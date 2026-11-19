Einen gut bewerteten Gaming-Laptop von Acer mit GeForce RTX 5070 und 32 GByte DDR5-RAM gibt es gerade günstig wie noch nie im Angebot.

Gaming-Laptop mit RTX 5070 und 32 GB RAM um 21% reduziert

Jetzt zum Angebot

Den Acer Nitro V 17 AI bekommt ihr in der Ausstattungsvariante ANV17-41-R54S gerade bei MediaMarkt und bei Saturn um 21 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. So günstig gab es das Modell bisher noch nicht. Zudem handelt es sich derzeit um den günstigsten Gaming-Laptop seiner Art. Vergleichbar ausgestattete Modelle mit GeForce RTX 5070 und 32 GB DDR5-RAM kosten mindestens 200 Euro mehr.

Abseits von Nvidias mobiler Grafikeinheit mit 8 GB GDDR7 Speicher, die in der gebotenen Full-HD-Auflösung des 17,3 Zoll großen und mit 144 Hz flüssigen IPS-Displays schnell genug für aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen ist, verfügt das Acer Nitro V 17 AI außerdem über einen flotten Ryzen 7 260. Letzterer basiert auf AMDs Zen-4-Architekur und bietet 8 CPU-Kerne und 16 Threads bei bis zu 5,1 GHz.

Dazu gibt es eine 1 TByte große und ebenfalls ziemlich performant agierende M.2-PCIe-4.0-SSD, auf der Windows 11 Home vorinstalliert ist. Weitere Highlights sind ein DTS:X-Ultra-Audiosystem, eine bernsteinfarbene Tastaturbeleuchtung sowie diverse Verbindungsmöglichkeiten, darunter USB 4.0 und Wi-Fi 6E. Alle Details zur Ausstattung des Acer Nitro V 17 AI findet ihr auch bei MediaMarkt.

Guter Gaming-Laptop mit RTX 5070 und 32 GB RAM: Acer Nitro V 17 AI (ANV17-41-R54S) für nur 1.499 Euro statt 1.899 Euro UVP bei MediaMarkt

In den Kundenrezensionen dort kommt das Modell mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen fast in jedem Fall gut an. Zudem ist der Acer Nitro V 17 AI gerade als Bestseller gekennzeichnet und das meistverkaufte Produkt seiner Kategorie innerhalb der letzten 24 Stunden. Auch im Fachtest, zum Beispiel bei PC Welt, gab es für eine nur mit 16 GB RAM ausgestattete Variante des Laptops eine Empfehlung der Redaktion mit 4,5 von 5 Sternen als Testwertung.

[…] Käufer bekommen eine leistungsstarke Grafikeinheit, einen effizient abgestimmten Ryzen-7-Prozessor und einen ordentlich dimensionierten 76-Wh-Akku. Kompromisse zeigen sich beim einfachen FHD-Panel und der schwachen Webcam. Farben wirken vergleichsweise blass und für helle Umgebungen könnte das Panel heller ausfallen. Zudem gibt der Kunststoffdeckel unter Druck etwas nach. Wer vor allem hohe Bildraten zum kleinen Preis sucht, muss hauptsächlich beim Display, bei der Webcam und bei der Stabilität des Displaydeckels Abstriche machen. PC Welt

Pro RTX 5070 liefert im getesteten Cyberpunk 2077 hohe Spieleleistung

ordentlich dimensionierter 76-Wh-Akku

schnelle Gen-4-SSD mit über 6.000 MB/s

attraktiver Preis Contra Webcam löst nur mit 720p auf

Tastatur nur einfarbig hinterleuchtet

keine biometrische Anmeldung

Weitere Angebote: GTA 6, Nintendo Switch 2, Google Pixel 10a und 11

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel zahlreiche Guides in einem 148 Seiten dicken Sonderheft zu GTA 6 mit Poster und ePaper sowie ein Bundle mit Nintendo Switch 2 Mario Kart World und Kamera zum Black Friday. Ebenfalls günstig zu haben sind aktuell die beliebten Google-Smartphones Pixel 10a und Pixel 11.