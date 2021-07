Das neue MOBA Pokémon Unite hat nun ein offizielles Release-Datum für die Nintendo Switch. Wir verraten, wann das Spiel erscheint und was euch darin erwartet.

Wann erscheint Pokémon Unite? Das neue MOBA Pokémon Unite hat zwei verschiedene Release-Termine:

Am Mittwoch, den 21. Juli, erscheint das Spiel für die Nintendo Switch

Im September soll es dann für Android und iOS erscheinen

Zukünftig ist zudem Crossplay geplant, sodass alle Geräte gegeneinander spielen können.

Besitzer einer Nintendo Switch, die sich bis zum 31. August im Spiel anmelden, erhalten zudem eine Unite-Lizenz für Zeraora, ein besonderes Pokémon im Spiel. Auch für Mobile-Spieler soll Zeraora kommen, jedoch zu einem anderen Zeitpunkt.

War Pokémon Unite schon spielbar? Ja, allerdings nur in regionalen Tests in Japan. Dort konnten die ersten Spieler das Pokémon-MOBA ausprobieren.

Der deutsche YouTuber Sephiron hat das genutzt, um 3 Stunden lang Pokémon Unite zu streamen und alle Charaktere einmal auszuprobieren. Das könnt ihr euch in diesem Video anschauen:

Spiel erinnert an LoL, nur mit Pokémon

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Bei Pokémon Unite handelt es sich um ein MOBA, das vom Aufbau her ein wenig an Spiele wie League of Legends oder DOTA 2 erinnert.

Ihr tretet in zwei Teams mit jeweils 5 Pokémon gegeneinander an. Jedes Pokémon hat eine eigene Fähigkeit und kann im Laufe eines Matches mit Items ausgestattet und weiterentwickelt werden. Mit euren Monstern besiegt ihr feindliche oder wilde Pokémon, die sich in der Arena tummeln.

Die Pokémon im Spiel sind dabei in verschiedene Rollen unterteilt, die ihr geschickt einsetzen müsst. So gibt es “Angreifer”, “Sprinter”, “Allrounder”, “Verteidiger” und “Unterstützer”. Alle Pokémon aus Pokémon Unite findet ihr hier: Alle spielbaren Pokémon in Pokémon Unite und welche Rolle sie haben.

Ist Pokémon Unite etwas für euch? Oder werdet ihr hier eher aussetzen? Schreibt es uns in den Kommentaren!

Pokémon Unite ist natürlich nicht der einzige Pokémon-Ableger, den man auf dem Smartphone spielen kann. Hier bleibt Pokémon GO wohl der Vorreiter. Und was in Pokémon GO im Juli los ist, erfahrt ihr hier.