pokémon.

„Helfer“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „Assist“-Medal? Träger dieser Medaille werdet ihr, indem ihr euren Teamkameraden helft, ein Pokémon vom Gegnerteam auszuschalten. Dabei könnt ihr euren Teammate buffen, heilen oder mit angreifen. Alles zählt zu einem Assist.

„Bestes Ergebnis“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „Best Score“Medal? Wenn ihr derjenige seid, der die meisten Tore im Spiel erzielt hat, bekommt ihr als Belohnung diese Medaille.

„Torunterbrechung“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „Goal Interrupt“-Medal? Torunterbrecher kriegt ihr, wenn ihr die Gegner davon abhalten könnt, ein Tor bei euch im Feld zu erzielen. Bevor ein Pokémon ein Tor erzielen kann, beginnt eine Animation. Unterbrecht ihr den Gegner dabei, zählt das als Unterbrechung.

„Geheilt“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „Healed“-Medal? Heilt ihr andere oder euch selbst, zählt das als „healed“. Wenn ihr die meisten Lebenspunkte regeneriert habt, bekommt ihr diese Medaille.

„Verletzt“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „Injured“-Medal? Die „Injured“-Medaille geht mit dem meisten erhaltenen Schaden einher. Alle Formen von Lebenspunkte-Verlust zählen als Verletzung.

Pokémon Unite: Medaillen, die bestimmte Klassen bekommen

Die folgenden Medaillen können mehrere Teammitglieder gleichzeitig erhalten. Hier bestimmt einzig und allein die Punktzahl und die Klasse des Pokémons darüber, welche Medaille ihr bekommt.

„Silberner Angreifer“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „Silver Attacker“-Medal? Jedes Attacker-Pokémon kann diese Medaille mit nach Hause holen. Habt ihr am Ende 70 Punkte oder mehr bekommen, erhaltet ihr die „Silver Attacker“-Medaille. Attacker-Pokémon könnt ihr an dem roten Hintergrund bei der Charakterauswahl erkennen.

„Goldener Angreifer“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „Gold Attacker“-Medal? Jedes Attacker-Pokémon kann mit 80 oder mehr Punkten diese Medaille bekommen.

„Silberner Verteidiger“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „Silver Defender“-Medal? Ist das Pokémon ein Verteidiger und erhält am Ende des Matches 70 oder mehr Punkte, bekommt ihr die „Silver Defender“-Medaille. Verteidiger erkennt ihr am grünen Hintergrund in der Charakterauswahl.

„Goldener Verteidiger“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „Gold Defender“-Medal? Verteidiger-Pokémon mit 80 oder mehr Punkten erhalten die „Gold Defender“-Medaille.

„Silberner All-Rounder“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „Silver All-Rounder“-Medal? Alle All-Rounder, die am Ende des Spiels 70 oder mehr Punkte erhalten, bekommen diese Medaille. All-Rounder lassen sich am violetten Hintergrund in der Charakterauswahl erkennen.

„Goldener All-Rounder“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „Gold All-Rounder“-Medal? All-Rounder-Pokémon mit 80 oder mehr Punkten erhalten die „Gold All-Rounder“-Medaille.

„Silberner Unterstützer“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „Silver Supporter“-Medal? Spielt ihr einen Supporter und erreicht am Ende des Matches 70 oder mehr Punkte, bekommt ihr die „Silver Supporter“-Medaille. Supporter-Pokémon erkennt ihr am gelben Hintergrund.

„Goldener Unterstützer“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „Gold Supporter“-Medal? Alle Supporter-Pokémon, die am Ende der Runde 80 oder mehr Punkte bekommen, erhalten diese Medaille.

„Silberner Speedster“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „Silver Speedster“-Medal? Wenn ihr mit einem Speedster-Pokémon das Match mit mehr als 70 Punkten abschließt, bekommt ihr die „Silver Speedster“-Medaille. Diese Pokémon lassen sich am blauen Hintergrund in der Charakterauswahl erkennen.

„Goldener Speedster“-Medaille

Wie erhaltet ihr die „Gold Speedster“-Medal? Alle Speedster-Pokémon, die das Spiel mit 80 oder mehr Punkten abschließen, bekommen diese Medaille.

Findet ihr am Ende des Matches eine graue, eingekreiste Zahl hinter eurem Namen, hat mindestens einer der neun anderen Mitspieler, ein „Good Job!“ an euch vermittelt. Das ist sozusagen ein manuelles Abzeichen, welches ihr an alle Spieler weitergeben könnt. Auswirkungen hat dies keine.

Möchtet ihr eine Übersicht von allen Pokémon und ihren Kategorien, wie „Attacker“, „Speedster“ und Co.? Dann schaut hier vorbei: Alle spielbaren Pokémon in Pokémon Unite und welche Rolle sie haben.