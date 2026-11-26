In Pokémon GO wurde ein neues Event angekündigt, das einen starken Angreifer zurückbringt. Und den könnt ihr hier erstmals als Shiny erhalten.

Für einen Großteil der Spieler dürfte es in Pokémon GO vor allem eines von zwei Zielen geben, die für eine hohe Motivation sorgen: starke Angreifer und Shinys. Noch besser ist es natürlich, wenn ein starker Angreifer auch noch in seiner schillernden Variante gefangen wird.

Genau dafür passt die Ankündigung eines neuen Events hervorragend. Denn hier habt ihr erstmals die Gelegenheit, einen der stärksten Angreifer als Shiny zu erhalten.

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Ein Boss, den ihr nicht unterschätzen solltet

Was ist das für ein Event? Am Samstag, dem 5. Dezember 2026 findet in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr der Dyna-Kampftag statt.

Was ist das für ein Monster? Hier könnt ihr Gigadynamax-Intelleon herausfordern und dabei, mit etwas Glück, auch erstmals als Shiny erhalten.

Habt ihr es darauf abgesehen, dann solltet ihr das Event nutzen. Wann genau ihr wieder auf Gigadynamax-Intelleon treffen werdet, ist bisher nicht bekannt. Denkt daran, dass es sich bei Gigadynamax-Kämpfen um sehr intensive Kämpfe handelt, die von euch starke Monster, einige Trainer und eine gute Taktik verlangen.

Wie stark ist das Monster? Das Pokémon gehört nicht nur allgemein zu den stärksten Angreifern in Dynamax-Kämpfen, sondern stellt auch den aktuell besten Wasser-Angreifer im Dynamax-Bereich dar.

Was gibt es noch im Event? Das Event wird, wie gewohnt, wieder von einigen Boni begleitet, die dafür sorgen können, dass ihr noch mehr Gigadynamax-Raids in der kurzen Zeit des Kampf-Tags absolvieren könnt. Dabei handelt es sich um die Folgenden:

das Sammel-Limit für Dyna-Partikel ist auf 1.600 erhöht

an allen Kraftquellen finden Gigadynamax-Kämpfe statt, es sind zusätzliche Kraftquellen aktiv sie erneuern sich häufiger

ihr erhaltet die 8-fache Menge an Dyna-Partikeln von Kraftquellen

3 Spezial-Tausche

doppelte Anzahl an Dyna-Partikeln durchs Laufen und nur ein Viertel der Distanz notwendig, um sie zu erhalten (von 0:00 bis 17:00 Uhr)

Fern-Raid-Limit wird auf 20 angehoben (vom 5. Dezember um 1:00 Uhr bis zum 6. Dezember um 5:00 Uhr)

Was sagt ihr dazu? Werdet ihr losziehen und versuchen, das Monster als Shiny zu erhaschen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche starken Bosse im kommenden Monat auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Raids und Bossen im Dezember 2026 in Pokémon GO.

Auf der zweiten Seite findet ihr alle Inhalte des Events zusammengefasst.