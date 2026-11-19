Die beiden Protagonisten aus GTA 6, Jason Duval und Lucia Caminos, können in einer Liebesbeziehung zueinanderfinden oder das Gegenteil anstreben. Wie ihr beides erreicht, erklären wir euch auf MeinMMO.
Welche Rolle spielt die Beziehung in GTA 6?
Die Beziehung zwischen Jason und Lucia ist ein Fokuspunkt der Story aus GTA 6. Bereits zum Start wird gezeigt, wie die beiden aufeinanderstoßen und warum und wofür die beiden kämpfen.
Je nachdem, wie ihr diese Beziehung aufbaut und formt, könnt ihr die Geschichte von GTA 6 mitgestalten.
Wie macht sich das im Spiel bemerkbar?
Je nachdem, ob ihr die Beziehung zwischen den beiden pflegt, hat das Auswirkungen auf den Verlauf und das Ende des Spiels.
Was sind Beziehungslevel in GTA 6?
GTA 6 arbeitet mit vier Beziehungsleveln:
- 4/4: Hot Together („Heiß zusammen“)
- 3/4: Crazy in Love („Verrückt vor Liebe“)
- 2/4: Not So Hot („Nicht so heiß“)
- 1/4: Running on Empty („Ausgelaugt“)
Ein 0/4-Level gibt es nicht. Ihr könnt euch nicht trennen, aber ihr könnt eine deutlich professionellere Beziehung spielen, ohne Romantik.
So pflegt ihr eure Beziehung
Zusammengefasst: Wenn ihr eure Beziehung aufbauen wollt und einen hohen Beziehungslevel anstrebt, müsst ihr gemeinsam Zeit verbringen. Das funktioniert mit Aktivitäten wie:
- zusammen Sport treiben
- eine gemeinsame Spritztour im Auto unternehmen
- Freizeitbeschäftigungen nachgehen (wie beispielsweise Minigolf)
- gemeinsamen Raubüberfällen nachgehen
Aber auch kleine Mechaniken können den Beziehungslevel fördern:
- Einander begrüßen
- Händchenhalten
- Anbieten, Rechnungen zu übernehmen
- Geschenke machen
Wichtig: Es reicht nicht, wenn nur einer der beiden die Beziehung pflegt. Jason und Lucia müssen beide ihren Teil beitragen.
Das bedeutet, dass ihr regelmäßig den Charakter wechseln müsst (Steuerkreuz rechts, dann R1/RB), um liebevolle Gesten durchzuführen.
So verschlechtert ihr die Beziehung
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eure Beziehung in GTA 6 zu ruinieren. Kurz: Vermeidet die oben genannten Tipps zur Pflege. Doch wenn ihr sichergehen wollt, dass sich eure Beziehung verschlechtert, geht das unter anderem wie folgt:
- Anrufe und Nachrichten ignorieren
- stundenlang getrennt voneinander sein
- den Partner zurücklassen, ob während eines Ausflugs oder eines Überfalls
- gegenseitig Schaden zufügen oder Schaden von Gegnern (und der Polizei) zulassen
Wenn ihr euch bei Situationen nicht sicher seid, hilft als letzter Hinweis der eigene Verstand: Wie würdet ihr hier mit einem geliebten Menschen oder eurem Partner/eurer Partnerin umgehen – oder eben nicht.
Wenn ihr mehr zu GTA 6 wissen wollt und wie ihr euer Spielerlebnis durch Cheats aufmotzen könnt, haben wir für euch eine Liste mit allen Cheatcodes parat: GTA 6: Alle Cheats für PS5 und Xbox und wie ihr sie nutzt
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Kommentare