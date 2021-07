Pokémon Unite feiert heute Release: Das müsst ihr zu Uhrzeit, Download und Preis wissen

Am 21. Juli 2021 erscheint mit Pokémon Unite ein neues, kostenloses MOBA im beliebten Pokémon-Universum für die Nintendo Switch. MeinMMO verrät euch, was ihr zum Release wissen müsst und wie ihr spielen könnt.

Was ist Pokémon Unite? Was ist Pokémon Unite? Pokémon Unite ist eine Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), in der ihr in Teams aus je 5 Pokémon gegeneinander antretet. Ihr könnt das Spielprinzip mit League of Legends vergleichen. Wann ist der Release und um wie viel Uhr? Pokémon Unite erscheint am 21. Juli. Eine konkrete Uhrzeit gibt es noch nicht, einige Berichte sprechen aber von 18:00 Uhr deutscher Zeit. Kann ich Pokémon Unite auf dem PC spielen? Nein, Pokémon Unite erscheint vorerst nur auf Nintendo Switch, später auch mobil für Android und iOS. Wo kann ich Pokémon Unite herunterladen? Den Download findet ihr auf der offiziellen Website von Pokémon Unite im Nintendo eShop (via Nintendo.com). Das Spiel ist 928 MB groß. Was kostet Pokémon Unite? Pokémon Unite wird Free2Play, ist also kostenlos. Es gibt allerdings die Möglichkeit, mit echtem Geld Pokémon und Items zu kaufen, zu denen möglicherweise auch schon gezeigte Skins für die Pokémon zählen. Kann ich auf Deutsch spielen? Nein, zu Release ist Pokémon Unite nur auf Englisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch verfügbar.



Wenn ihr euch bis zum 31. August einloggt, erhaltet ihr sogar das Pokémon Zeraora als Geschenk. Zeraora wird euch per Post im Spiel zugesandt und ihr müsst das Monster nur noch abholen.

Pokémon Unite: Gameplay und spielbare Pokémon

Wie sieht das Spiel aus? Bereits vor dem Release konnten einige Spieler einen Blick ins Spiel werfen und haben dabei auch schon Gameplay zeigen.

Pokémon Unite erinnert vom Aufbau und Spielstil stark an andere MOBAs wie League of Legends, DOTA 2 oder Heroes of the Storm. Ihr steuert euer Pokémon und habt verschiedene Fähigkeiten auf Buttons, die ihr im Kampf einsetzen könnt. Dabei sammelt ihr allerdings kein Gold von neutralen „Creeps“, sondern entwickelt eure Pokémon weiter.

Um zu gewinnen, müsst ihr mehrere Punkte auf der Karte einnehmen und halten. Der YouTuber Trymacs hat Pokémon Unite bereits getestet und sogar schon einen Sieg eingefahren. Ihr seht hier einige seiner Runden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Welche Pokémon kann ich spielen? In Unite habt ihr eine Auswahl aus Pokémon mehrerer Generationen. Diese Pokémon sind in verschiedene Klassen oder Rollen eingeteilt:

Angreifer sind aggressive Pokémon, die Schaden austeilen

Sprinter sind schnell und agil

Allrounder können flexibel mehrere Rollen ersetzen

Verteidiger sind die „Tanks“ und halten viel aus

Unterstützer helfen dem Team

Hier auf MeinMMO findet ihr eine Liste mit allen Pokémon und ihren Rollen in Pokémon Unite. Werdet ihr euch das neue Spiel ansehen oder interessiert euch ein MOBA im Pokémon-Universum eher nicht?

Screenshots zum Gameplay

Wenn euch das Video zu lang ist oder ihr lieber ein paar Screenshots zum neuen Pokémon Unite sehen wollt, haben wir hier eine Galerie mit Bildern zum Gameplay des MOBAs für euch zusammengetragen:

Im Moment gibt es Pokémon Unite nur auf der Nintendo Switch, in Zukunft soll es jedoch auch auf Mobilgeräten mit Android und iOS erscheinen. Wenn ihr lieber auf dem Smartphone oder Tablet zockt, müsst ihr euch also noch gedulden. In der Zwischenzeit findet ihr bei uns aber einige Alternativen:

Die aktuell besten Mobile Games 2021 mit Multiplayer