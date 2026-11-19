In GTA 6 führt euch die Hauptstory zu Mandy, die während der Quest „Rohre verlegen“ offensichtlich mit Jason flirtet. Was ihr zur Möglichkeit, sie zu romancen wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Wie trifft man Mandy und wer ist sie? Mandy ist eine alte Bekannte von Jason, die ihr während der Geschichte trefft. Ihr findet sie in folgender Quest: „Rohre verlegen“ (engl. „Pipework“)

7. Hauptstory-Quest

Charakter: Jason Ihr findet ihr Haus in Mariana County in der Nähe der Küste.

Kann man Mandy daten? Nein, das ist nicht möglich. Sie flirtet zwar während der Quest sehr offensichtlich mit Jason, ihr könnt ihre Annäherungsversuche aber nicht erwidern. Dadurch ist keine Romanze mit ihr möglich.

Was passiert dann mit Mandy? Dadurch, dass Jason nicht auf sie eingeht, wird sie wütend und ihr könnt nach der Quest nicht mehr mit ihr sprechen oder interagieren. Ihr könnt sie im Spiel aber weiterhin treffen und erhaltet später seltsame Nachrichten von ihr auf eurem Handy.

Warum ist Mandy trotzdem spannend? Schaut ihr euch im und um das Haus genauer um, lassen sich ein paar seltsame Dinge finden:

Etwas Seltsames, das ihr aus dem Rohr zieht, das ihr repariert Könnte ein Sextoy, aber auch ein menschlicher Finger sein

Herumliegende Säurebehälter

Frisch aufgewühlte Erde

Seltsame Werkzeuge und mehr Säure im Kofferraum ihres Autos

In ihrem Haus ist nur eine Tür verschlossen

Es verfestigt sich daher unter Spielern die Theorie, dass es sich bei Mandy um eine Serienkillerin handeln könnte (vgl. YouTube). Bestätigt ist das allerdings nicht offiziell.

GTA 6 bietet viele Geheimnisse und Möglichkeiten. Natürlich spielen auch Cheats, genau wie in den Vorgängern, wieder eine große Rolle. Doch dieses Mal funktionieren sie etwas anders und ihr solltet euch vorher gut überlegen, ob ihr sie nutzt: GTA 6: Alle Cheats für PS5 und Xbox und wie ihr sie nutzt