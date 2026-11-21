Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein WoW-Soulslite, ein nominiertes Final Fantasy XIV, viel Forever und zig Updates.
Highlights der Woche:
- Mit Patch 12.1.7 stürzt sich World of Warcraft wieder in die Jagd nach Xal’atath. Wir verraten, wann und wie es weitergeht.
- Am 2. Dezember 2026 startet für WoW außerdem der Ruf der Legenden. Das ist ein Action-RPG-Spinoff mit Soulslite-Elementen im Hades-Stil, das ihr für gewisse Zeit spielen könnt. Alle offiziellen Infos erfahrt ihr auf blizzard.com. Unter dem Namen Talebound wurde der Modus auf der BlizzCon 2026 angekündigt.
- Ein fieser Exploit beschafft Spielern aus WoW: Forever 100 Gold pro Stunde. Blizzard greift zeitnah ein. Dennnoch fordert MeinMMO-Dämon Cortyn: WoW ist mit Riesen-Babys verpartnert und sollte das dringend ändern.
- WoW Forever hält die MMORPG-Fans seit dem 5. November weltweit fest im Bann. So fest sogar, dass Final Fantasy XIV jetzt nachzieht und die Spieler mit 30 Tagen kostenlosem Zocken zurückholen will.
Was ist sonst noch passiert? Für MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß war Final Fantasy XIV das erste MMORPG und sie liebt es bis heute. Die letzten 2,5 Jahre Content waren aber nicht das Gelbe vom Ei und sie überlegt ernsthaft, die eine Todsünde zu begehen und für 7 Euro zu skippen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Ich liebe Final Fantasy XIV, aber für weniger als einen Döner kann ich jetzt den anstrengensten Content skippen.
Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, das sich ebenfalls mit Final Fantasy XIV beschäftigt:
Das passierte bei WoW Forever:
- MeinMMO-Redakteur hat mit den Flusslanden eines der neuen Gebiete von WoW: Forever durchgespielt und ist begeistert.
- In World of Warcraft, egal ob in Forever, Classic oder Midnight, gibt es eine Menge Momente, die schöne Gefühle auslösen. Klar, toller Loot von einem Boss oder ein Random-Drop beim Questen gehört definitiv dazu – doch es gibt ein banales, simples Gefühl, dass sich einfach gut anfühlt.
- Azeroth wurde mit WoW Forever um einige Gebiete erweitert, aber ein paar sind nach wie vor gesperrt und Blizzard gibt sich große Mühe, diese Zonen auch verschlossen zu halten. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat sich trotzdem in ein solches Gebiet geschlichen – zu einem hohen Preis.
- So toll WoW Forever auch ist, die Stoff-Klassen haben ein Problem. Sie brauchen eine bestimmte Art von Ausrüstung. Und zwar nur die. Im aktuellen Podcast hat Blizzard aber bereits bestätigt, dass sie das Problem auf dem Schirm haben.
- Was ist eigentlich die schlimmste Level-Klasse in WoW Forever? Priester glauben, dass sie es sind – aber sie irren sich.
- WoW Forever geht in vielen Bereichen völlig neue Wege und verändert dabei, was man als Veteran vielleicht vom Spiel erwarten würde. So geht es MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus, der eine seiner Lieblings-Klassen neu lernen musste und sie jetzt erst richtig genießen kann.
- In einer Umfrage konntet ihr mitmachen und so bestimmen, wie die Tier List für alle Klassen in WoW Forever für MeinMMO aussehen würde. Immerhin sieht die Praxis oft anders aus als in der Theorie und ihr habt tatsächlich einen klaren Favoriten.
- MeinMMO-Dämon Cortyn feiert die Lagerfeuer in World of Warcraft Forever. Sie sind einfach geniales Spieldesign.
- Andere Spieler stehlen euch den Loot in WoW Forever? Mit einem kleinen Trick stört ihr sie dabei und bekommt selbst die Beute.
- Den Spaß in World of Warcraft Forever kann man ganz leicht wieder verlieren. Was dabei hilft: Addons, die alles bereits verraten.
- Dungeon-XP in World of Warcraft Forever sind verwirrend. Mal gibt es mehr XP, mal weniger – eine neue Regel soll nun Klarheit schaffen.
Final Fantasy XIV mit Chance auf nen Game Award
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Am 18. November 2026 gab es eine Serverwartung bei sowie ein neues Update für Aion 2. Unter anderem gab es für Ludra nun einen einfachen Schwierigkeitsgrad. Die Patch Notes findet ihr in unserem Wartungs-Ticker.
- Am 4. Dezember findet der neue Brief des Produzenten LIVE statt. Im Fokus stehen Updates zu Charaktererstellung- und anpassung in Evercold. Die Ankündigung findet ihr auf dem offiziellen Lodestone von Square.
- Und noch einmal Eorzea: Final Fantasy XIV ist das einzige MMORPG, das bei den kommenden Game Awards nominiert ist. Wie schon in den Vorjahren ist das Square-MMORPG erneut für das beste laufende Spiel nominiert worden. Mehr zu den Game Awards 2026 findet ihr in unserer Übersicht.
- Vom 17. November bis zum 8. Dezember laufen in WoW die Feierlichkeiten zum 22. Geburtstag. Euch erwarten Boin für Erfahrung sowie Ruf, besondere Händler und mehr. Alles Wichtige erfahrt ihr in der offiziellen Übersicht von Blizzard.
- Saison 3 von Elder Scrolls Online soll Anfang 2027 erscheinen und euch in die neue Region Winterfeste führen. Weitere Infos sollen bei einem Livestream im Januar folgen. Mehr dazu auf elderscrollsonline.com.
- Das wöchentliche Update für Black Desert brachte am 19. November die Familien-Entsendung sowie Verbesserungen für Posten- und Eroberungskriege. Die Patch Notes findet ihr auf playblackdesert.com.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Am 17. November ist Echoes of Thunder für Lost Ark erschienen. 4 Wochen lang könnt ihr euch an der extremen Variante vom Kazeros Raid Akt 3 versuchen. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf playlostark.com.
- Auch Throne and Liberty hat am 17. November ein Update erhalten, mit Änderungen an Waffenfertigkeiten sowie Fähigkeitskernen und dem Erhalt von Erzboss-Fähigkeitskernen und Truhen-Tooltips. Die Patch Notes findet ihr auf plaync.com.
- Am 18. November ist Update 50.2 für Herr der Ringe Online erschienen. Die Entwickler haben bei der Überlebensinstinkte-Fähigkeit „Den Gegner ködern“ einige Änderungen vorgenommen. Außerdem gab es Anpassungen für Quests, Items, Handwerk, Unterkunft und mehr. Ihr findet die deutschen Patch Notes auf lotro.com.
- Am 2. Dezember erscheinen für RuneScape der neue Adventure-Guide sowie die Remastered Journey. Beides soll Neueinsteigern dabei helfen, besser in den MMORPG-Oldie reinzufinden. Eine Vorschau auf die neuen Features findet ihr auf runescape.com.
- Vom 17. bis zum 30. November läuft in DC Universe Online das Event Wrath of the Worldkillers: Aftershock. Verbündet euch mit Supergirl und den Teen Titans, um die Stadt von Titans Bay vor dem Angriff der Diasporans zu verteidigen. Alle Infos findet ihr auf dcuniverseonline.com.
- MapleStory hat ein neues Update erhalten, das unter anderem die namensgebende Region Forgotten Hollow ins Spiel bringt. Die Patch Notes findet ihr auf nexon.com.
- Mit A World of Fungie ist ein neues Update für Eterspire erschienen – mit neuer Quests, Mob-Makeover, Verbesserungen fürs Reiten, frischen Grafikoptionen und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf eterspire.com.
- Ein Update hat diese Woche auch Projekt: Gorgon erhalten. Der Patch dreht sich vor allem um das Thanksgiving-Event, Loadout-Verbesserungen, VIP-Einlog-Optionen und diverse Bereiche mehr. Auf Steam erfahrt ihr mehr.
- Ebenfalls diese Woche ist Sleeping Gods Lie in Neverwinter gestartet. Schließt euch den Truppen von König Bruenor Battlehammer an und schlagt den Kult des Älteren Elementarauges zurück! Alle Infos zu den neuen Herausforderungen findet ihr auf playneverwinter.com. Außerdem gab es ein Update der Roadmap, die bis ins kommende Jahr reinreicht. Seht selbst:
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Embers of the Uncrowned ist ein PC-exklusives Dark-Fantasy-MMORPG, das durch seine isometrische Hack-and-Slash-Perspektive an eine Mischung aus Diablo 4 und Lost Ark erinnert. Ihr könnt das Game bald auf Steam testen.
- Ein vermeintlicher Leak zum kommenden Riot-MMO in der Welt von Runeterra sorgte am vergangenen Wochenende für Aufsehen. Denn das Design klingt mehr als fragwürdig. Die Entwickler haben sich zum Glück schnell dazu geäußert.
- Obwohl Publisher Kakao Games mit ArcheAge Chronicles gerade erst einen Titel in den Early Access geschickt hat, kündigte das Unternehmen mit ArcheAge S: Strait of Freedom gleich ein weiteres neues MMORPG an. Jetzt wissen wir endlich, was sich hinter dem Spiel verbirgt und in welche Richtung es gehen soll.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen
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