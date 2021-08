Bei Pokémon Unite handelt es sich um ein MOBA, das vom Aufbau her ein wenig an Vertreter des Genres wie League of Legends erinnert. Zwei Teams treten mit je 5 P...

Da das Spiel derzeit nicht in deutscher Sprache verfügbar ist und die Attacken in Pokémon Unite ebenfalls nur mit ihrem englischen Namen dargestellt werden, behalten wir die englischen Bezeichnungen der Moves hier ebenfalls erstmal bei.

So wird etwa von einem reduzierten Cooldown oder verstärkten Effekten gesprochen – wie genau die sich aber auswirken, ist derzeit noch offen. Hier bleibt also abzuwarten, wie stark oder schwach sich einige der Änderungen im Spiel bemerkbar machen werden.

Was steckt im Update? Die Patch Notes sprechen unter anderem von Bugfixes und Text-Fixes – hier werden also Fehler ausgebessert. Außerdem soll ein Testlauf für ein “Beobachtungs”-Feature zwischen dem 04. und 06. August laufen.

Pokémon Unite erhält am Mittwoch, den 04. August 2021 ein neues Update. Das soll vor allem an der Balance drehen und verändert einige Pokémon.

