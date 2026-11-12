WLAN-Frust im Obergeschoss? Dieser günstige Repeater hat meine Gaming-Abende gerettet

Lange war das WLAN in meiner Wohnung eine Katastrophe. Denn der Router stand im Erdgeschoss und dazwischen waren massive Betonplatten. Da kam kaum was durch und lange war’s mir auch egal, da ein LAN-Kabel durch ein Loch in der Decke direkt in mein Büro- und Gaming-Zimmer ging und das Handy lief meistens über mobile Daten.

Holt euch hier den starken FRITZ!Repeater 1200 AX zum Superpreis!

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Aber seit mein Sohn alt genug für Gaming ist und wir gerade den familienfreundlichen und für Prime-Kunden quasi kostenlosen Fundus von Amazon Luna entdeckt haben, geriet meine Spar-Lösung schnell an ihre Grenzen. Denn für Game-Streaming (und überhaupt jede Form von gutem Streaming) braucht man ein gescheites WLAN.

Daher habe ich mir einen Repeater der Marke FRITZ!Repeater 1200 AX vom deutschen Marktführer AVM geholt und sogleich waren meine Probleme keine mehr.

Wie bringt der FRITZ!Repeater 1200 AX euer Heimnetz auf ein neues Level?

Für mich war das Upgrade auf dieses unscheinbare Gadget ein echter Gamechanger, wortwörtlich. Der AVM FRITZ!Repeater 1200 AX unterstützt den modernen Standard Wi-Fi 6 und funkt auf zwei Bändern mit bis zu 3.000 MBit/s. Damit habt ihr mehr als genug Bandbreite für ruckelfreies 4K-Streaming und große Spiele-Downloads.

Spiel und Spaß im WLAN, auch durch meterdicke Betonplatten hindurch. Das schafft dieser Repeater!

Ein massiver Vorteil für Gamer: Das Gerät verfügt über einen integrierten Gigabit-LAN-Anschluss. Ihr könnt eure PlayStation, die Xbox oder den PC also direkt per Kabel an den Repeater klemmen und profitiert so von einer extrem stabilen und zügigen Verbindung.

Oder ihr macht es wie ich und packt den Repeater an einen günstigen Netzwerk-Switch und schließt es so mit anderen Geräten direkt an den Router im Erdgeschoss an, dann habt ihr wirklich das beste Signal im Obergeschoss!

Für wen lohnt sich dieser Mesh-Verstärker?

Der Repeater allein ist schon ein gutes Gerät, aber richtig stark wird er, wenn ihr eine Mesh-fähige FRITZ!Box als Router nutzt. Der Repeater wird einfach in eine freie Steckdose gesteckt und übernimmt per WPS-Taste auf Knopfdruck alle Netzwerkeinstellungen. Er erstellt dann kein zweites WLAN, sondern erweitert euer bestehendes WLAN Mesh nahtlos.

Eure Smartphones und Konsolen verbinden sich im Hintergrund immer automatisch mit dem stärksten Signal. Ihr bekommt hier eine smarte und zukunftssichere Lösung, die – anders als bei mir – keine Kabelverlegung durchs halbe Haus erfordert.

Aktuell könnt ihr euch dieses starke Upgrade für euer Heimnetz zu einem sehr attraktiven Preis bei MediaMarkt sichern. Holt sie euch also und sagt WLAN-Frust endgültig Goodbye!

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