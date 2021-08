Pokémon Unite: Turtok Release schon nächste Woche – Trailer zeigt Attacken

Bei Pokémon Unite handelt es sich um ein MOBA, das vom Aufbau her ein wenig an Vertreter des Genres wie League of Legends erinnert. Zwei Teams treten mit je 5 P...

Was denkt ihr über Turtok? Habt ihr seinen Release schon herbeigesehnt oder freut ihr euch eher auf Mamutel (Mamoswine) und Feelinara (Sylveon)? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Was könnte dies mit sich bringen? Sollte Turbodreher durch alle Attacken gehen können, wäre Turtok in der Lage wirkungsvoll gegen Gegner wie Alola Vulnona (Alolan Ninetails) oder Knuddeluff (Wigglytuff) anzutreten. Die beiden Pokémon kämpfen nämlich mit Attacken, die Gegner für kurze Zeit bewegungsunfähig machen oder sie normalerweise zurückwerfen können. Sollte Turtok dies durchbrechen können, wäre das eine wertvolle Ergänzung in jedem Team.

Da Turtok am 17. Juni (via Twitter ) mit einem grünen Hintergrund angekündigt wurde, ist er aller Wahrscheinlichkeit nach, ein Verteidiger-Pokémon.

Was kann Turtok? Im Trailer selbst könnt ihr einige Attacken des Pokémons erhaschen. Zuvor wurde das Moveset von Turtok geleakt, indem Closed Beta Gameplay von Turtok veröffentlicht wurde (DKay Gaming via YouTube ). Beachtet, dass sich diese genauen Informationen von den Offiziellen unterscheiden können. Diese Attacken können wir dem Trailer entnehmen:

