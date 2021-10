Feelinara als neuer Angreifer in Pokémon Unite – Das sind seine starken Skills

Pokémon Unite begrüßte am 06. Oktober seinen neuen Kämpfer: Feelinara. Das Pokémon sieht nicht nur unheimlich süß aus, sondern hat ordentlich was auf dem Kasten. MeinMMO fasst euch zusammen, was Feelinara drauf hat.

Mit Feelinara erscheint das 25. Pokémon im MOBA. Das Feen-Pokémon entsteht dabei aus Evoli und gehört damit mit zu den beliebtesten Taschenmonstern überhaupt. Es wurde zusammen mit dem Mobile-Release und Mamutel am 21. September angekündigt.

Das neue Pokémon bringt auch gleich einen Skin mit ins Spiel, den ihr für 400 Juwelen (etwa 7,99 Euro) kaufen könnt (via Twitter).

Wenn ihr das Pokémon in Aktion sehen wollt, könnt ihr euch den offiziellen Trailer dazu ansehen:

Das kann Feelinara – Starker spezieller Angreifer

Was kann Feelinara? Feelinara greift mit speziellen Attacken an und wird als Angreifer vom Spiel deklariert. Außerdem ist es ein Fernkämpfer. Auch seine Vorstufe, Evoli, greift mit Attacken wie Sternschauer und Kulleraugen aus der Entfernung an.

Evoli ist dabei als Basis-Pokémon nicht so durchschlagskräftig wie beispielsweise Quiekel, Alola Vulpix oder Dartiri.

Feelinaras stärkster Angriff ist die Schallwelle.

Welche Skills besitzt Feelinara? Feelinaras Skills sind primär auf den Fernkampf fokussiert und hauen teilweise ordentlich rein. Feelinaras passive Fähigkeit ist die „Feenschicht“. Jedes Mal, wenn es Schaden erleidet oder welchen zufügt, werden sein Spezial-Angriff und seine Spezial-Verteidigung für kurze Zeit erhöht.

Evolis passive Fähigkeit „Anpassung“ ist der Feenschicht sehr ähnlich. Wenn Evoli Schaden einstecken muss oder austeilt, erhöht sich sein Spezial-Angriff kurzzeitig.

Diese Attacken beherrscht Feelinara:

Start-Attacke: Sternschauer: Dem Gegner wird Schaden zugefügt. Ihr könnt während der Attacke weiter in die ausgewählte Richtung laufen.

Ab Level 4 habt ihr die Möglichkeit, zwischen zwei Attacken zu wählen, wovon eine Sternschauer ersetzt: Magieflamme: Feelinara erzeugt vier kleine Flammen, die in die Richtung fliegen, die ihr auswählt. Sie richten Schaden bei Feinden an und verringern bei Treffern ihren Spezial-Angriff. Jedes Mal, wenn eine Flamme trifft, sinkt der Cooldown der Fähigkeit. Verbesserung: Eine zusätzliche Flamme wird erzeugt. Schallwelle: Erlaubt es euch, während ihr attackiert, weiterzulaufen. Feelinara stößt dabei Schallwellen aus, die Gegnern Schaden zufügen. Je weiter weg ihr euch befindet, desto mehr Schaden richtet ihr an. Durch jede Schallwelle, die einen Feind trifft, erhöht sich der Schaden der nächsten Schallwelle. Verbesserung: Eine zusätzliche Schallwelle wird erzeugt.

2. Start-Attacke: Kulleraugen: Trefft ihr mit der Attacke, fügt ihr dem Gegner Schaden zu, der Angriff und das Bewegungstempo von ihm wird verringert.

Ab Level 6 habt ihr die Möglichkeit, zwischen zwei Attacken zu wählen, wovon eine Kulleraugen ersetzt: Diebeskuss: Feelinaras Kraftpunkte (KP) werden regeneriert, wenn der Kuss zu ihm fliegt. Landet der Kuss beim Gegner, erleidet er Schaden und seine Bewegungsgeschwindigkeit wird verringert. Der Kuss fliegt regelmäßig zwischen beiden Pokémon hin und her. Je weiter der Feind dabei entfernt ist, desto eher verschwindet der Effekt von Diebeskuss. Verbesserung: Die Menge an KP-Regeneration wird erhöht. Gedankengut: Feelinaras Spezial-Angriff und Spezial-Verteidigung werden kurzzeitig erhöht. Verbesserung: Wird Feelinara während des Wirkens von Gedankengut getroffen, wird der Schaden annulliert und es erhält einen schützenden Schild.

Unite-Attacke: Feenharmonie: Feelinara springt in die Luft und wird währenddessen unverwundbar. Landet es auf dem Boden, fügt es Feinden Schaden zu und regeneriert seine KP. Anschließend wird kurzzeitig der Schaden, der Feelinara zugefügt wird, in KP umgewandelt.

Schallwelle haut dabei ordentlich Schaden raus und ist trotz des schmalen Wirkungsbereichs sehr stark. Ihr könnt euch während des Einsetzens der Attacke weiterhin in alle Richtungen bewegen, ohne die Attacke dabei zu unterbrechen oder in eine andere Richtung zu ändern.

Die Attacke funktioniert auch, wenn ihr das Kampf-Item Fluchtknopf einsetzt oder aber von Lahmus Unite-Attacke namens „Lahmokinese“ oder seiner Telekinese gehalten werdet. Ihr müsst Schallwelle allerdings davor einsetzen. Während ihr gehalten werdet, könnt ihr sie nicht auslösen.

Weiterhin gibt euch Diebeskuss eine Treffergarantie, was bedeutet, dass ihr selbst das fliegende Glurak nach seiner Unite-Attacke treffen könnt. Diebeskuss trifft in jeder Situation.

Wir haben gute Erfahrungen mit der Kombination Schallwelle und Diebeskuss gemacht, jedoch könnte Magieflamme nützlich sein, wenn ihr gegen viele spezielle Angreifer antreten müsst, denn so könnt ihr ihren Spezial-Angriff senken und sie damit schwächen.

Was haltet ihr von dem süßen Feen-Pokémon Feelinara? Habt ihr es schon testen können und empfindet ihr es als stark? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

