Euer Zuhause in GTA 6 bietet euch verschiedene Aktivitäten, die teilweise sogar einen echten Zweck erfüllen. Wir stellen sie euch vor.

Nach dem Intro, das bis zu 50 Minuten dauern kann, befindet ihr euch mit Jason in seinem Haus. In dieses kehrt ihr im Verlauf der Story immer wieder zurück. Hier könnt ihr einige Aktivitäten spielen, ehe ihr euch in die offene Spielwelt wagt – manches davon sogar, bevor ihr zum ersten Mal das Grundstück verlasst.

Nachfolgend nennen wir euch ein paar Dinge, die ihr auf eurem Grundstück tun könnt und solltet, bevor ihr mal wieder auf Erkundungstour geht oder Missionen erledigt.

Esst oder trinkt etwas

Ihr findet in eurer Wohnung verschiedene Nahrungsmittel, die unterschiedliche Auswirkungen auf eure körperliche Verfassung haben. Sie können beispielsweise eure Gesundheit wiederherstellen oder temporäre Buffs verleihen. Werft also einen Blick in euren Kühlschrank oder gönnt euch einen Kaffee, um mit gestärkten Werten in die Welt zu treten.

Füttert euer Haustier

In Jasons Haus steht ein Terrarium, in dem ihr die Schlange Dolores findet. Das ist das Haustier des Protagonisten und muss dementsprechend gefüttert werden. Tretet also an das Terrarium heran und serviert eurer schuppigen Freundin eine tote Maus.

Lest Bücher und Magazine

In Jasons Haus und auf der Terrasse findet ihr verschiedene Bücher und Magazine, die ihr lesen könnt – und solltet. Habt ihr beispielsweise vor, GTA 6 auf 100 % zu spielen, kann es sich lohnen, frühzeitig anzufangen, alle Bücher und Magazine zu lesen. Das Spiel zählt nämlich wie bei Sammelobjekten mit, wie viele der verfügbaren Bücher ihr schon gelesen habt.

Wascht euch und passt euren Style an

Ihr könnt im Haus auch ein paar Veränderungen an eurem Erscheinungsbild vornehmen. Zu einem könnt ihr euch natürlich umziehen, zum anderen könnt ihr im Badezimmer mit dem Spiegel über dem Waschbecken interagieren, um beispielsweise eure Frisur oder euren Bart anzupassen.

Außerdem könnt ihr euch im Badezimmer waschen, um Matsch oder Blut loszuwerden.

Renoviert eure Bude

Das Haus von Jason ist renovierungsbedürftig – und ihr werdet selbst aktiv, um euer trautes Heim etwas aufzuhübschen. Ihr könnt etwa Rigipsplatten anbringen, Wände streichen oder das Geländer der Terrasse reparieren.

Habt ihr euer Haus etwas renoviert, bevor ihr Lucia aus dem Gefängnis abholt, tut das Jasons Beziehung zu Lucia gut.

Treibt Sport

Jason kann auf seinem Grundstück etwas Sport treiben und so beispielsweise seine Gesundheit und Ausdauer verbessern. Hierzu stehen euch verschiedene Sportgeräte zur Auswahl, darunter etwa eine Hantelbank. Außerdem hängt ihr an einer tragenden Stelze eures Hauses einen Boxsack auf, an dem ihr ebenfalls trainieren könnt.

Falls ihr in GTA 6 fleißig Achievements vervollständigen und euch auf PS5 die Platinthrophäe sichern wollt, haben wir euch auf MeinMMO eine Übersicht mit allen Trophäen des Actionspiels erstellt. Keine Sorge, mögliche Spoiler sind entsprechend im Artikel markiert, damit ihr nicht versehentlich etwas lest, das ihr gar nicht erfahren wolltet: GTA 6: Alle Trophäen und Achievements auf PS5 und Xbox und wie ihr sie bekommt