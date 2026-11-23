Bei Lidl bekommt ihr derzeit ein starkes Gadget für euer Handy: Eine Powerbank mit reichlich Kapazität. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann kann das Angebot empfehlen.

Um was für ein Angebot geht es? In der aktuellen Kalenderwoche (KW 48), bekommt ihr beim Lidl sowohl im Geschäft vor Ort als auch im Online-Shop ab dem 23. November 2026 eine Powerbank vom Hersteller Anker für nur 24,99 Euro. Die Kapazität liegt bei 20.000 mAh, die Ladeleistung liegt bei 30 Watt und setzt auf einen USB-C-Anschluss. Damit könnt ihr neue Android-Geräte aufladen und iPhones, die bereits auf USB-C setzen

Im Alltag kann ich damit mein Samsung Galaxy S21 Ultra etwa 3 mal aufladen, wenn ich ab 20 % mit dem Aufladen beginne und mein Handy nicht völlig ausbluten lasse. Den Akku seines Handys sollte man ohnehin nicht unter 20 % fallen lassen. Als Reserve habe ich die Powerbank immer im Rucksack, wenn ich unterwegs bin. Vor allem Fotografieren verbraucht meinen Akkul rasend schnell.

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Eine Powerbank sollte man immer dabei haben, wenn man unterwegs ist

Wie gut ist das Angebot? Aktuell bekommt ihr die Powerbank von ANKER nirgendwo günstiger als bei Lidl und im Online-Shop des Discounters. Selbst bei Amazon zahlt ihr aktuell 2 Euro mehr.

Anker ist außedem eine renommierte und bekannte Marke, mit der ich persönlich bisher vor allem gute Erfahrungen gemacht habe, seien es nun Ladekabel, In-Ears (Hausmarke Soundcore) oder Powerbank-Modelle. Grundsätzlich könnt ihr bei dem Angebot wenig falsch machen.

Gibt es Alternativen? Ja, auf Amazon und anderen Plattformen findet ihr etliche verschiedene Hersteller von mobilen Lademodulen. Von Samsung oder der deutschen Marke Intenso bekommt ihr ein ähnlich leistungsstarkes Modell sogar für ein paar Euro günstiger. Diese Alternativen habe ich aber nicht getestet, habe aber von Samsung oder Intenso andere Produkte im Alltag verwendet.

Ein YouTuber zeigt sein Projekt mit einer riesigen Powerbank. Die fasst satte 27.000.000 mAh und kann Fernseher und Waschmaschine gleichzeitig mit Strom versorgen, oder mehr als 5.000 Smartphones aufladen. Mehr dazu auf MeinMMO: Ein YouTuber baut gigantische Powerbank, die über 5.000 Smartphones laden kann