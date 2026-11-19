Beziehungslevel und wie ihr diese pflegt und vernachlässigt

Ein 0/4-Level gibt es nicht. Ihr könnt euch nicht trennen, aber ihr könnt eine deutlich professionellere Beziehung spielen, ohne Romantik.

So pflegt ihr eure Beziehung

Zusammengefasst: Wenn ihr eure Beziehung aufbauen wollt und einen hohen Beziehungslevel anstrebt, müsst ihr gemeinsam Zeit verbringen. Das funktioniert mit Aktivitäten wie:

zusammen Sport treiben

eine gemeinsame Spritztour im Auto unternehmen

Freizeitbeschäftigungen nachgehen (wie beispielsweise Minigolf)

gemeinsamen Raubüberfällen nachgehen

Aber auch kleine Mechaniken können den Beziehungslevel fördern:

Einander begrüßen

Händchenhalten

Anbieten, Rechnungen zu übernehmen

Geschenke machen

Wichtig: Es reicht nicht, wenn nur einer der beiden die Beziehung pflegt. Jason und Lucia müssen beide ihren Teil beitragen.

Das bedeutet, dass ihr regelmäßig den Charakter wechseln müsst (Steuerkreuz rechts, dann R1/RB), um liebevolle Gesten durchzuführen.