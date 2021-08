Das MOBA Pokémon Unite von TiMi Studios ist seit Juli spielbar und hat seitdem ein neues Pokémon herausgebracht. Diesen Mittwoch, am 18. August, erhält das Spiel seinen zweiten neuen Kämpfer. Zur Überraschung aller ist dies aber nicht Turtok (Blastoise), sondern Heiteira (Blissey).

Warum die Überraschung? Alle haben fest mit dem Pokémon Turtok als nächsten Kämpfer gerechnet, da er, zusammen mit Guardevoir, bereits vor dem Release vom offiziellen Twitteraccount angekündigt wurde. Nun wird aber Heiteira für den 18. August als neuer Kämpfer beworben, von dem dort vorher nie ein offizielles Wort verloren wurde.

Turtok ist seit der ersten Generation der Hauptspiele mit von der Partie und hat dadurch sehr viele Fans, die den Release der Schildkröte in Pokémon Unite herbeisehnen. Seine beiden anderen Starter-Kollegen Glurak und Bisaflor sind bereits seit Erscheinung fest im Spiel dabei. Dies steigert nur den Wunsch der Community, endlich auch Turtok in Unite zu sehen und spielen zu können. Ob das Wasser-Pokémon nun die nächste Ergänzung im Spiel wird, bleibt abzuwarten. Durch das überraschende Erscheinen von Heiteira wurden alle Vorhersagen über den Haufen geworfen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das sagt die Pokémon Unite Community

Die Community ist sich unter dem Heiteira-Twitter-Post überwiegend einig: Das hätte Turtok sein sollen!

So schrieb CinderaceXI:

Also hasst ihr Turtok wirklich. via Twitter

Weiterhin ist UnknownMS20 der Meinung:

Wortwörtlich gesagt liebe ich das Spiel, außer das der Turtok Hype von Heiteira übergangen wird. Ich hasse den Release nicht, aber ich hasse den Fakt, dass es nicht das Pokémon ist, auf welches wir warten. Ich bringe meinen Kameraden keine Freude, sondern streue Depressionen, dafür, dass es kein Turtok gab. via Twitter

Auch AlexOmega3030 stimmt zu:

Ich bin glücklich über den neuen Heiler, aber… wo ist mein JUNGE!!! via Twitter

Ebenso meint ThatSaiyan Gamer:

Yeah that’s cool and all but where is this guy. pic.twitter.com/StjNQhPtri — Ƶino (ジノ)™ (@ThatSaiyanGamer) August 16, 2021

Jedoch gibt es auch einzelne Stimmen, die wir nach etwas Suchen ausfindig machen konnten und sich über den zweiten Heiler im Spiel freuen. Patterrz schrieb so:

Endlich. Ein zweiter Heiler. via Twitter

Auch myfirsteevee ist der Meinung:

Wir brauchten einen anderen Heiler. Heiteira wird eine super Ergänzung zu jedem Team. (…) via Twitter

Heiteira wurde bisher nicht in den Mittelpunkt gerückt und nur von Data-Minern geleakt. Außerdem wurde der Tweet, den die Ankündigung von Turtok beinhaltete, vor Guardevoirs Release, nochmals per Retweet aufgegriffen. Jeder war sich absolut sicher, dass Turtok als Nächstes folgen würde.

Pokémon Unite: Tier List mit den besten Items – Welches passt zu meinem Pokémon?

Heiteira ist ein weiteres Support-Pokémon

Achtung: Alle Informationen bezüglich Heiteiras Attacken beziehen sich auf Leaks von Data-Minern. Das Ankündigungsvideo von Twitter lässt aber vermuten, dass die Leaks korrekt sind. Unstimmige Informationen werden nach offiziellem Release verbessert.

Was kann Heiteira? Heiteiras erste Start-Attacke ist „Pound“ (Pfund). Es schlägt damit in eine gezielte Richtung, verursacht so Schaden an allen Pokémon, die in der Reichweite von Pound liegen und reduziert ihre Bewegungsgeschwindigkeit. Pfund kann entweder durch „Egg Bomb“ (Eierbombe) oder „Soft-Boiled“ (Weichei) ersetzt werden.

Egg Bomb: Wirft ein Ei an die angepeilte Stelle, welches daraufhin explodiert. Dadurch schadet es Feinden in der Nähe und schleudert sie weg. Die aufgewertete Version verringert zusätzlich die Bewegungsgeschwindigkeit der Gegner.

Soft-Boiled: Wirf ein Ei zu einem Teamkameraden und heilt ihn und sich selbst damit. Heiteira kann diese Attacke bis zu dreimal benutzen. Aufgewertet sogar mehr.

Die zweite Start-Attacke von Heiteira nennt sich „Heal Pulse“ (Heilwoge). Mit ihr kann Heiteira sich selbst und einen Teamkameraden, über Zeit, heilen. Die Attacke wird durch „Heal Bell“ (Vitalglocke) oder „Helping Hand“ (Rechte Hand) ersetzt.

Heal Bell: Befreit einen Teamkameraden von Statusveränderungen und macht ihn für kurze Zeit immun gegen sie. Wertet ihr Heal Bell auf, erhält Heiteira einen Schild

Helping Hand: Erhöht Heiteiras eigene Bewegungsgeschwindigkeit und Basis-Attacken-Geschwindigkeit und die eines Verbündeten. Während der Wirkungsdauer von Helping Hand, werden alle Basis-Attacken zu aufgeladenen Basis-Attacken, welche noch mal stärker sind

Heiteiras Unite Move „Bliss Assistance“ lässt es zu einem verbündeten Pokémon rennen, welches daraufhin einen Schild bekommt. Außerdem werden beide Attacken-Werte des Pokémons erhöht. Alle Pokémon die im Laufweg von Bliss Assistance liegen, werden weggestoßen. Weiterhin wird der Schaden, den der Teamkamerad erhält, zwischen Heiteira und ihm aufgeteilt, während der Unite Move wirkt.

Was haltet ihr von Heiteira? Habt ihr auch mit Turtok gerechnet? Werdet ihr Heiteira ausprobieren oder spielt ihr lieber andere Pokémon Typen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Alle 17 Medaillen in Pokémon Unite – Wie ihr sie bekommt und was sie bedeuten