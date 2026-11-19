GTA 6 ist gestartet. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann empfiehlt ein paar Einstellungen, die ihr ändern solltet. Das spart euch Akkulaufzeit und vereinfacht die Orientierung im Spiel.

Sobald ich ein Spiel starte, öffne ich als Erstes die Einstellungen. GTA 6 macht es mir vergleichsweise einfach, denn hier öffnen sich beim ersten Start direkt die Settings.

Einige Dinge habe ich direkt zu Beginn angepasst. Zum einen, um meinen Kopf zu schonen, zum anderen, um Akkulaufzeit zu sparen, da ich nicht mit Kabel spielen möchte.

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

Ich habe Einstellungen angepasst, um meinen Kopf zu schonen und Akku zu sparen

Bewegungsunschärfe abschalten (Einstellungen → Anzeige): Ich persönlich mag Motion Blur nicht und schalte es immer sofort ab, weil ich davon auf Dauer einfach Kopfschmerzen bekomme. Insbesondere, wenn man hohe Bildraten gewohnt ist, fühlt sich der Nebeneffekt von Motion Blur einfach unangenehm an.

Gleichzeitig hat Motion Blur in GTA 6 durchaus seine Berechtigung: Denn bei Spielen mit 30 FPS oder weniger kaschiert Bewegungsunschärfe niedrige FPS und lässt diese flüssiger wirken. Denn harte Bildsprünge werden dadurch verwischt. Diese Verwischung ist aber genau das, was mir Kopfschmerzen bereitet.

Maßeinheiten umstellen (Einstellungen → UI → Maßeinheiten) : GTA 6 ist zum Start auf die üblichen US-Einheiten eingestellt: Entfernungen in Imperial (Meilen und Yard), Gewicht in Pfund und Temperaturen in Fahrenheit. Als deutscher Nutzer habe ich das auf unsere gebräuchlichen Einheiten (Kilometer, Kilogramm und Celsius) umgestellt.

Das kostet zwar etwas Immersion, wenn ihr in einer US-Stadt plötzlich Kilometer und Celsius habt, aber für mich ist das einfach gebräuchlicher, als jedes Mal darüber nachdenken zu müssen, wie viel Grad Celsius nun hinter Fahrenheit steckt. Außerdem kann ich mir eine Entfernung von 2 Kilometern einfach besser vorstellen (1,24 Meilen entsprechen übrigens 2 Kilometern).

Akku beim Controller sparen (Einstellungen → Controller): GTA 6 nutzt diverse Funktionen eures DualSense. Das Problem daran ist aber, dass das alles Akkulaufzeit frisst. Insbesondere, wenn ihr den DualSense Edge mit einer recht kurzen Akkulaufzeit verwendet, freut ihr euch über jede Ersparnis. Folgende Anpassungen habe ich vorgenommen:

Leuchtleisteneffekte ausschalten: Sieht hübsch aus, hat aber spielerisch keinen echten Nutzen und fällt euch eh nicht wirklich auf, wenn ihr auf den Fernseher schaut.

Stärke von Vibration reduzieren: Für mich gehört Vibration zum Spielerlebnis, ich habe die Einstellung auf die Hälfte (5) reduziert. Das ist immer noch intensiv genug, spart aber Akkulaufzeit. Im System heißt die Einstellung

„Stärke von Vibration und haptischem Feedback.“

„Stärke von Vibration und haptischem Feedback.“ Zusätzlich könnt ihr die Funktionen der adaptiven Trigger reduzieren. Geht hier aber mit Bedacht vor: Im Spiel selbst kostet das einiges an Immersion. Hier müsst ihr selbst ausprobieren, wie wichtig euch diese Funktionen sind. Die Einstellungen heißen „Widerstand adaptiver Trigger“ und „Vibration adaptiver Trigger.“

Was haltet ihr von den Einstellungen? Würdet ihr mit mir übereinstimmen oder habt ihr andere Settings, die ihr wichtiger findet? Schreibt es mir in den Kommentaren!

GameStar Black Edition: Grand Theft Auto 6 148 Seiten dick mit XXL-Doppelposter Missionsbeschreibungen für Lucia und Jason

detaillierte Guides für nahezu alle Aspekte des Spiels

Tipps zu Fahrzeugen, Autos, Ausrüstung

Karten der riesigen Spielwelt

XXL-Doppelposter mit praktischen Übersichten nicht als Bestechung für die Cops geeignet Versand 2,90 € 14,99 € versandkostenfrei vorbestellen

GTA 6 mit 120 FPS spielen? Mit einem Tool ist das potentiell möglich, aber es gibt ein paar Nachteile. Eine schnelle Verfolgungsjagd dürfte sich dadurch trotzdem schwammig anfühlen. Mehr dazu lest ihr direkt bei uns auf MeinMMO nach: Mit einem Trick könnt ihr GTA 6 mit 120 FPS spielen, aber die Steuerung reagiert weiterhin wie bei 30 FPS