In Pokémon Unite tragen Spieler und Pokémon coole Skins – So sehen sie aus

Bei Pokémon Unite handelt es sich um ein MOBA, das vom Aufbau her ein wenig an Vertreter des Genres wie League of Legends erinnert. Zwei Teams treten mit je 5 P...

In Pokémon UNITE haben Spieler die Möglichkeit, das Aussehen ihres Charakters sowie der Pokémon anzupassen. Demnach können in „Unite Battles“ nicht nur Kampfkünste, sondern auch individuelle Styles zur Schau gestellt werden. Dank „Holowear“, einer besonderen Technologie, die „Aeos energy“ nutzt, können selbst Pokémon verschiedene Outfits tragen. Zudem besteht die Möglichkeit, das Aussehen und die Kleidung der Spielfigur sowie deren Accessoires zu individualisieren, sodass diese jederzeit stylish aussieht. Spieler können ihrem Profil auch einen „Unite snapshot“ (DE: Unite-Foto) hinzufügen, auf dem ihr Charakter sowie Pokémon abgebildet sind. Dieses Foto kann zusätzlich bearbeitet werden, indem die Mimik oder Pose der Spielfigur verändert oder Sticker hinzugefügt werden. „Unite snapshots“ können vor Kampfbeginn angesehen werden.

Woher kommen die Infos? Ein paar der Outfits konnte man schon kurz im neuen Trailer zu Pokémon Unite sehen. Auf der japanischen Webseite des Spiels gibt es einen genaueren Einblick (via pokemonunite.jp ). In bunten Grafiken wird zur Schau gestellt, welche Kostüme Pikachu, Relaxo, Quajutsu, Pantimos, Machomei und weitere Pokémon tragen.

Insert

You are going to send email to