Wann kommt Turtok zu Pokémon Unite? Was wir zum Pokémon bisher wissen

Turtok und Guardevoir wurden bereits vor Release von Pokémon Unite angekündigt. Nachdem Guardevoir am 28. Juli seinen Weg ins Spiel gefunden hat, ist nun Turtok an der Reihe. Hier ist, was wir über das Pokémon wissen.

Das Wasser-Pokémon Turtok (EN: Blastoise) ist seit der ersten Generation in den Pokémon-Hauptspielen vertreten und gehört zu den ikonischen drei Starter-Pokémon. Turtok entsteht durch die Entwicklung von Schillok, welches sich wiederum aus Schiggy entwickelt. Die Entwickler TiMi haben Turtok fest für Pokémon Unite angekündigt und er war bereits in der Beta des MOBA spielbar.

Was kann Turtok? In der Closed Beta von Pokémon Unite konnte man einen Blick auf das Moveset von Turtok werfen. Mit Attacken wie Aquaknarre oder Hydropumpe gilt er als Fernkämpfer. Mit einem Zähigkeits-Wert von 3,5/5 Sternen, liegt Turtok nur knapp unter den bereits bekannten Verteidigern Lahmus und Castellith. Damit wird er vom Spiel als Verteidiger deklariert.

Ähnlich wie andere Pokémon wird wohl auch Turtok eigene Skins bekommen. Ein Leak zeigt einen der möglichen Turtok-Skins.

Seine Ausgangsattacken sind die Schädelwumme und Aquaknarre. Danach könnt ihr euch auf Level 5 für Nassmacher oder Hydropumpe entscheiden, was daraufhin Aquaknarre als Attacke ersetzt. Nassmacher schadet dem Gegner und senkt seine Bewegungsgeschwindigkeit. Stattdessen ist Hydropumpe ein reiner Damage-Move.

Auf Level 7 habt ihr dann die Wahl zwischen Surfer und Turbodreher. Ersteres betäubt getroffene Gegner. Nach Upgrade erhält Turtok zeitweise einen schützenden Schild, sobald Surfer trifft. Setzt Turtok Turbodreher ein, rotiert er sich um die eigene Achse und ist dabei frei steuerbar.

Nach dem Erreichen von Level 13 erhöht Turbodreher Turtoks Bewegungsgeschwindigkeit und verringert den Schaden von Gegnern an ihm. Wenn ihr euch für einen der beiden Angriffe entscheidet, ersetzt er die Ausgangsattacke Schädelwumme.

Hier könnt ihr euch ein Video mit ihm, seinen Attacken und Gameplay aus der Closed Beta ansehen:

Hier könnt ihr euch ein Video mit ihm, seinen Attacken und Gameplay aus der Closed Beta ansehen:

Achtung: Da dies die Closed-Beta-Informationen vom 6. März 2021 sind, können sich, sowohl Attacken als auch Werte noch bis zum offiziellen Release von Turtok ändern. Sobald es mehr Informationen zu Turtok gibt, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Wann ist der Release von Turtok?

Das wissen wir zum Release: Bereits am 17. Juni, über einen Monat vor offiziellem Spiele-Release, wurde Turtok bereits zusammen mit Guardevoir angekündigt. Während Guardevoir bereits spielbar ist, gibt es für das Wasser-Pokémon keinen festen Release-Termin.

Einige Spieler rechneten zwei Wochen nach Release mit Turtok, da direkt in der ersten Woche nach Erscheinen des Spiels Guardevoir Einzug in Pokémon Unite erhalten hat. Am 3. August wurden aber nur Patch Notes für den Folgetag gepostet, die Bug-Fixes und Balancing enthielten. Von Turtok fehlte jedoch jede Spur. Es wird nun von Usern spekuliert, ob die Schildkröte noch im August kommt oder sogar erst September.

Ein Teil der Spieler hofft auf baldigen Release von Turtok

So wurde das erste neue Pokémon releast: Seit dem Tweet im Juni ist man nicht mehr auf die beiden Taschenmonster eingegangen. Einige Tage vor Release von Guardevoir wurde jedoch der Tweet vom 17. Juni vom offiziellen Account retweetet. Kurz danach kam einen Tag vor der Veröffentlichung von Guardevoir ein Post, in dem das Psycho-Feen-Pokémon angekündigt wurde.

Es ist möglich, dass der Release von Turtok ähnlich ablaufen wird.

Gehört ihr zu den Spielern, die sich auf Turtok freuen? Was sagt ihr zu seinen Fähigkeiten aus der Closed Beta? Habt ihr eine Vermutung, wann Turtok endlich spielbar werden könnte? Schreibt es uns in die Kommentare.

