Wir zeigen euch die stärksten Kämpfer in Pokémon Unite und bewerten alle 21 Pokémon des neuen MOBAs in übersichtlichen Tier-Stufen. Dazu erhaltet ihr Vorschläge für die besten Items und Attacken, damit ihr euch den optimalen Build für Ranked basteln könnt.

Das bietet die Tier Liste: Ihr sucht den besten Kämpfer für alle Situationen in Pokémon Unite oder wollt wissen, für welche Monster sich die teure Lizenz am besten eignet? Dann bietet MeinMMO euch ein Ranking aller 21 Charaktere im Spiel. Wir zeigen euch dazu sowohl eine Tier List, als auch die wichtige Einteilung nach Schadens-Art und obendrauf Builds von Experten.

Ihr könnt bequem zu jedem Pokémon im Verzeichnis springen und euch einen starken Build-Vorschlag anschauen, und so entscheiden, welche Items ihr levelt und welche Moves derzeit am stärksten sind. Dazu gibt’s Tipps und übersichtliche Grafiken.

So entstand das Ranking: Für unsere Rangliste der besten Pokémon orientieren wir uns an den besten 100 Spielern von Pokémon Unite. Dazu haben wir uns die Tier-Listen bekannter Profis angeschaut und verglichen, was von den meisten Experten gerade empfohlen wird. Mit unserer eigenen Erfahrung aus über 100 Ranked-Spielen haben wir das dann abgeglichen. In den Quellen findet ihr entsprechende Videos und Tabellen, die wir für euch durchstöbert haben.

MeinMMO hält die Tier List stets frisch und aktualisiert sie, wenn neue Balance-Patches kommen oder neue Kämpfer zu Pokémon Unite dazustoßen. Am 28. Juli erschien mit Guardevoir das 21. Monster.

Alle 21 Kämpfer von Pokémon Unite geranked – Tierliste Juli 2021

S-Tier Gengar: Speedster, Nahkampf, Special

Zeraora: Speedster, Nahkampf, Physical

Lucario: Allrounder, Nahkampf, Physical

Alolan Ninetales (Alola-Vulnona): Attacker, Fernkampf, Special A-Tier Cinderace (Liberlo): Attacker, Fernkampf, Physical

Snorlax (Relaxo): Defender, Nahkampf, Physical

Machamp (Machomei): Allrounder, Nahkampf, Physical

Cramorant (Urgl): Attacker, Fernkampf, Special

Eldegoss (Cottomi): Supporter, Fernkampf, Special

Pikachu: Attacker, Fernkampf, Special

Absol: Speedster, Nahkampf, Physical

Gardevoir* (Guardevoir): Attacker, Fernkampf, Special B-Tier Garchamp (Knackrack): Allrounder, Nahkampf, Physical

Crustle (Castellith): Defender, Nahkampf, Physical

Greninja (Quajutsu): Attacker, Fernkampf, Physical

Slowbro (Lahmus): Defender, Fernkampf, Special C-Tier Charizard (Glurak): Allrounder, Nahkampf, Physical

Mr. Mime (Pantimos): Supporter, Nahkampf, Special

Wigglytuff (Knuddeluff): Supporter, Nahkampf, Special D-Tier Talonflame (Fiaroa): Speedster, Nahkampf, Physical

Venusaur (Bisaflor): Attacker, Fernkampf, Special *neue Pokémon müssen erst noch zeigen, welchen Einfluss sie auf die Meta haben – daher findet ihr hier nur eine erste Einschätzung

Was bedeuten die Tier? S-Tier ist die beste Stufe, in die ein Pokémon eingeordnet werden kann. Dieser Kämpfer sind die stärkste Wahl und dominieren gegen alle Feinde. Absteigend geht es dann weiter – wobei A-Tier alles richtig macht und eine klare Spielempfehlung ist. B- und C-Tier können auch noch im Ranked gut performen, ihr solltet aber stark auf euere Team-Komposition achten. D-Tier ist die schlechteste Stufe, die man aktuell kaum wählen sollte, wenn man Erfolg im Ranked haben will.

Was ist Special oder Physical in Pokémon Unite? Die Einteilung in Special- oder Physical-Angreifer verrät euch Pokémon Unite selbst nicht. Es ist aber wichtig zu wissen, welche Schadens-Art euer Pokémon verursacht, da bestimmte Items nur Special- oder Physical-Damage verbessern.

Alle Moves, also Attacken, eures Pokémon sind immer vom selben Typ – egal ob Zeraora mit Elektrizität oder den Krallen angreift, ist es ein Physical-Move. Alle normalen Auto-Attacken mit “A” sind standardmäßig Physical-Schaden, nur die 3. Auto-Attacke kann je nach Pokémon auch Special sein.

Alle spielbaren Pokémon in Pokémon Unite und welche Rolle sie haben

Pokémon Unite: Beste Moves und Items für jedes Pokémon

Was ist ein Build? Jedes Pokémon muss sich beim Aufleveln für 2 Attacken (Moves) entscheiden. Dazu könnt ihr noch vor dem Kampf 3 tragbare Items wählen (Ab Level 10) die euch Vorteile und passive Boni geben. Alle 5 Optionen zusammen nennt man dann einen Build.

Der Profi Peekmp hat für jedes Pokémon ausführliche Videos zu den besten Moves und tragbaren Items gemacht, auf die wir uns hier beziehen.

Peek der war in der Beta von Pokémon Unite der zweitbeste Spieler weltweit und ist auch jetzt ein Master-Player aus den Top-100 (via YouTube).

Der Profi sagt aber selbst, dass man natürlich je nach Situation auch mit anderen Build gut fährt, aber die Stellungen und Items, die wir hier präsentieren, sind aktuell das, was die besten Spieler in Pokémon Unite empfehlen.

Eigentlich gibt es noch ein viertes Item, das sogenannte Battle Item – aber hier empfehlen Profis fast immer den Eject Button, um zu fliehen oder sich neu zu Positionieren. Es ist quasi in jedem Build automatisch dabei.

Wir listen euch nun nachfolgend alle 21 Kämpfer aus Pokémon Unite mit dem vom Profi vorgeschlagenen Build auf.

Gengar Build

Gengar ist aktuell ein Albtraum für alle Gegner. Durch seine Gift-Hex-Kombo zerpflückt er untere Ränge im Alleingang und auch Profis haben ständig Angst vor dem Speedster. Levelt dieses Monster schnell im Jungle und töteten dann den Feind einem nach dem anderen mit gezielten Attacken und schnellen Cooldowns.

Beste Moves für Gengar:

Sludge Bomb

Hex

Wählt diese Items:

Wise Glasses

Shell Bell

Sp. Atk Specs



Zeraora Build

Das Event-Monster Zeraora kann schnell ganze Team-Fights gewinnen. Es hält zwar kaum was aus, macht das mit dem enormen Schaden und der Möglichkeit, schnell in Kämpfe rein und rauszugehen wieder wett. Im Jungle heilt es sich durchs Kämpfen und ist so für den nächsten Gank bereit.

Beste Moves für Zeraora:

Volt Switch und Spark sind beide stark

Discharge

Wählt diese Items:

Muscle Band

Float Shell

Energy Amplifier



Lucario Build

Lucario kann jedes Ziel Last-hitten und hält überraschend lange durch, selbst wenn der Kampf schon fast verloren scheint. Der Allrounder fühlt sich auf allen Lanes zu Hause, sichert die wichtigsten Objektives und prügelt einen Feind nach dem anderen mit seinen geboosteten Angriffen weich. Wer ein sau starkes Pokémon als Main sucht, sollte zuschlagen.

Beste Moves für Lucario:

Power-UP Punch

Bone Rush

Wählt diese Items:

Focus Band

Buddy Berry

Float Stone



Alolan Ninetales (Alola-Vulnona) Build

Vulnona ist der wohl beste Fernkämpfer in Pokémon Unite. Ihr könnt Feinde mit Eis verlangsamen und sogar komplett einfrieren. Ihr habt auch sonst Möglichkeiten zum Stun und boostet euer ganzes Team. Dazu entwickelt ihr euch schon sehr früh und habt so den Power-Spike vor den Gegnern.

Beste Moves für Alolan Ninetales:

Dazzling Gleam

Aurora Veil

Wählt diese Items:

Wise Glasses

Shell Bell

Buddy Barrier

Cinderace (Liberlo) Build

Liberlo heizt Feinden aus der Entfernung ein und wird gerade im Endgame richtig stark. Ihr könnt euch kurzfristig unverwundbar machen, was dem zerbrechlichen Dribbeler richtig hilft. Ihr feuert die brennenden Fußbälle so schnell, dass Feinde auch auf der Flucht noch sterben oder sorgt dafür, dass sich keiner gefahrlos nähert. Dieses Pokémon profitiert enorm von eurer Spielerfahrung und wird gerade bei den Top-Spielern immer beliebter.

Beste Moves für Cinderace:

Blaze Kick

Feint

Wählt diese Items:

Muscle Band

Scope Lens

Float Stone



Snorlax (Relaxo) Build

Der schläfrige Verteidiger ist eine Festung, die der Feind fast nur mit dem ganzen Team überwinden kann. Mehr Leben hat kein Pokémon und mit eurem Block könnt ihr Gegner von Plattformen schubsen, sie stunnen oder das Team splitten. Euer Slam wirft Feinde hoch und gibt eurem Team noch mehr Zeit, um Feinde auszuschalten.

Beste Moves für Snorlax:

Heavy Slam

Block

Wählt diese Items:

Focus Band

Buddy Barrier

Score Shield



Machamp (Machomei) Build

Machomei macht das wonach es aussieht: alles zu Klump hauen. Dabei lässt sich der Kämpfer nicht von Stuns oder anderen störenden Statuseffekten aufhalten. Mit seinem Wurf kann man einen Gegner kurz aus dem Spiel nehmen und euer hoher Schaden kann unachtsame Gegner sofort besiegen.

Beste Moves für Machamp:

Submission

Cross Chop

Wählt diese Items:

Muscles Band

Float Stone

Focus Band



Cramorant (Urgl) Build

Urgl ist ein etwas ungewöhnliches Kämpfer, der richtig gespielt echt nervig ist – für den Gegner. Ihr könnt massiven Schaden raushauen und gerade im Early-Game wilde Pokémon-Ansammlungen oder die wichtigen Objektives alleine stehlen und dem Team so einen Schild geben oder Rotom losschicken. Mit seinen Moves behindert ihr im End-Game Feinde und haltet sie extrem lange auf.

Beste Moves für Cramorant:

Hurricane

Surf

Wählt diese Items:

Wise Glasses

Buddy Barrier

Shell Bell



Eldegoss (Cottomi) Build

Der aktuell einzige richtige Heiler in Pokémon Unite ist einer der besten Team-Player. Fast jeder Move gibt euren Mitstreitern Leben. Cottomi selbst überlebt dank Unbesiegbarkeit, Fliegen und Heilung viel länger, als man dem fluffigen Monster zutrauen würde. Während Gegner zum Heilen in die Base müssen oder Beeren suchen, haltet ihr konstant den Druck aufrecht.

Beste Moves für Eldegoss:

Pollen Puff

Cotton Guard

Wählt diese Items:

Wise Glasses

Buddy Barrier

Focus Band



Pikachu Build

Natürlich ist das berühmteste Pokémon und Maskottchen des ganzen Franchise auch in Unite richtig gut. Ihr attackiert aus der sicheren Distanz, macht Feinde andauernd bewegungslos und haut richtig hohen Schaden für so eine kleine Elektro-Maus raus. Einen besseren Kumpel kann man sich auf vielen Lanes nicht wünschen.

Beste Moves für Pikachu:

Electro Ball

Thunderbolt

Wählt diese Items:

Wise Glasses

Shell Bell

Energy Amplifier



Absol Build

Absol ist der geborene Jungler: Ihr attackiert aus dem Hinterhalt, fügt so höheren Schaden zu und habt absurden Crit-Schaden, weswegen Feinde instant von vollen Leben auf null fallen. Huscht über die Map und sucht euch immer die Gegner, die dumm genug sind, etwas zu weit zu pushen.

Beste Moves für Absol:

Pursuit

Psycho Cut

Wählt diese Items:

Scope Lens

Muscle Band

Float Stone



Gardevoir (Guardevoir) Build

Guardevoir ist noch recht neu, aber es zeichnet sich ab, dass ein richtig starker Fernkämpfer zu Pokémon Unite gekommen ist. Ihr könnt Feinde mit einem schwarzen Loch einsaugen und dem Team so die perfekte Gelegenheit für einen Penta-Kill geben. Besonders cool ist eure passive Fähigkeit, negative Statuseffekte auf den Feind zu spiegeln – nimm das, Gengar! Seid aber vorsichtig, da ihr euch erst spät entwickelt und zerbrechlich seid.

Beste Moves für Gardevoir:

Future Sight / Psychock (hier hat sich die Meta noch nicht rauskristallisiert)

Moonblast

Wählt diese Items:

Wise Glasses

Shell Bell

Energy Amplifier

Garchamp (Knackrack) Build

Knackrack ist ein starker Allrounder, der alles gut kann und enormen Schaden raushaut, der für gleich mehrere Feinde tödlich wird. Leider ist der Erd-Drache erst im Late-Game und voll entwickelt richtig stark. Aber ein guter Lane-Partner gleicht das hoffentlich aus.

Beste Moves für Garchamp:

Dragon Rush

Earthquake

Wählt diese Items:

Muscle Band

Float Stone

Focus Band



Crustle (Castellith) Build

Der unscheinbare Verteidiger Castellith ist richtig schwer zu töten, gerade in längeren Kämpfen. Er kann aber seine hohe Defensive auch opfern, und plötzlich zum schnellen Angreifer mutieren. Wer schon einmal dauernd von dem Käfer einfach weggeschubst wurde und trotz der Heilung der Zone starb, weiß, dieses Monster sollte niemand unterschätzen.

Beste Moves für Crustle:

Shell Smash

X-Scissor

Wählt diese Items:

Buddy Barrier

Focus Band

Score Shield



Greninja (Quajutsu) Build

Gute Greninja-Spieler sind fast unbesiegbar, da sie immer abhauen, sich im Rauch verstecken und eine gesunde Distanz zum Gegner wahren. Dabei übt ihr konstant Druck aus und bombardiert den Feind immer wieder mit Schaden, ohne das der euch auch nur einmal trifft. Lässt sich der Gegner in einen längeren Kampf verwickeln, wird er immer langsamer.

Beste Moves für Greninja:

Smokescreen

Water Shuriken

Wählt diese Items:

Muscle Band

Focus Band

Buddy Barrier



Slowbro (Lahmus) Build

Lahmus steckt fast jeden Schaden unbeeindruckt weg, das macht ihm zu einem guten Verteidiger. Viele eurer Moves behindern den Gegner dabei (wobei ihr gegen solche Effekte fast immer immun seid) und nehmen ihn eine Weile aus dem Spiel, sodass euer Team leichteres Spiel hat. Lahmus’ Unite-Move beschreibt ihn perfekt: Ihr erhaltet einen Schild, seid unbeweglich und haltet den Feind mehrere Sekunden einfach wehrlos in der Luft, während der flucht.

Beste Moves für Slowbro:

Surf

Amnesia

Wählt diese Items:

Buddy Barrier

Shell Bell

Focus Band

Charizard (Glurak) Build

Glurak lebt von kritischen Treffern und Feuerschaden aus für einen Nahkämpfer hoher Distanz, und seinem Unite-Move. Da jetzt endlich das Muscle Band richtig auf dem Pokémon funktioniert, ist es etwas besser geworden. Sein Problem ist, dass es erst spät im Spiel stark wird und viele Last-Hits braucht. Aber gegen ein mit Exp vollgefuttertes Glurak möchte kein Gegner kämpfen.

Beste Moves für Charizard:

Fire Punch

Flare Blitz

Wählt diese Items:

Muscle Band

Scope Lens

Float Stone



Mr. Mime (Pantimos) Build

Pantimos ist gefährlicher, als es sein ulkiges Aussehen vermuten lassen würde. Ihr könnt Feinde gegen Objekte werfen und ihnen so hohen Schaden zufügen – die passende Barrikade beschwört ihr praktischerweise auf Knopfdruck. Der Supporter wäre aber lieber ein waschechter Verteidiger geworden und passt oft nicht so richtig ins Team.

Beste Moves für Mr. Mime:

Confusion

Barrier

Wählt diese Items:

Wise Glasses

Buddy Barrier

Focus Band



Wigglytuff (Knuddeluff) Build

Knuddelluff macht das, was alle Pokémon-Fans von ihm erwarten: Feinde einschläfern. Ihr Early-Game haut das pinke Ungetüm noch ordentlich Schaden raus, lässt aber später im Spiel etwas nach und sollte sich dann auf seine Support-Rolle fokussieren. Leider ist der Heiler Cuttomi hier aber fast immer die bessere Wahl.

Beste Moves für Wigglytuff:

Sing

Dazzling Gleam

Wählt diese Items:

Buddy Barrier

Focus Band

Score Shield



Venusaur (Bisaflor) Build

Bisaflor kann ganze Bereiche verseuchen und dazu ordentlichen Schaden aus der Distanz anrichten. Dabei ist es auch bedrängt im Nahkampf recht robust und gefährlich. Es hat auch das beste Tool im Spiel, um den meist Gewinn-entscheidenden Zapdos zu stehlen. Doch generell kann Bisaflor kaum scheinen und wird bei fast allen Moves und Zuständigkeiten von anderen Pokémon übertroffen und sollte bald gebufft werden.

Beste Moves für Venusaur:

Sludge Bomb

Petal Dance

Alternativ ist Solar Beam stark, um aus der Entfernung hochrangige Ziele wie Zapdos zu stehlen und das Spiel in letzter Sekunde zu drehen

Wählt diese Items:

Shell Bell

Wise Glasses

Focus Band

Talonflame (Fiaro) Build

Fiaro hat alles, was ein Speedster braucht: Hohes Tempo und enormen Schaden. Der Vogel hält aber nichts aus und muss dann ständig abhauen, was durch noch mehr Geschwindigkeit zwar einfacher sein sollte, aber dennoch oft nicht klappt. Da andere Jungler wie Gengar und Zeraora einfach aktuell viel besser im Jungle und Team-Kämpfen sind, ist der Feuervogel momentan einfach meist überflüssig und die schlechtere Wahl fürs Team.

Beste Moves für Talonflame:

Flame Charge

Brave Bird

Wählt diese Items:

Score Shield

Float Stone

Attack Weight

Pokémon Unite: 10 Tipps, die Anfänger über das neue MOBA wissen sollten

Was haltet ihr von unserer Tier List für Pokémon Unite – stimmt ihr zu oder haben wir einen richtig starken Pick viel zu tief eingeordnet? Wo ranked euer Main-Pokémon bei uns? Welche Builds spielt und empfehlt ihr? Sagt es uns gerne in den Kommentaren.

Warum gerade die Items aus den Build für heftigen Ärger bei den Trainern sorgen, lest ihr hier: Streamer killt ganze Lobby in Pokémon Unite und schimpft: „Schlimmstes Pay2Win überhaupt“