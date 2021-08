Achtung! Geheime Mechanik in Pokémon Unite entdeckt – Schwächt euer ganzes Team

In Pokémon Unite sind einige Spieler auf eine versteckte Mechanik gestoßen, die sie „Zapdos Debuff“ nennen. Wir von MeinMMO erklären euch, was es damit auf sich hat und was ihr dagegen tun könnt.

Was ist der „Zapdos Debuff“? Tötet ihr das Drednaw (Kamalm) kurz vor dem Erscheinen von Zapdos, senkt dies euren Angriff vom ganzen Team um etwa 55 %. Dabei ist es egal, ob es das Drednaw vom Beginn des Spiels ist, das Zweite oder Dritte. Wichtig ist dabei, wann es getötet wird, da die Schwächung des Teams danach 90 Sekunden anhält. Weiterhin wird nur der Schaden an Zapdos reduziert, nicht etwa an wilden oder gegnerischen Pokémon.

Pokémon Unite ist dafür bekannt nicht allzu transparent mit genauen Zahlen oder Mechaniken zu sein. Genaue Werte von Pokémon, Kampf-Items oder Attacken gibt das Spiel bis heute nicht an. Auch wird weder auf ihrer Seite noch im Game selbst klargemacht, ob ein Pokémon ein physischer oder spezieller Angreifer ist. Es stellt sich die Frage, ob die Mechanik wirklich eine ist oder nur ein Bug.

Die Spieler sind sich allerdings sicher: Das muss eine geheime Mechanik sein, die das Spiel schädigt.

In diesem Video könnt ihr sehen, dass der Spieler das Drednaw holt und den Schaden, mit und ohne den Debuff, an Zapdos testet:

Lösungen für den „Zapdos Debuff“

Was könnt ihr am besten gegen den Debuff tun? In der aktuellen Meta ist es üblich, so viele Drednaws wie möglich für das eigene Team zu gewinnen, um den Level-Vorteil gegenüber dem gegnerischen Team zu erhaschen. Da der Debuff 90 Sekunden läuft, ist es wichtig, das letzte Drednaw lange vor dem Auftauchen von Zapdos zu besiegen.

Zapdos erscheint, wenn nur noch zwei Minuten vom Spiel übrig sind. Demnach ist es am sichersten für euer Team, spätestens bei 3:30 Minuten Drednaw besiegt zu haben, um zu gewährleisten, dass ihr bei Zapdos den normalen Schaden verursacht.

Weiterhin könnt ihr den Debuff heilen. Dies erreicht ihr, indem ihr entweder das Kampf-Item „Full Heal“ mitnehmt oder aber Blissey (Heiteira) oder Wigglytuff (Knuddeluff) spielt. Die Attacke „Safeguard“ von Blissey kann eure Teamgefährten von dem Debuff befreien und zudem ist es selbst, dank seiner passiven Fähigkeit, immun dagegen, wenn sie nicht auf Cooldown ist.

Wigglytuff kann mit seinem Unite Move den Debuff entfernen. Dies zeigt auch noch mal der User Skythrix (via reddit) in einem kurzen Video.

Wie könnt ihr im End-Game vorgehen? Ganz auf Drednaw zu verzichten und den Gegnern zu überlassen ist keine Option, besonders dann, wenn ihr weniger Tore erzielt habt als die Gegner und auf Zapdos hoffen müsst. Versucht die Gegner von Drednaw abzuhalten, sobald ihr merkt, dass der Timer so niedrig ist, dass ihr den Debuff für Zapdos zu lange erhalten würdet.

Der Nachteil beim Debuff ist vor allem, dass ihr doppelt so lange braucht, um Zapdos zu holen. In dieser Zeit könnt ihr vielleicht die Gegner nach und nach niederstrecken, um ungestört den Boss anzugreifen, allerdings nehmt ihr so viel Zeit in Anspruch, dass der Kill-Cooldown der Gegner abgeklungen ist, bevor ihr Zapdos überhaupt besiegen könnt. Die Gegner haben dann die erhöhte Chance, Zapdos zu klauen und das Spiel endgültig für sich zu entscheiden.

Achtet unbedingt auf euer Timing bei Drednaw. Wahlweise kann ein Supporter „Fluffy Tail“ als Item mitnehmen, um den Schaden an Drednaw, Rotom und Zapdos für alle Mitglieder eures Teams kurzzeitig zu erhöhen. Rotom verleiht euch übrigens keine Schwächung des Teams.

Wusstet ihr von dem „Zapdos Debuff“? Was denkt ihr über diese Mechanik und zerstört sie eurer Meinung nach das End-Game? Schreibt es gerne in die Kommentare.

