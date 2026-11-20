MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann musste jetzt GTA 6 mit den umstrittenen 30 FPS auf seiner normalen PS5 spielen. Und er hat es gleich bereut und den Abend viel geschimpft.

GTA 6 frustriert mich. Und zwar so sehr wie lange kein Spiel mehr. Und das liegt gar nicht am Gameplay, denn die ersten Minuten fühlen sich wirklich gut an: stimmige Musik, zwei sympathische Protagonisten und insgesamt wirkt das gesamte Setting richtig gelungen.

Und dann darf ich das erste Mal selbst spielen und mit Lucia die ersten Schritte durch die Spielwelt machen und das fühlt sich einfach schwammig und matschig an. Und das sind diese 30 FPS, die bei mir wirklich hart reinhauen. Jede Bewegung fühlt sich träge und schwergängig an. Bei jeder Autofahrt und bei jedem Flugzeug vermisse ich die Reaktionsfreudigkeit. Die Orientierung in engen Räumen, wo ich gefühlt sekundenlang am Kurbeln bin, bis sich das Sichtfeld meines Charakters gedreht hat.

Ich hatte mich bereits im Vorfeld über die FPS-Grenze von GTA 6 beschwert und fühle mich jetzt von meinen Befürchtungen bestätigt.

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

Lange Frametimes verursachen ein träges Gefühl im Spiel

Es ist nicht nur ein Gefühl, dass sich das Spiel schwammig und schwergängig anfühlt, denn dafür gibt es technische Gründe. Und das sind die Frametimes.

Die Frametime ist die Zeit, die zwischen zwei einzelnen Frames vergeht. Bei 30 FPS sind das 33,3 Millisekunden pro Bild, bei 60 FPS sind es hingegen nur noch 16,7 Millisekunden. Das ist bereits ein himmelweiter Unterschied.

Zusätzlich zu den Frametimes müsst ihr noch die Verzögerung eures Monitors, des HDMI-Kabels und eures Bluetooth-Controllers dazurechnen. Selbst über USB-Kabel habt ihr eine leichte Verzögerung. Und da kommt insgesamt schnell einiges zusammen. Und im Alltag macht sich das sofort bemerkbar:

Jede Bewegung mit dem Controller reagiert deutlich träger.

Das Gefühl der Trägheit habe ich mir auch von anderen Kollegen bestätigen lassen, die genau den gleichen Eindruck gehabt haben.

Zusätzlich kommt hinzu, dass ich deutlich höhere Bildraten gewohnt bin. Mindestens 60 FPS sind bei mir Pflicht, viele Spiele spiele ich aber auch mit 100 FPS oder mehr. Deswegen fallen mir diese 30 FPS, wenn es überhaupt so viele sind, auch sofort brutal auf. Insbesondere, wenn ich abends wieder zurück auf meinen Desktop-PC wechsle.

Und was ebenfalls auffällig ist:

Das Frame Pacing bleibt nicht durchgehend stabil, zumindest auf einer normalen PS5.

Frame Pacing beschreibt, wie gleichmäßig Bilder pro Sekunde angezeigt werden. Bei einem sauberen Frame Pacing fühlt sich selbst eine niedrige Bildrate flüssig an. Auf der normalen PS5 reicht aber schon vergleichsweise wenig Action, damit sich das Spiel inkonsistent anfühlt.

Auch ein Nicht-Shooter darf sich präzise anfühlen

Man könnte jetzt argumentieren: „Naja, GTA 6 ist ja kein schneller Shooter, wo das Frame-Pacing relevant wäre.“ Da muss ich aber erwidern: Es fühlt sich trotzdem schwammig und ungenau an. Selbst in einem Singleplayer-Actionspiel darf die Steuerung präzise sein. Ich will ein Flugzeug präzise landen und einen Gegner direkt mit dem ersten Schuss treffen und nicht aufgrund des schwammigen Gefühls stattdessen die Wand daneben durchlöchern.

Besonders ärgerlich wird es, wenn das schwammige Gefühl des inkonsistenten Frame-Pacings dazu beiträgt, dass Ingame-Aktivitäten scheitern, die Präzision erfordern – wie die Fahrzeug-Herausforderung, für die man ein Flugzeug auf einem fahrenden Zug landen soll.

Zusätzlich ist es bei mir auch ein starkes, persönliches Empfinden. Seid ihr keine höheren Bildraten gewohnt oder spielt ausschließlich auf dem technischen Niveau der PS5, dann dürfte euch das vermutlich gar nicht stärker auffallen als sonst. Hart formuliert: Ihr und euer Kopf seid einfach das träge Gameplay gewohnt. Eine Person hingegen, die ihre meiste Zeit eher am Rechner mit potentiell stärkerer Hardware verbringt, dürfte das sofort wahrnehmen.

Wie seht ihr das? Spürt ihr diese „30 FPS”-Grenze genauso stark wie ich oder ist euch das egal, solange das Gameplay stimmt?

Immerhin gibt es einige Einstellungen, die man direkt zum Start im Spiel anpassen kann. Dadurch fühlen sich zumindest ein paar Aspekte besser an und bereiten mir im Alltag deutlich weniger Kopfschmerzen. Mehr dazu lest ihr direkt auf MeinMMO: Diese 4 Einstellungen habe ich zum Start von GTA 6 sofort geändert