Früher Black Friday: Einen der besten OLED-TVs des Jahres gibt es jetzt in 55 bis 77 Zoll zum Tiefpreis

Mit dem LG OLED evo AI C6 bekommt ihr einen hervorragenden 4K-Fernseher in verschiedenen Größen jetzt besonders günstig im Angebot.

LG OLED-TV um 23% reduziert

Jetzt zum Angebot

Bei Amazon sind kürzlich frühe Black-Friday-Angebote gestartet, im Rahmen derer es den gut bewerteten 4K-Fernseher LG OLED evo AI C6 um bis zu 23 Prozent reduziert (55 Zoll) gibt im Vergleich zur Preisempfehlung. Ebenfalls reduziert sind 65 Zoll (-7 Prozent) und 77 Zoll (-20 Prozent).

Günstiger gab es diese Modellvarianten laut Vergleichsseiten bisher noch nicht. Das Angebot bei Amazon gilt bis zum 30. November oder solange der Aktionsvorrat reicht. Alternativ haben aktuell aber auch MediaMarkt und Saturn die Tiefpreise im Angebot.

Die erst in diesem Jahr veröffentlichte C6-Generation verspricht perfektes Schwarz, sattes Farbvolumen und dank Brightness Booster ein viel helleres Bild als zuvor. Die beste Bildqualität gibt es ab 77 Zoll, wo LG höherwertige Tandem-OLED-Panels verbaut, aber auch die kleineren Größen können sich sehen lassen.

Mit an Bord ist in jedem Fall LGs “α11 Gen3 4K AI”-Prozessor, der Bild und Ton automatisch optimiert, während es dank Unterstützung von HDR10, Dolby Vision und Dolby Atmos auch waschechten Heimkino-Support gibt. Für recht ordentlichen Sound sorgt dabei ein 2.2-Audiosystem inklusive kleinem Subwoofer.

LG OLED evo AI C6 in 55 Zoll für nur 1.099 Euro statt 1.429 Euro UVP bei Amazon

Dazu gesellt sich LGs webOS-26-Betriebssystem mit allerhand Smart-TV-Funktionen sowie vier Jahren Upgrade-Garantie. Gamer profitieren von vier HDMI-2.1-Anschlüssen und flüssigem Gameplay bei bis zu 165 Hertz im VRR-Modus sowie voller Unterstützung für Nvidia G-Sync und AMD FreeSync. Weitere Details findet ihr bei Amazon.

In der aktuellen Testübersicht der besten 4K-TVs bis 1.500 Euro bei GameStar hat sich die C6-Modellreihe von LG einen Platz verdient und wird dort zwar nicht als Revolution beschrieben, aber als solide Evolution von LGs OLED-Oberklasse, die vieles besser macht, was die Vorgängergeneration bereits sehr gut konnte.

Pro bester Bildprozessor im Vergleich

sehr gute Farbkalibrierung ab Werk

hervorragende SDR- & HDR-Bildqualität

Gaming mit Nvidia G-Sync, AMD FreeSync und satten 165 Hz

bestes Smart-TV-Betriebssystem Contra LG verbaut nur in 77 und 83 Zoll ein Tandem-OLED-Panel

Weitere Angebote: RTX-Laptop, Anno-Sonderheft, WLAN-Repeater- und Router

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein Gaming-Laptop mit GeForce RTX 5060 von MSI sowie ein Sonderheft-Update in ePaper-Form zur Ägypten-Erweiterung von Anno 117. Ebenfalls mit dabei sind ein günstiger WLAN-Repeater und ein guter Router von FRITZ! im Angebot.