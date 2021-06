Im Juli kommt ein Spiel wie League of Legends mit Pokémon – Das ist Pokémon Unite

Bereits im vergangenen Jahr wurde Pokémon Unite vorgestellt, nun hat das MOBA einen Release-Zeitraum. Schon bald kann man das Spiel auf der Nintendo Switch sowie auf iOS und Android ausprobieren.

Wann erscheint Pokémon Unite? Das neue MOBA Pokémon Unite hat zwei verschiedene Release-Termine bekommen.

Im Juli 2021 soll Pokémon Unite für die Nintendo Switch erscheinen.

Im September 2021 rückt es dann auf iOS und Android in einer Mobile-Version nach.

Ein Crossplay-Feature ist geplant, mit dem Trainer auf allen unterstützen Geräten gemeinsam und gegeneinander spielen können. Außerdem soll man auf jedem Gerät auf seine Speicherdaten zugreifen können, um nahtlos die Plattform zu wechseln, wenn man möchte.

Schon im Sommer 2020 war Pokémon Unite das erste Mal präsentiert worden, nun wurde ein weiterer Trailer zu dem Spiel inklusive der Release-Zeiträume veröffentlicht. Den findet ihr hier:

Das ist Pokémon Unite

Was steckt in dem Spiel? Bei Pokémon Unite handelt es sich um ein MOBA, das vom Aufbau her ein wenig an Vertreter des Genres wie League of Legends erinnert. Mit dem neuen Trailer wurden auch die Gameplay-Elemente näher vorgestellt.

Ihr tretet mit zwei Teams an, die jeweils aus fünf Pokémon bestehen. In den “Unite Battles” wählt jeder Spieler ein Monster aus, das mit seinen eigenen Fähigkeiten daherkommt. Es kann mit Items ausgerüstet werden und hat die Möglichkeit, verschiedene Attacken zu erlernen.

Im Laufe des Matches können eure Pokémon leveln und sich entwickeln. Besiegt ihr gegnerische oder wilde Pokémon, die sich in der Arena tummeln, sammelt ihr sogenannte “Aeos energy”. Die braucht ihr, um in “Punktezonen” Zähler für euer Team zu sammeln. Dementsprechend gilt es neben einer geschickten Offensive auch zu verhindern, dass eure Gegner an eure Punktezone herankommen. Am Ende gewinnt das Team, das mehr Punkte gesammelt hat.

Dies sind nur einige der Monster, die in Pokémon Unite dabei sind

Die Pokémon im Spiel sind dabei in verschiedene Rollen unterteilt, die ihr geschickt einsetzen müsst. So gibt es “Angreifer”, “Sprinter”, “Allrounder”, “Verteidiger” und “Unterstützer”. Zu den Monstern im Spiel gehören:

Pikachu

Glurak

Relaxo

Castellith

Quajutsu

Cottomi

Fiaro

Lucario

Bisaflor

Pantimos

Lahmus

Absol

Machomei

Knuddeluff

Alola-Vulnona

Urgl

Gengar

Knakrack

Liberlo

Eine bunte Auswahl also, die auch noch durch die Vorentwicklungen der jeweiligen Monster ergänzt werden. Außerdem sollen legendäre Pokémon in der Arena eine Rolle spielen, die den Verlauf eines Kampfes verändern können. Hier gibt es aber noch keine weiteren Infos.

Zu den Belohnungen im Spiel gehören in erster Linie neue Cosmetics für eure Pokémon, die auch im Trailer schon gezeigt werden. Außerdem wird es einen Ingame-Shop geben.

Ist Pokémon Unite etwas für euch? Oder werdet ihr hier eher aussetzen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Pokémon Unite ist natürlich nicht der einzige Pokémon-Ableger, den man auf dem Smartphone spielen kann. Hier bleibt Pokémon GO wohl der Vorreiter. Und was in Pokémon GO im Juni los ist, erfahrt ihr hier.