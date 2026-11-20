In GTA 6 ist nicht nur sachte Romantik zwischen Jason und Lucia, auch körperliche Nähe und Intimität spielen ihre Rolle. Was möglich ist, wie ihr diese Momente erlebt, und weitere Infos erklären wir euch hier auf MeinMMO.

Hier findet ihr eine Übersicht zu den Inhalten des Artikels:

Kann man in GTA 6 Sex haben? Ja, Sex und Intimität sind den Menschen aus Leonida nicht fremd, weshalb man im Spiel auch mehrmals die Möglichkeit hat, körperliche Nähe zu erleben. Man erlebt die Beziehung zwischen Jason und Lucia, die durchaus romantisch und intim werden kann.

Das Spiel beinhaltet sexuelle Szenen, Dienstleistungen und Nacktheit.

GTA 6: Intimität mit Charakteren und NPCs

Kann man mit anderen Charakteren intim sein? Das kommt auf den Grad der Intimität an:

Man kann nicht mit anderen Charakteren und NPCs Sex haben. Nur Jason und Lucia können miteinander schlafen.

Es gibt jedoch weitere Momente, die sexuell und suggestive Situationen mit anderen NPCs beinhalten: Mandy: eine Bekannte von Jason, die viel und offensiv mit Jason flirtet. Mehr dazu erfahrt ihr hier: GTA 6: Mandy Romanze – Alles, was ihr zu ihr wissen solltet Stripclubs: Tänzerinnen und Stripperinnen flirten mit Jason und Lucia und bieten Lapdances und Nähe an – jedoch rein professionell. Mehr zu Stripclubs erfahrt ihr hier: GTA 6: Stripclubs – alles zu Locations, Preisen und Dienstleistungen



Gibt es Sexarbeiterinnen oder Sexarbeiter? Nein. Anders als in GTA 5 kann man keine Personen dafür bezahlen, um mit ihnen zu schlafen. Es gibt keine Prostituierten und keine Möglichkeit, diese am Straßenrand einzuladen oder anderweitig an bezahlten Sex zu gelangen.

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GTA 6: Voraussetzungen für Intimität

Beziehung zwischen Jason und Lucia

Wie gut muss die Beziehung sein? Damit Jason und Lucia überhaupt miteinander schlafen wollen, muss ihr Beziehungslevel auf „Hot Together“ oder „Crazy in Love“ sein.

Lohnt es sich, den Höchstlevel zu erreichen? „Crazy in Love“ ermöglicht erste sexuelle Szenen mit einem Fade-to-Black, während das Höchstlevel „Hot Together“ eine deutlich explizitere Szene beherbergt.

Mehr zu den Beziehungsleveln und wie ihr diese pflegt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO: GTA 6: Romance Guide – So sorgt ihr für eine starke Beziehung zwischen Jason und Lucia

Szenen, die Intimität beinhalten

Kann man die Szenen selbst initiieren? Teilweise. In manchen geskripteten Momenten, am Ende bestimmter Storymissionen entscheiden sich Lucia und/oder Jason selbst dazu, intim zu werden. Man kann in GTA 6 jedoch auf verschiedene Arten weitere solcher Momente auslösen:

Intime Szenen auslösen Im Safehaus Wenn das Beziehungslevel stimmt, kann es zu dynamischen Momenten im Safehaus kommen, die bei Interaktion mit dem Partner die Möglichkeit bieten, Sex zu initiieren. (Beispiel: Lucia testet eine Poledance-Stange, Jason kommt genau dann nach Hause).

Auch das gemeinsame Bett kann zu Sex führen. Wenn das Symbol neben „Schlafen“ zwei Herzchen zeigt, besteht die Option, einen intimen Moment auszulösen.

Wenn man den höchsten Beziehungslevel (Hot Together, gekennzeichnet mit einem flammenden Herz) erreicht hat, kann auch allein der Fokus auf den Charakter in manchen Momenten die Option beinhalten, Sex zu initiieren. Draußen Nach etwa 15 bis 20 Minuten gemeinsamer Zeit außerhalb des Hauses kann man dem fokussierten Partner vorschlagen, nach Hause zu gehen, um Sex zu haben, solange das Beziehungslevel stimmt. Nutzt man die mit einem Herzchen gekennzeichnete Antwort, befindet sich auch über dem Safehaus das gleiche Herzchen. Der Wegpunkt wird automatisch gekennzeichnet.

Grand Theft Auto lebt seit vielen Jahren nicht nur von der Story und der actionreichen Handlung, sondern auch vom Rumalbern und der völligen kriminellen Eskalation – und hierbei sind Cheat-Codes seit jeher eine feste Tradition. Wenn ihr mehr zu GTA 6 wissen wollt und wie ihr euer Spielerlebnis durch Cheats aufmotzen könnt, haben wir für euch eine Liste mit allen Cheat-Codes parat: GTA 6: Alle Cheats für PS5 und Xbox und wie ihr sie nutzt