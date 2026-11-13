Starke RTX 5060 zum Top-Preis: Warum dieser MSI-Laptop bei MediaMarkt der ideale Deal ist

Gaming-Laptops mit ordentlicher Leistung sprengen aktuell oft das Budget. Doch MediaMarkt hat gerade ein Angebot am Start, das diesen Trend bricht. Für unter 1.000 Euro bekommt ihr mit dem MSI Cyborg 15 einen starken Begleiter, der euch direkt die neueste Grafikkarten-Generation für anspruchsvolles Full-HD-Gaming liefert.

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Zum Deal

Der kleine Kompromiss bei diesem Hardware-Deal: Für den starken Preis bekommt ihr eine flotte NVIDIA GeForce RTX 5060 (inklusive schnellem GDDR7-Speicher) sowie 16 GB DDR5-RAM. Aber da stellt sich freilich unweigerlich die Frage: Wie ist dieser starke Preis überhaupt möglich und wo hat MSI gespart?

Die Antwort ist: “die SSD”. Die verbaute Festplatte mit 512 GB ist zwar gescheit schnell, aber angesichts der heutigen Spielgrößen von MMOs und AAA-Titeln leider auch recht schnell voll.

Das sollte euch aber keinesfalls von diesem Angebot abschrecken, denn das Speicher-Problem lässt sich sehr simpel und kostengünstig lösen:

Externe SSDs nutzen: Für wenig hardware-intensive Spiele wie “Stardew Valley” oder Titel, die nicht permanent extreme Ladezeiten erfordern, reicht eine externe Festplatte per USB völlig aus.

Für wenig hardware-intensive Spiele wie “Stardew Valley” oder Titel, die nicht permanent extreme Ladezeiten erfordern, reicht eine externe Festplatte per USB völlig aus. Intern nachrüsten: Wer lieber alles direkt im Gehäuse haben möchte, nutzt den klassischen M.2-Slot des Notebooks. Schlagt bei einem guten Deal (wie im kommenden Black Friday) für eine NVMe-SSD zu und baut sie einfach ein.

Viel Grafik-Power für eure Spiele

Das mächtige Herzstück dieses Laptops ist NVIDIAs starke GeForce RTX 5060. Damit laufen eure Spiele in der nativen Full-HD-Auflösung erfreulich weich und flüssig. Das 15,6-Zoll-Display bringt eure Games mit 144 Hertz auf den Bildschirm. Das ist ideal für kompetitive Matches, bei denen jede Millisekunde zählt. Wenn ihr zudem NVIDIAs KI-Upscaling DLSS nutzt, könnt ihr selbst bei maximalen Grafikdetails noch ordentlich Bilder pro Sekunde herausholen.

Hier bekommt ihr einen schicken und flotten Gaming-Laptop für vergleichsweise wenig Geld.

Damit die starke Grafikkarte nicht ausgebremst wird, sorgt ein Intel Core i5-13420H (mit bis zu 4,60 GHz im Turbo-Modus) für die nötige Rechenpower im Hintergrund. Auch beim Arbeitsspeicher gibt es keinen Flaschenhals: Die 16 GB im schnellen DDR5-Format sind für aktuelles Gaming genau der Sweet-Spot. Ihr könnt also problemlos mit eurer Gilde im Discord debattieren oder nebenbei Twitch schauen, ohne dass im Spiel etwas ins Stottern gerät. Wie gesagt, MSI hat die Stellschrauben nur bei der Festplatte angesetzt, der Rest passt hier.

Kompakt und schick für unterwegs

Solltet ihr den Laptop regelmäßig zur Arbeit, an die Uni oder zu Gaming-Abenden mitnehmen, werdet ihr das Gewicht von sehr moderaten 2,1 Kilogramm extrem schätzen. Ich nutze den Laptop selbst und er passt optimal in meinen Rucksack und ist nicht zu schwer.

Hier seht ihr die Anschlüsse des MSI Cyborg 15.

Optisch macht der “Cyborg” ebenfalls was her und bietet coolen “Cyberpunk”-Look mit leicht transparenten Gehäuseelementen und einer leuchtenden Tastatur. Auch bei den Anschlüssen seid ihr mit HDMI 2.1 für externe Monitore, modernen USB-C-Ports für eine Docking-Station und Wi-Fi 6E auf der sicheren Seite.

Wenn ihr auf der Suche nach einem verlässlichen und günstigen Gaming-Laptop seid, macht ihr hier einen wirklich guten Deal, besonders dann, wenn ihr vielleicht ohnehin noch eine externe SSD in der Schublade liegen habt oder euch eh zum Black Friday mit guten Deals eindecken wollt.

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