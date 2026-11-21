Mit über 170 Champions hat League of Legends ein großes Roster an spielbaren Charakteren. Aber welche sind eigentlich die coolsten? MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes sagt es euch im Style-Ranking.
Wie wurde diese Liste erstellt? Ich zocke schon seit über 12 Jahren League of Legends. Dabei habe ich mich natürlich viel mit den verschiedenen Champions beschäftigt. Die pickt man manchmal eben nicht nur nach der Stärke innerhalb der aktuellen Meta.
Oft geht es auch darum, wie cool oder besonders ein Champion aussieht. Deshalb ranke ich hier die 12 bestaussehendsten Champions im Spiel. Dabei beschäftige ich mich nicht nur mit klassischer
Sexyness, sondern mit der Idee hinter dem Design und der Umsetzung, basierend auf der Lore. Es finden sich also auch
hässliche Monster in der Liste.
Das
Rizz-Ranking basiert dabei auf meiner Meinung. Schreibt uns eure liebsten Champion-Designs in die Kommentare.
Honorable Mentions
- Aurelion Sol
- Illaoi
- Ivern
- Kai’Sa
- Kalista
- K’Sante
- Kindred
- Kled
- Xayah
- Rakan
- Rengar
- Urgot
- Zeri
- Zaheen
Kha´Zix – Der Assassinen-Käfer aus der Leere
- Release: 27. September 2021 mit Patch 1.0.0.148
- Bester Skin: Todesblüten-Kha´Zix
Okay. Auf dem Papier ist Kha´Zix einfach nur ein lila Assassinen-Käfer und man könnte meinen, dass das ja schon für den 12. Platz reicht. Aber hinter dem Jungler steckt mehr. Die Leere in League of Legends ist ein besonderer Ort. Es ist ein Nichts, das gleichzeitig einen unstillbaren Hunger ohne direktes Ziel hat. Deswegen sehen Champions auch merkwürdig aus, obwohl sie sich Elemente leihen, die man kennt.
Das verkörpert auch Kha´Zix. Er ist ein riesiges Insekt, ein Lebewesen, das schon außerirdisch aussieht. Er will einfach nur überleben und töten. Das findet man in seinem Design, das komplett auf die Jagd ausgelegt ist. Gleichzeitig hält er sich nicht an die Regeln der Evolution. Statt mehrere Generationen zu warten, passt er sich stetig an und wird intelligenter.
Als
Hunter x Hunter-Fan muss ich da immer an die
Chimera Ants denken und mit seinen Klingen und Flügeln könnte ich mir ihn die ganze Zeit anschauen. Deswegen schafft er es auf diesen Platz.
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