Starkes WLAN zum Tiefpreis: Sichert euch die FRITZ!Box 7590 AX schon vor dem Black Friday zum Top-Preis!

Es ist ein Kreuz! Mitten im spannenden Bosskampf oder beim entscheidenden Matchmaking fängt das Bild an zu stottern oder der Ping geht durch die Decke. Wer noch mit einem veralteten Router zockt, ärgert sich oft über Verbindungsabbrüche und nervige Lags.

Hier gibt’s die FRITZ!Box 7590 AX im Deal!

Zum Deal

Ein Upgrade auf ein modernes Gerät wirkt hier oft wahre Wunder. Wenn ihr eine zuverlässige Basis für euer Heimnetzwerk sucht, führt ohnehin kaum ein Weg an den Geräten des deutschen Herstellers AVM vorbei. Bei MediaMarkt gibt es gerade ein besonders attraktives Angebot für euch.

Im Rahmen der aktuellen „Black Friday Deal Maxxing“-Aktion bekommt ihr die grundsolide FRITZ!Box 7590 AX mit einem deftigen Rabatt. Damit holt ihr euch starke, solide Technik zum Spitzenpreis nach Hause.

Welche Leistung bietet die FRITZ!Box 7590 AX?

Für ein flüssiges Gaming-Erlebnis ist die konstante Übertragungsgeschwindigkeit entscheidend. Die FRITZ!Box 7590 AX funkt dazu mit dem modernen Wi-Fi-6-Standard.

Dabei liefert sie euch bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz-Band und zusätzliche 1.200 MBit/s im 2,4-GHz-Netz. Das ist die optimale Geschwindigkeit für aktuelle Konsolen, euren Gaming-PC und gleichzeitiges 4K-Streaming auf dem heimischen Fernseher.

Braucht ihr schnelle Anschlüsse für eure stationäre Hardware?

Auch hier ist der Router optimal aufgestellt. Auf der Rückseite warten vier Gigabit-LAN-Ports auf euren Rechner oder die Konsole. So könnt ihr eure wichtigsten Geräte direkt und störungsfrei per Kabel anschließen.

Auch dieser Router hat das charmante FRITZ!Box-Desing.

Abgerundet wird die Ausstattung durch eine integrierte DECT-Basis für eure Telefone sowie zwei schnelle USB-3.0-Anschlüsse. Letztere sind ideal, um beispielsweise eine Netzwerk-Festplatte für alle im Haus verfügbar zu machen.

Wieso ist dieser Router der ideale Sweet Spot für euer Setup?

Freilich gibt es mit der neuen FRITZ!Box 7690 schon ein aktuelleres Modell mit Wi-Fi 7. Doch für die die meisten Nutzer ist die 7590 AX schlichtweg die cleverere Wahl.

Erfreulich: Dieser Router hat mehr Anschlüsse als das teurere Nachfolgemodell!

Sie liefert mehr als ausreichend Bandbreite für jeden modernen Gaming-Haushalt und schont durch den starken Deal euer Budget massiv. Zudem punktet sie mit einem ganz konkreten Hardware-Vorteil: Im Gegensatz zum teureren High-End-Modell besitzt sie noch einen weiteren USB-3.0-Port sowie einen zusätzlichen Gigabit-LAN-Port. Ihr spart euch also womöglich weitere Anschlussadapter.

Ihr erhaltet hier also schlichtweg das ökonomischere Gesamtpaket für euer Setup. Wenn ihr euer Netzwerk auf ein neues Level heben wollt und nicht das absolute Nonplusultra braucht, solltet ihr zuschlagen, solange die Aktion läuft.

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