GTA 6 mit 60 FPS und mehr? Dank eines Bugs ist das auf der Xbox Series X wohl möglich. Die ganze Sache hat aber auch einen Haken: Das Gameplay läuft dann deutlich schneller ab.

Was ist das für ein Bug? Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 23.11.2026) lässt sich GTA 6 auf der Xbox Series X mit 60 FPS spielen. Der Grund dafür ist ein Bug mit dem „Quick Resume“-Feature. Das ist ein exklusives Feature für die Xbox, womit ihr schnell zwischen verschiedenen Spielen hin und her wechseln könnt.

Diese Funktion lässt sich austricksen, um damit die Bildrate auf über 60 FPS zu heben. Es gibt aber auch einen Nachteil: Das Gameplay läuft dann plötzlich doppelt so schnell. Wie das genau aussieht, könnt ihr euch in einem Video von der Xbox ansehen. Das geteilte Video ist spoilerfrei. Auf Reddit schreiben einige bereits, dass sich GTA 6 mit der Umstellung deutlich besser anfühlen würde.

Zum aktuellen Zeitpunkt funktioniert der Bug wohl noch, es kann aber gut sein, dass Microsoft und Rockstar Games den Glitch schnell aus dem Spiel patchen. Wollt ihr den Fehler ausnutzen, tut ihr dies auf eigene Gefahr.

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

GTA 6 dank Bug mit 60 FPS spielen: So geht’s

Wie lässt sich der Bug ausnutzen?

Stellt eure Xbox auf 60 Hz ein und startet GTA 6.

Wartet, bis ihr das Intro mit den 6 Sternen seht.

Wechselt jetzt eure Bildschirmeinstellungen auf 120 Hz.

Startet ein anderes Spiel auf der Konsole über das Xbox-Menü (die Xbox-Taste) neu, ohne GTA VI zu beenden.

Wechselt zurück zu GTA VI.

Warum wird das Gameplay dadurch schneller? Das Problem, dass alles schneller wird, kennt man vor allem von älteren Spielen. Denn hier waren Bewegungen und die Spielphysik an die einzelnen Bilder gebunden. Verdoppelte man nun die Framerate, dann verdoppelte sich auch die Geschwindigkeit.

Moderne Spiele setzen stattdessen oft auf eine sogenannte „Delta-Time“ (via dev.to). Das bezeichnet die vergangene Zeit zwischen zwei Frames. Auch hier werden Bewegungen fest an die Framezeiten gekoppelt. Der Vorteil ist, dass Bewegungen und Spielabläufe unabhängig von der Bildrate und der Hardware gleich schnell laufen und dadurch flüssiger wirken. Der Nachteil ist, dass das Gameplay bei höheren FPS-Werten dann deutlich schneller läuft. Welche Technik Rockstar Games in GTA 6 verwendet, ist nicht bekannt.

Es gibt noch einen weiteren Trick, womit ihr die Framerate deutlich steigern könnt. Hier kommt ihr nicht ohne ein externes Tool aus. Diese Vorgehensweise hat auch noch einen anderen Nachteil: Mit einem Trick könnt ihr GTA 6 mit 120 FPS spielen, aber die Steuerung reagiert weiterhin wie bei 30 FPS