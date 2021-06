In Japan läuft nun vor dem Release im Juli der erste regionale Test zum MOBA Pokémon Unite. MeinMMO zeigt euch, wie ihr trotzdem daran teilnehmen könnt.

Was ist das für ein Test? Dabei soll vor allem die Serverstabilität von Pokémon Unite getestet werden. Dennoch könnt ihr euch schon einmal einen ersten Eindruck vom Spielprinzip des Pokémon-MOBA holen. Im Test ist die Arena “Eos Island” verfügbar und ihr tretet in einem 5-gegen-5-Kampf gegen andere Spieler an. Dabei wählt ihr aus verschiedenen Pokémon mit unterschiedlichen Eigenschaften.

Welche Monster ihr im Spiel wählen könnt und was diese voneinander unterscheidet, haben wir in unserer Übersicht für euch zusammengefasst: Alle spielbaren Pokémon in Pokémon Unite und welche Rolle sie haben

Wie lange läuft der Test? Die Testphase startete bereits am 24. Juni und läuft noch bis Samstag, den 26. Juni um 23:59 Uhr, also bis 16:00 Uhr unserer Zeit. Wir zeigen euch, wie ihr daran teilnehmen könnt.

Teilnahme trotz japanischem Netzwerktest bei Pokémon Unite

Das braucht ihr dafür: Zunächst braucht ihr einen japanischen Nintendo-Online-Account. Dafür müsst ihr bei der Erstellung einfach die entsprechende Region auswählen. Im Video von den Kollegen bei nintendo-connect könnt ihr euch auch anschauen, wie das mit japanischen und amerikanischen Accounts funktioniert:

Das müsst ihr danach tun:

Loggt euch mit eurem japanischen Account im Store ein.

Über diesen könnt ihr euch den Netzwerktest zu Pokémon Unite downloaden.

Den Link findet ihr auch hier über den japanischen Store: store-jp.nintendo.com

Ihr braucht außerdem rund 1,4 GB verfügbaren Speicherplatz auf eurer Switch.

Habt ihr euch den Netzwerktest heruntergeladen, könnt ihr nun auch mit eurem deutschen Account darauf zugreifen. Ihr könnt dann Europa (ヨーロッパ) und Deutschland (ドイツ) als Region auswählen.

Ihr müsst euch zwar ein wenig durch das japanische Menü fummeln, solltet aber keine großen Probleme dabei haben, zumindest einen Einblick in das Spiel zu bekommen.

Pokémon Unite kommt als kostenloses Spiel auf Switch, Andoid und iOS

Was ist Pokémon Unite eigentlich? Dabei handelt es sich um eine Variante der bekannten MOBA-Spiele, dementsprechend gibt es Ähnlichkeiten zu Titeln wie League of Legends. Ihr wählt aus einer bestimmten Anzahl an Pokémon und tretet in Teams gegeneinander in Arenen an.

Jedes Pokémon hat bestimmte Eigenschaften und Attacken, die es im Laufe des Matches aufzuleven und freizuschalten gilt. Zahlreiche Pokémon lassen sich während der Partie auch durch Levelaufstiege weiterentwickeln.

Wann kommt Pokémon Unite? Im Juli ist der Release für die Nintendo Switch geplant. Im September folgt dann die Mobile-Version für Andoid und iOS.

Wird das Spiel etwas kosten? Nein. Pokémon Unite kommt als Free2Play-Titel auf die Switch und auf Mobile. Es wird einen Ingame-Shop geben, in dem ihr für Echtgeld kosmetische Items kaufen könnt: In Pokémon Unite tragen Spieler und Pokémon coole Skins – So sehen sie aus