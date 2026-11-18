Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen, starken Handy seid, müsst ihr nicht zwingend ein halbes Vermögen ausgeben.

Holt euch hier das Google Pixel 10a!

Zum Deal

MediaMarkt hat nämlich momentan ein richtig spannendes Angebot für euch am Start. Das neue Google Pixel 10a ist im Rahmen der aktuellen Google Days massiv im Preis gefallen. Wenn ihr also ein stylisches HAndy sucht, das optimal auf das Betriebssystem Android ausgerichtet ist und eine der besten Kamera habt, dann ist jetzt der optimale Moment gekommen!

Warum lohnt sich das Google Pixel 10a?

“Moment mal”, mag so Mancher hier sagen: “Was ist denn die a-Serie beim Pixel?” Tatsächlich handelt es sich dabei um die etwas abgespeckte, kleinere Version des regulären Google Pixel 10 von 2025. Doch wenn ihr euch die Specs ansieht, merkt ihr schnell, dass diese günstigere Version dem regulären Modell kaum nachsteht.

Das Herzstück des Pixel 10a ist der Google Tensor G4-Prozessor. Dieser Chip sorgt dafür, dass alle eure Apps, Streams und auch anspruchsvolle Mobile Games flüssig laufen. Kombiniert mit 8 GB Arbeitsspeicher ist das Setup optimal für reibungsloses Multitasking im Alltag ausgelegt.

Dazu kommt ein richtig schickes 6,3 Zoll Actua-Display. Es bietet euch eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und wird mit bis zu 3.000 Nits wirklich sehr hell. So könnt ihr auch bei strahlendem Sonnenschein draußen alles ideal erkennen, egal ob ihr gerade zockt oder Serien schaut.

Was bietet die Kamera des Pixel-Handys?

Google-Pixel-Smartphones sind völlig zu Recht berühmt für ihre großartige Foto-Qualität, und das Pixel 10a macht da keine Ausnahme. Die Dual-Kamera mit 48 Megapixeln fängt eure Fotomotive in absoluter Spitzenqualität ein.

Das Google Pixel 10a beeindruckt mit viel Akku-Leistung, KI-Integration und 7 Jahre Updates.

Durch die starke KI-Unterstützung von Google holt ihr selbst bei schlechtem Licht aus jedem Schnappschuss das absolute Maximum heraus. Hier bekommt ihr genau die gleiche Qualität wie beim regulären Pixel 10, lediglich die dritte Kameralinse für optischen Zoom habt ihr hier nicht. Wer das verschmerzen kann, der bekommt hier also ein wirklich starkes Handy für geile Fotos!

Wie stark sind Akku und Software?

Hier ist das Pixel 10a sogar dem regulären Modell überlegen. Der 5.100 mAh starke Akku bringt euch entspannt durch den Tag und hält oft sogar deutlich länger durch. Wenn der Saft dann doch mal zur Neige geht, seid ihr dank der Schnellladefunktion in rund 30 Minuten wieder mindestens zur Hälfte aufgeladen.

Das Google Pixel 10a gibt’s in deisen Farbvarianten.

Ein weiterer riesiger Pluspunkt: Google spendiert dem Pixel 10a volle 7 Jahre Software- und Sicherheitsupdates. Das bedeutet für euch, dass dieses Handy auch auf lange Sicht sicher und aktuell bleibt. Eine optimale Investition also, wenn ihr euer Smartphone gerne ein paar Jahre länger nutzt und euch nicht alle 24 Monate ein neues Gerät anschafft.

Wenn ihr also gerade ein wirklich starkes und dabei gerade sehr günstiges Handy sucht, dann schlagt bei MediaMarkt zu, bevor der Deal weg ist!

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