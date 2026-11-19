GTA 6 ist eigentlich ein Singleplayer-Spiel. Doch im großen Open-World-Abenteuer von Rockstar Games verstecken sich auch Mechaniken, die man aus Service-Games wie MMOs kennt und die gar nicht mal so weit weg sind von einem Battle Pass .

Was ist ein Battle Pass? Bevor wir uns auf GTA 6 stürzen, müssen wir erstmal klären, was ein Battle Pass eigentlich ist. Das ist ein typisches Element von Service-Games, vor allem im F2P-Sektor. Spiele wie Fortnite oder diverse MMO(RPG)s bieten dabei meist 2 Routen an, eine kostenlose und eine, für die man bezahlt.

Dadurch erhält man neue Inhalte wie Skins oder Emotes. Das Besondere bei einem Battle Pass ist aber: Ihr schaltet euch quasi das Recht frei, etwas freizuspielen. Die Cosmetics gibt es meist nicht direkt, ihr müsst erstmal Aufgaben erfüllen oder einfach lange genug spielen. Das soll Spieler nicht nur dazu bringen, mehr Geld in ein Spiel zu stecken, es soll sie zum Zocken animieren.

Aber was hat das mit GTA 6 zu tun? Immerhin ist es ein Singleplayer-Spiel. In der 20€ teureren Ultimate-Edition verstecken sich Mechaniken, die genau daran erinnern.

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Ultimate Edition: Ihr kauft Inhalte, auf die ihr (noch) keinen Zugriff habt

Was für Mechaniken aus Service-Games hat GTA 6? Da wäre die Ultimate Edition. Damit schaltet man besondere Fahrzeuge, Waffen, Outfits, Shops und Gebäude frei. Statt es dem Spieler aber direkt zu liefern, muss man in GTA6 einiges davon erst freischalten, indem man weit genug spielt. Ein Fahrzeug etwa gibt es erst im letzten Kapitel des Spiels.

Bedenkt man die geschätzte Spielzeit von GTA 6, kann es also bis zu 50 Stunden dauern, bis man den Inhalt, für den man extra bezahlt hat, bekommt. Hinzu kommen Spieler, die wohl nie so weit zocken werden. Wie bei einem Battle Pass schaltet ihr die schon vorher bezahlten Inhalte erst später frei. Anders als bei vielen Battle Passes erzeugen die Inhalte in GTA 6 aber keine künstliche FOMO (Fear of Missing Out). Die Inhalte der Ultimate-Edition bleiben ohne Ablaufdatum erhältlich.

Jedoch: Diverse Inhalte aus der Ultimate Edition sind nur im 1. Kapitel des Spiels nutzbar. Etwa Fahrzeuge, die man in Jasons Safehouse erhält.

GTA+: Das kostenpflichtige Abo mit angenehmen Vorteilen

Ein anderer Aspekt, der an Service-Games erinnert, ist GTA+. Das ist eigentlich ein Premium-Abo für GTA Online, das 7,99 € kostet. Dafür gibt es dann exklusiven Kram wie Autos oder Kleidung. Das Abo bringt euch aber auch Vorteile im Singleplayer von GTA 6:

Einen Sportwagen mit Garage und Lackierungen (auch nicht von Anfang an erhältlich).

Ihr könnt den ÖPNV in Leonida kostenlos nutzen und erhaltet Boni für Apps wie Scooter Bros, die euch Autos liefern.

10 Prozent mehr beim Verkaufen von Fahrzeugen.

10 Prozent Rabatt in diversen Shops.

Ihr erhaltet also Vorteile für das neue Spiel und vor allem die Rabatte und Boni bezogen aufs Geld sind eine angenehme Erleichterung. Immerhin: Habt ihr das Spiel vorbestellt, gibt es einen Monat gratis.

Auch ein solches Abo ist kein Novum. Neben GTA Online hat auch Fortnite ein Abo-Modell mit Vorteilen. Aber wie ihr seht: Zahlt ihr für GTA 6 mehr, habt ihr neuen Kram und Vorteile, die sich aber erst zeigen, wenn ihr Zeit ins Spiel investiert habt.

GTA 6 ist dabei nicht das erste Singleplayer-Spiel, das sich solcher Service-Mechaniken bedient. Schon länger nutzen auch andere Spiele diese Elemente.

Singleplayer-Spiele und Service-Mechaniken

Was hat es mit diesen Service-Mechaniken auf sich? Schon vor GTA haben andere AAA-Spiele Service-Mechaniken genutzt. Ein gutes Beispiel ist etwa Assassin’s Creed.

In der Reihe gab es irgendwann nicht nur Mikrotransaktionen in Form von Skins, in Valhalla etwa gab es saisonale und limitierte Events und auch der Shop hat eine Rotation. Zudem gab es tägliche und wöchentliche Quests, die man erledigen kann. Elemente also, die man von Service-Games wie MMOs oder Battle Royale -Titeln kennt.

Das Ziel solcher Inhalte, selbst wenn sie kostenlos sind, ist, dass meine seine wertvolle Zeit mit dem Game verbringen soll. Man möchte die Spieler dazu animieren, so viel Zeit wie möglich zu investieren. Heutzutage buhlen viele verschiedene Medien um die wertvollen Stunden der Kunden und auch Singleplayer-Games möchten ein Stück davon abhaben.

Im Fall von GTA 6 könnten das Abo und die Inhalte der Ultimate-Edition die Spieler länger bei der Stange halten – man hat Geld dafür bezahlt und das soll sich ja gelohnt haben.

Wie steht ihr zu dem Thema? Habt ihr kein Problem mit kaufbaren Inhalten, die ihr nicht sofort bekommt, oder wollt ihr sowas gar nicht in euren Singleplayer-Games? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Warum Rockstar schnell mit dem Online-Modus nachliefern sollte, erfahrt ihr hier: Warum der Hype um GTA 6 schneller abflachen könnte, als Rockstar lieb ist