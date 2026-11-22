Während Zelda: Ocarina of Time sowie GTA 6 bei ihrer eigenen Fanbase für Begeisterung sorgen, ist auf Metacritic ein kleinlicher Krieg ausgebrochen, welche Community am meisten Reviewbomben kann.

Was passiert gerade auf Metacritic? GTA 6 sowie das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time erhalten derzeit haufenweise niedrigstmögliche Nutzerbewertungen, und das, obwohl beide Spiele einen beeindruckenden Metascore von 95 (Zelda) sowie 99 (GTA 6) vorweisen können.

Die Nutzerrezensionen beider Games fallen dabei deutlich schlechter aus. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine klaffende Lücke zwischen Kritikern und Nutzern, was Spielspaß und Meinung zu den Spielen betrifft. Schaut man sich die Accounts der Nutzer an, die Zelda sowie GTA 6 einen Null-Score verleihen, wird deutlich, dass es sich um gezieltes Reviewbombing handelt.

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Sind Reviews zu GTA 6 wirklich Reviewbombing? Man kann davon ausgehen, dass es sich bei den Nutzerrezensionen auf Metascore um Reviewbombing handelt, wenn man sie mit den Rezensionen im PlayStation-Store vergleicht. Diese geben GTA 6 insgesamt eine Bewertung von 4,81/5, die nur von Spielern kommen kann, die das Spiel tatsächlich gekauft haben.

Ebenso kann man vielen Accounts, die GTA 6 einen Score von 0 verleihen haben, entnehmen, dass sie entweder frisch für diese Review erstellt wurden, das Spiel für „Wokeness“ kritisieren, und auch kein anderes Game bewertet haben – teilweise mit einer Ausnahme, nämlich Ocarina of Time mit einer perfekten 10.

„Zelda hat euch in den Schatten gestellt. Und wir essen dabei Popcorn.“ (Zeeltaaa auf Metacritic)

Doch eingeschnappte Fans von GTA 6 beginnen zurückzuschlagen: Auch wenn sich nicht genau sagen lässt, welche Fanbase begonnen hat – auch Ocarina of Time weist mittlerweile einen schlechteren Nutzerscore auf als der von Kritikern.

Ebenso wie bei den schlechten Reviews bei GTA 6 scheinen sich hier besonders kleinliche „Fans“ über das Spiel herzumachen. Ebenfalls mit brandneuen Accounts und teilweise direkten Worten, die zugeben, dass es sich um Rache handelt:

„Ich beteilige mich auch am Review-Bombing, da die Ocarina-of-Time-Fans damit angefangen haben und GTA 6 zum Zeitpunkt, an dem ich das hier schreibe, auf eine Bewertung von 5,6 gebracht haben.“ (arthurmoehan298 auf Metacritic)

Was haltet ihr von derartigem Community-Verhalten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Ob ihr gerade in Ocarina of Time versinkt oder GTA 6 – lasst euch den Spaß nicht nehmen und genießt die beiden Releases! Der Hype um GTA 6 war zum Release und ist bis heute auch in Deutschland riesig. Wie das jedoch in den einzelnen Bundesländern aussah und welche von ihnen besonders motiviert waren, verraten die Google-Suchen: GTA 6 ist in ganz Deutschland ein Event, aber diese Bundesländer lechzen besonders nach allem aus Vice City