Mit der Razer Viper V3 Pro bekommt ihr derzeit ein vormals teures Gaming-Maus-Flaggschiff besonders günstig im Angebot.

Razer Viper V3 Pro um 25% reduziert

Jetzt zum Angebot

Razers Viper V3 Pro gibt es in den Black-Friday-Angeboten von Amazon aktuell um 25 Prozent reduziert für gerade mal 84,90 Euro. So günstig gab es das ehemalige Maus-Topmodell, das mittlerweile von der teureren Viper V4 Pro abgelöst wurde, bisher noch nicht. Zum Release hatte Razer satte 179,99 Euro als Preisempfehlung ausgewiesen.

Die Razer Viper V3 Pro setzt mit lediglich 54 Gramm Gewicht auf ein ultraleichtes Design, das in Zusammenarbeit mit führenden E-Sports-Profis entwickelt wurde. Für erstklassige Präzision sorgt dabei Razers optischer Sensor Focus Pro 35K der 2. Generation, der auf einer Vielzahl von Oberflächen funktioniert und 1-DPI-Schritt-Anpassungen per Razer Synapse App bietet.

Per 8K-Hz-HyperPolling mit einer echten Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz gibt es dazu eine ultra-niedrige Latenzzeit, gepaart mit Razers HyperSpeed-Wireless-Technologie, die mit einem optimierten Dongle eine reibungslose und zuverlässige Verbindung sowie bis zu 95 Stunden Akkulaufzeit verspricht.

Razers Optical Mouse Switches der 3. Generation verfügen indes über eine verbesserte Lebensdauer von 90 Millionen Klicks ohne Doppelklick-Probleme und eine blitzschnelle Betätigung von 0,2 ms ohne Entprellungsverzögerung. Weitere Ausstattungsdetails findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Maus Razer Viper V3 Pro für 84,90 Euro statt 112,99 Euro bei Amazon

In über 1.900 Rezensionen kommt die Maus dort mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen ziemlich gut an. Gelobt werden vor allem Performance, Verarbeitung und Handhabung. Auch im Test bei den Kollegen von GameStar konnte die Razer Viper V3 Pro überzeugen und bekam 4 von 5 Sternen als Testwertung sowie eine Auszeichnung als Leistungs-Tipp.

Die Razer Viper V3 Pro ist eine kabellose Hochleistungsmaus auf E-Sports-Niveau – mit einem entsprechenden Preis. Damit bedient sie eine spitze Zielgruppe, denn die Mehrheit der Spieler wird die hohen Werte der Gaming-Maus kaum ausreizen. Wer jedoch in Erwägung zieht, professionell oder kompetitiv zu spielen und dabei auf Wireless setzen will, kann hier zugreifen, wenn das Budget es zulässt. GameStar

Pro beeindruckende Leistung und Präzision

erstklassige Verarbeitung und Qualität

leichter Formfaktor eignet sich gut für Low Sense Gaming und E-Sport

hervorragende Gleitfähigkeit auch auf hartem Untergrund

ordentliche Akkulaufzeit bei 1.000 Hz Polling Rate

mit Grip-Aufkleber Contra bei 8.000 Hz Polling Rate sinkt die Akkulaufzeit dramatisch

mit Kabel »nur« 1.000 Hz

hoher Release-Preis

setzt schnell Schmand an

Weitere Angebote: Gaming-Headset, Ryzen-CPU, RTX-Laptop und GTA-6-Sonderheft

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eines der besten Gaming-Headsets in neuer Version erstmals reduziert sowie die derzeit beste Gaming-CPU zum Tiefpreis. Dazu gibt es den aktuell günstigsten Gaming-Laptop mit GeForce RTX 5070 und 32 GByte RAM sowie ein 148 Seiten dickes Sonderheft zu GTA 6 mit Poster und ePaper.