Nach 3 Monaten plötzlich 30 Prozent günstiger: Google Pixel 11 zum neuen Tiefpreis im Angebot

Es ist erst im August erschienen, doch jetzt gibt es Googles gut bewertetes Smartphone Pixel 11 besonders günstig im Angebot.

Google Pixel 11 um 30% reduziert

Jetzt zum Angebot

Das Google Pixel 11 mit 256 GByte ist bei Amazon gerade um 30 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. So günstig gab es das bisher noch nicht. Das Angebot endet am 30. November oder solange der Aktionsvorrat reicht. Alternativ haben derzeit auch MediaMarkt und Saturn den neuen Tiefpreis im Angebot.

Das aktuelle Google-Smartphone legt seinen Fokus auf künstliche Intelligenz, angefangen bei schneller Bildverarbeitung bis hin zu hilfreichen KI-Funktionen wie Live-Übersetzung von Gesprächen. Als weiteres Highlight gilt das integrierte Triple-Kamerasystem mit 48-Megapixel-Hauptkamera, Ultraweitwinkelobjektiv und 5-fach-Telezoom.

Für Flüssige und brillante Darstellung sorgt derweil ein 6,3 Zoll großes OLED-Display mit einer adaptiven Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz, das durch Corning Gorilla Glass Victus 2 vor Kratzern geschützt wird. Dazu verspricht Google mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit nebst 30-Watt-Schnellladung.

Google Pixel 11 mit 256 GB für nur 699 Euro statt 999 Euro UVP bei Amazon

Das Dual-SIM-Handy bietet außerdem IP68-Schutz vor Wasser und Staub sowie eine hohe Fallzuverlässigkeit (Klasse A). Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon. In den Rezensionen dort kommt das Pixel 11 mit durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen ziemlich gut an und auch im Fachtest, etwa bei Engadget, gab es mit 9,2 von 10 Punkten eine gute Testwertung.

Das Pixel 11 kostet 100 Dollar mehr als im letzten Jahr und hat sich nicht wesentlich verändert, gehört aber nach wie vor zu den besten Smartphones auf dem Markt. Engadget

Pro hervorragende Leistung und Akkulaufzeit

mehr Speicherplatz in der Basisausstattung

einige KI-Funktionen sind ziemlich praktisch

Dreifachkamera besser als die des Basis-iPhones und anderer vergleichbarer Android-Smartphones

Farbvarianten Contra teurer als das Pixel 10

nur wenige wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahresmodell



Weitere Angebote: OLED-TV, RTX-Laptop, Anno-Sonderheft und WLAN-Repeater

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel einer der besten OLED-TVs des Jahres von LG, ein Gaming-Laptop mit GeForce RTX 5060 von MSI sowie ein Sonderheft-Update in ePaper-Form zur Ägypten-Erweiterung von Anno 117. Außerdem mit dabei ist beispielsweise auch ein günstiger FRITZ!-WLAN-Repeater.