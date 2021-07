Pokémon Unite: Zeraora bekommen – So holt ihr das Event-Monster gratis

Zur feier des Releases von Pokémon Unite könnt ihr euch kurze Zeit Zeraora auf die Nintendo Switch holen. Das Monster gibt es nicht im Shop. Wir verraten euch, wie ihr die neue Lizenz als “Launch Bonus” in einer Minute gratis holt und was der Elektro-Kämpfer alles kann.

Seit dem 21. Juli könnt ihr in Deutschland Pokémon Unite spielen. Falls ihr euch schon gewundert habt, warum euch eure Gegner mit dem gelben Zeraora zerlegen und wie ihr das Elektro-Monster selbst auch bekommt, haben wir gute Nachrichten.

Jeder Spieler kann sich Zeraora gratis und schnell auf die Nintendo Switch holen. Ihr habt dafür aber nicht ewig Zeit, da es sich um eine Event-Belohnung handelt. Doch keine Angst, die 3 einfachen Schritte für die neue Unite Lizenz dauern nicht mal eine Minute.

Benötigte Zeit: 1 Minute. So bekommt ihr die Zeraora License in Pokémon Unite Im Hauptmenü “X” drücken Seid ihr im Startbildschirm von Pokémon Unite, wo ihr euren Trainer und euren Begleiter seht, drück die Taste “X”. Eure Mails checken Links öffnet sich nun ein Menü, bei dem ihr bis fast nach ganz unten scrollt – bis zu “Mail”. Öffnet das Brief-Symbol jetzt. Launch Bonus auswählen Haltet bei euren Mails Ausschau nach der Nachricht “Launch Bonus”. Klickt auf die Nachricht mit der Geschenkbox und “redeemt” (erhaltet) den Bonus. Das war es schon, jetzt besitzt ihr die Event-exklusive Zeraora-Lizenz für Pokémon Unite. Zeraora auswählen Geht zurück ins Hauptmenü, hier klickt ihr auf den Pokéball unten in der Mitte. Hat alles geklappt, seht ihr bei euren Unite-Lizenzen jetzt Zeraora und seine Statuswerte. Ihr könnt hier die Moves anschauen, mit Zeraora trainieren oder das Pokémon als Favorit festlegen, damit es im Startbildschirm neben euch steht.

Wie lange habt ihr dafür Zeit? Ihr müsst euch bis zum 31. August 2021 in Pokémon Unite einloggen, um Zeraora zu bekommen. Das Event-Monster ist eine Art Begrüßungs-Geschenk zum Release des neuen MOBAs.

Pokémon Unite ist bis Ende 2021 nur auf der Nintendo Switch spielbar.

Erst später im Jahr soll eine Version für Smartphones kommen.

Auf Twitter heiß es aber offiziell, dass man auch den Nutzer auf Mobile-Geräten später eine Möglichkeit gibt, Zeraora zu bekommen – genauere Infos gibt es aber noch keine.

Wie stark ist Zeraora in Pokémon Unite?

Das kann der Kämpfer: Zeraora ist ein Speedster, als solche ist es sehr schnell und kann in kurzer Zeit viel Schaden raushauen. Ihr müsst euch aber auf euren Nahkampf (Melee) verlassen und die Distanz zum Gegner überbrücken oder euch schnell und überraschend anschleichen.

Euch stehen Angriffe zur Verfügung, mit denen ihr zum Feind springt (Dash). Aufgelevelt heilt euch der Sprung sogar, alternativ nutzt ihr den Dash, um hitzigen Situationen zu entkommen.

Als zweiten Angriff nutzt ihr eure scharfen Krallen und könnt so Kombos auslösen oder Feinde umwerfen.

Als starker Unite Move setzt ihr “Plasma Gale” ein. Das setzt ein ganzes Gebiet unter tödlichen Strom und verleiht euch in diesem Strom-Feld zahlreiche Boni auf Reichweite und Angriff.

Passiv sammelt Zeraora bei erlittenem Schaden Stapel, die euren Angriff steigern. Jeder dritte normale Schlag paralysiert den Gegner kurz und gibt euch Lebenspunkte zurück.

Die Fähigkeiten und Rollen aller zum Release verfügbaren Kämpfer gibt’s hier auf MeinMMO: Alle spielbaren Pokémon in Pokémon Unite und welche Rolle sie haben

Die Schwierigkeit von Zerora wird mit “Expert” angegeben, es gehört also zu den am härtesten zu spielenden Monstern im Spiel. Dabei hat Zeraora nur sehr wenig Durchhaltevermögen (Endurance) und geht so schnell K.O. wie es selbst andere umhaut. Wer jedoch fleißig mit dem mysteriösen Pokémon trainiert, schneidet durch seine Feinde wie durch Butter und taucht immer da auf dem Schlachtfeld auf, wo ihn Feinde nicht erwarten.

Ich habe mich sofort aufs neue Pokémon Unite gestürzt – Und nun gehört mein Leben der Switch

Habt ihr euch schon die kostenlose Zeraora-Lizenz geschnappt und vermöbelt eure Gegner so richtig? Sagt uns doch in den Kommentaren, mit welchem Kämpfer ihr aktuell in Pokémon Unite loszieht oder welches Monster euch aktuell noch fehlt, damit ihr richtig Spaß im MOBA haben könnt.