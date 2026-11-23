Ihr könnt in GTA 6 in einer Nebenmission gegen einen Teufel und dessen Untertanen kämpfen und nützliche Belohnungen bekommen.

Was hat es mit den Belohnungen auf sich? Vice City hat viele Interaktionen, Aktivitäten und Nebenmissionen zu bieten. Eine davon startet in einer zwielichtigen Garage und belohnt euch am Ende mit einem permanenten Buff für eure Gesundheit, einem neuen Tattoo-Design und der einzigartigen „Hellspawn Comshot“-Schrotflinte.

Um die Mission zu aktivieren, müsst ihr euch bei Nacht in die Kleinstadt Port Gellhorn begeben und mit ein paar NPCs in einer Garage interagieren.

Achtung, Spoiler: Im nachfolgenden Teil des Artikels gehen wir genauer auf die Mission und deren Standort ein. Wenn ihr sie selbst entdecken wollt, hört nun auf zu lesen.

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Vom gemeinschaftlichen Kaltgetränk in die Hölle selbst

So startet ihr die Mission: Um die absurde Mission zu starten, müsst ihr mit ein paar fremden Teufelsanbetern ein kühles Getränk in deren Garage genießen. Anschließend steigt ihr mit ihnen in einen Van und werdet kurz darauf heftig mit unbekannten Substanzen ausgeknockt. Dann taumelt ihr zu einem Lagerfeuer und schaut in ein leuchtendes Pentagramm.

Ein paar Minuten später findet ihr euch in einer Art Nebendimension wieder, die wie die Hölle selbst wirkt: Dort bekämpft ihr dann so etwas wie Dämonen. Am Ende wartet sogar ein kleiner Bosskampf gegen einen Teufel – oder gegen eine Halluzination. Wer weiß, welche Substanzen ihr intus hattet.

Wo findet ihr die Teufels-Mission? Ihr findet die Mission in der Küstenstadt Port Gellhorn, im Nordwesten der Map. Die Garage ist nur ein paar Straßen von der Waschanlage, dem Offroad-Modshop und dem Restaurant „Mason’s Shrimp Shack” entfernt.

Den genauen Standort der Garage haben wir euch hier auf der Map markiert:

Screenshots der Map von GTA 6 via stateofleonida.com

Wie bekommt ihr die Belohnungen? Nach Abschluss des teuflischen Trips wacht ihr noch leicht benebelt auf einem hölzernen Thron auf und erhaltet die Rewards. Der permanente Gesundheits-Buff wird euch direkt nach dem Aufwachen gutgeschrieben. Das neue Tattoo-Design ist fortan in Tattoo-Läden verfügbar. Darauf weist euch auch das Spiel mit einer Benachrichtigung hin.

Die einzigartige „Hellspawn Comshot“-Schrotflinte findet ihr hinter euch, neben dem Thron, auf dem ihr wieder zu Bewusstsein gekommen seid. Hebt sie einfach auf und sie gehört euch.

Habt ihr ähnliche abgefahrene Missionen oder Aktivitäten in GTA 6 erlebt? Berichtet uns davon gerne in den Kommentaren, aber nutzt dafür idealerweise unsere Spoiler-Funktion.

Schon im ersten Kapitel von GTA 6 könnt ihr verschiedene Inhalte vollständig verpassen, wenn ihr sie überseht oder durch die Hauptstory schreitet, ohne gewisse Dinge erledigt zu haben. Was ihr möglicherweise alles verpasst habt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO: GTA 6: Alle besonderen Items und Missionen, die ihr in Kapitel 1 verpasst haben könntet – und wie ihr sie bekommt