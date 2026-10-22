Pokémon GO: Community Day bringt gute Nachrichten für alle, die eine ätzende Entwicklung bislang nicht ergattern konnten

In Pokémon GO wurde der Community Day mit Gladiantri angekündigt. Der hat einen besonders guten Bonus für alle, denen seine Entwicklung Gladimperio noch fehlt.

Wann startet der Community Day? Der Community Day im November wird am 21.11.2026 stattfinden. Er beginnt um 14:00 Uhr und endet um 17:00 Uhr.

Welches Pokémon erscheint? Gladiantri ist das Pokémon des Tages. Das erhaltet ihr normalerweise vor allem aus Eiern, beim Community Day erscheint es aber überall in der Wildnis. Dazu bringt es eine erhöhte Shiny-Form mit.

Es hat zwei Entwicklungen:

Caesurio

Gladimperio

Vor allem Gladimperio ist nicht gerade leicht zu erhalten. Doch dank eines Bonus habt ihr beim Community Day eine sehr gute Chance.

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Gladimperio viel leichter entwickeln – So läuft es beim Event

Wie entwickelt man Gladimperio? Normalerweise braucht man nicht nur erstmal ein Caesurio, das ihr über 50 Bonbons entwickelt, sondern auch Durchhaltevermögen: Ihr müsst mit eurem Caesurio als Kumpel 15 Unlicht- oder Stahl-Raids besiegen.

Gladimperio erhält man dann, nachdem man diese Anforderung erfüllt hat. Beim Community Day läuft das aber einfacher.

Bonus beim Community Day: Der vielleicht wichtigste Bonus ist, dass ihr nur einen Stahl- oder Unlicht-Raid besiegen müsst. Laut Ankündigung gilt dieser Bonus sogar für alle Caesurio, egal, ob es gerade euer Kumpel ist. Aber: Der Bonus ist nur bis 21:00 Uhr am Event-Tag verfügbar.

Insofern ist ein guter Plan für den Community Day der folgende:

Fangt so viele Gladiantri wie möglich, sammelt so Bonbons

Wählt Exemplare aus, die ihr entwickeln wollt – beispielsweise Shinys oder welche mit guten Werten

Erledigt einen Stahl- oder Unlicht-Raid, sobald ihr eure Caesurio beisammen habt.

Entwickelt die Caesurio bis 21:00 Uhr.

Beachtet: Es ist anzunehmen, dass der abgeschlossene Raid nur für die Caesurio zählt, die ihr zu diesem Zeitpunkt bereits besitzt. Solltet ihr später andere Exemplare erhalten, die ihr noch entwickeln wollt, ist es möglich, dass ihr nochmal einen Raid erledigen müsst.

Der Entwicklungsbonus ist spannend für alle, die bislang noch nicht die Gelegenheit hatten, sich ein Gladimperio zu sichern. Neben dem Entwicklungsbonus könnt ihr euch aber noch einige weitere Boni sichern, die der Community Day mitbringt. Wir fassen euch alle Informationen zum Community Day im November auf der folgenden Seite nochmal zusammen.