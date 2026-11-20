Kennt ihr das schreckliche Gefühl, wenn euer treues Headset plötzlich den Geist aufgibt? Genau das ist mir kurz vor dem letzten Prime Day mit meinem alten kabellosen Modell passiert! Doch es gab ein Happy End und ihr könnt das auch erleben!

Holt euch hier das Logitech G Pro X 2 Lightspeed bei MediaMarkt

Zum Deal

Warum muss es denn ein kabelloses Headset sein? Denn wenn es eine Sache gibt, die ich am Schreibtisch überhaupt nicht ausstehen kann, dann ist es lästiges Kabelgewirr. Jedes zusätzliche Ding nervt und ich mag’s einfach sauber und aufgeräumt anstatt überall regelrechte “Nester” aus verknoteten Kabeln.

Außerdem möchte ich mein Headset einfach auflassen können, wenn ich mal eben das Fenster zum Lüften öffne, die Katze streicheln will (die freilich genau 30 cm weiter weg ist als das Kabel) oder mir schnell etwas aus der Küche nebenan hole.

Ein Traum: Das Headset lade ich im Schnitt einmal in der Woche zur Sicherheit auf, aber es hält einfach gefühlt ewig!

Auf der Suche nach einem verlässlichen Nachfolger bin ich schließlich beim Logitech G Pro X 2 Lightspeed gelandet. Seitdem begleitet mich das Gaming-Headset jeden Tag durch lange Zocker-Sessions, Musikgenuss und Voice-Chats. Und genau dieses starke Modell bekommt ihr aktuell bei MediaMarkt im Black-Friday-Angebot.

Warum ist das Logitech G Pro X 2 Lightspeed für mich ideal?

Ein großes Highlight für mich sind die 50-mm-Graphen-Treiber. Das Material ist extrem leicht, aber trotzdem widerstandsfähig. In der Praxis bedeutet das: Der Sound verzerrt auch bei lauten Explosionen nicht, und ihr könnt leise Schritte im nächsten Raum wunderbar präzise orten. Gerade in taktischen Shootern ist dieses klare Audio ein echter Vorteil.

Zudem war mir eine Sache wirklich wichtig: Ich will nicht ständig ans Aufladen denken. Genau da hat nämlich mein altes Headset versagt und der Akku war nach 2 Stunden einfach durch. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden komme ich jetzt locker durch mehrere Wochen, ohne überhaupt ein Ladekabel suchen zu müssen.

Wie komfortabel ist das Headset bei langen Sessions?

Nichts nervt mehr als drückende Ohrmuscheln nach ein paar Stunden, vor allem, wenn man – wie ich – eine Brille trägt. Hier punktet das Headset mit einem robusten Gelenk und weichen Ohrpolstern aus Memory-Schaumstoff. Ihr habt sogar die Wahl zwischen Kunstleder oder atmungsaktivem Velours. Letzteres ist optimal, wenn es im Sommer mal etwas wärmer im Zimmer wird.

Die besodnere Verarbeitung des Headsets bringt besonders klaren Klang.

Selbst wenn ich mich nach einer Runde mal auf dem Sofa zurücklehne oder durch die Wohnung laufe: Dank der kabellosen Lightspeed-Verbindung (2,4 GHz) habt ihr eine stabile Reichweite von bis zu 30 Metern. Ich hab’s getestet, selbst durch massive Wände hindurch bleibt die Verbindung hier weitgehend erhalten, ich kann sogar problemlos in das obere Stockwerk oder den Keller gehen und höre immer noch etwas, wenn ich den Empfänger-Dingle clever im Raum platziere.

Wie gut verstehen euch eure Teammates im Voice-Chat?

Ein toller Sound nützt wenig, wenn eure Freunde im Discord euch nur abgehackt verstehen. Das G Pro X 2 bringt einen abnehmbaren 6-mm-Kardioid-Mikrofonarm mit, der durch die bekannte Blue VO!CE-Technologie unterstützt wird. Eure Stimme wird klar und verlässlich übertragen, störende Hintergrundgeräusche (wie meine berüchtigte, laute mechanische Tastatur) werden angenehm herausgefiltert.

Alles in allem ist das Headset für mich die absolut ideale Lösung für einen aufgeräumten Schreibtisch und erstklassigen Sound. Holt sie euch jetzt, solange sie noch günstig im Deal ist!

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