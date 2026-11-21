Mit über 170 Champions hat League of Legends ein großes Roster an spielbaren Charakteren. Aber welche sind eigentlich die coolsten? MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes sagt es euch im Style-Ranking.

Wie wurde diese Liste erstellt? Ich zocke schon seit über 12 Jahren League of Legends. Dabei habe ich mich natürlich viel mit den verschiedenen Champions beschäftigt. Die pickt man manchmal eben nicht nur nach der Stärke innerhalb der aktuellen Meta.

Oft geht es auch darum, wie cool oder besonders ein Champion aussieht. Deshalb ranke ich hier die 12 bestaussehendsten Champions im Spiel. Dabei beschäftige ich mich nicht nur mit klassischer Sexyness , sondern mit der Idee hinter dem Design und der Umsetzung, basierend auf der Lore. Es finden sich also auch hässliche Monster in der Liste.

Das Rizz-Ranking basiert dabei auf meiner Meinung. Schreibt uns eure liebsten Champion-Designs in die Kommentare.

Honorable Mentions

Aurelion Sol

Illaoi

Ivern

Kai’Sa

Kalista

K’Sante

Kindred

Kled

Xayah

Rakan

Rengar

Urgot

Zeri

Zaheen

Video starten Riot zeigt im Teaser zu League of Legends: New Dawn das große Update zu LoL Autoplay

Kha´Zix – Der Assassinen-Käfer aus der Leere

Release: 27. September 2021 mit Patch 1.0.0.148

27. September 2021 mit Patch 1.0.0.148 Bester Skin: Todesblüten-Kha´Zix

Okay. Auf dem Papier ist Kha´Zix einfach nur ein lila Assassinen-Käfer und man könnte meinen, dass das ja schon für den 12. Platz reicht. Aber hinter dem Jungler steckt mehr. Die Leere in League of Legends ist ein besonderer Ort. Es ist ein Nichts, das gleichzeitig einen unstillbaren Hunger ohne direktes Ziel hat. Deswegen sehen Champions auch merkwürdig aus, obwohl sie sich Elemente leihen, die man kennt.

Das verkörpert auch Kha´Zix. Er ist ein riesiges Insekt, ein Lebewesen, das schon außerirdisch aussieht. Er will einfach nur überleben und töten. Das findet man in seinem Design, das komplett auf die Jagd ausgelegt ist. Gleichzeitig hält er sich nicht an die Regeln der Evolution. Statt mehrere Generationen zu warten, passt er sich stetig an und wird intelligenter.

Als Hunter x Hunter -Fan muss ich da immer an die Chimera Ants denken und mit seinen Klingen und Flügeln könnte ich mir ihn die ganze Zeit anschauen. Deswegen schafft er es auf diesen Platz.