Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein WoW-Soulslite, ein nominiertes Final Fantasy XIV, viel Forever und zig Updates.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Für MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß war Final Fantasy XIV das erste MMORPG und sie liebt es bis heute. Die letzten 2,5 Jahre Content waren aber nicht das Gelbe vom Ei und sie überlegt ernsthaft, die eine Todsünde zu begehen und für 7 Euro zu skippen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Ich liebe Final Fantasy XIV, aber für weniger als einen Döner kann ich jetzt den anstrengensten Content skippen.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, das sich ebenfalls mit Final Fantasy XIV beschäftigt:

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Das passierte bei WoW Forever:

Final Fantasy XIV mit Chance auf nen Game Award

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Am 18. November 2026 gab es eine Serverwartung bei sowie ein neues Update für Aion 2. Unter anderem gab es für Ludra nun einen einfachen Schwierigkeitsgrad. Die Patch Notes findet ihr in unserem Wartungs-Ticker.

Am 4. Dezember findet der neue Brief des Produzenten LIVE statt. Im Fokus stehen Updates zu Charaktererstellung- und anpassung in Evercold. Die Ankündigung findet ihr auf dem offiziellen Lodestone von Square.

Und noch einmal Eorzea: Final Fantasy XIV ist das einzige MMORPG, das bei den kommenden Game Awards nominiert ist. Wie schon in den Vorjahren ist das Square-MMORPG erneut für das beste laufende Spiel nominiert worden. Mehr zu den Game Awards 2026 findet ihr in unserer Übersicht.

Vom 17. November bis zum 8. Dezember laufen in WoW die Feierlichkeiten zum 22. Geburtstag. Euch erwarten Boin für Erfahrung sowie Ruf, besondere Händler und mehr. Alles Wichtige erfahrt ihr in der offiziellen Übersicht von Blizzard.

Saison 3 von Elder Scrolls Online soll Anfang 2027 erscheinen und euch in die neue Region Winterfeste führen. Weitere Infos sollen bei einem Livestream im Januar folgen. Mehr dazu auf elderscrollsonline.com.

Das wöchentliche Update für Black Desert brachte am 19. November die Familien-Entsendung sowie Verbesserungen für Posten- und Eroberungskriege. Die Patch Notes findet ihr auf playblackdesert.com.

Video starten Embers of the Uncrowned: Trailer zum Diablo-ähnlichen MMORPG auf Steam Autoplay

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Am 17. November ist Echoes of Thunder für Lost Ark erschienen. 4 Wochen lang könnt ihr euch an der extremen Variante vom Kazeros Raid Akt 3 versuchen. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf playlostark.com.

Auch Throne and Liberty hat am 17. November ein Update erhalten, mit Änderungen an Waffenfertigkeiten sowie Fähigkeitskernen und dem Erhalt von Erzboss-Fähigkeitskernen und Truhen-Tooltips. Die Patch Notes findet ihr auf plaync.com.

Am 18. November ist Update 50.2 für Herr der Ringe Online erschienen. Die Entwickler haben bei der Überlebensinstinkte-Fähigkeit „Den Gegner ködern“ einige Änderungen vorgenommen. Außerdem gab es Anpassungen für Quests, Items, Handwerk, Unterkunft und mehr. Ihr findet die deutschen Patch Notes auf lotro.com.

Am 2. Dezember erscheinen für RuneScape der neue Adventure-Guide sowie die Remastered Journey. Beides soll Neueinsteigern dabei helfen, besser in den MMORPG-Oldie reinzufinden. Eine Vorschau auf die neuen Features findet ihr auf runescape.com.

Vom 17. bis zum 30. November läuft in DC Universe Online das Event Wrath of the Worldkillers: Aftershock. Verbündet euch mit Supergirl und den Teen Titans, um die Stadt von Titans Bay vor dem Angriff der Diasporans zu verteidigen. Alle Infos findet ihr auf dcuniverseonline.com.

MapleStory hat ein neues Update erhalten, das unter anderem die namensgebende Region Forgotten Hollow ins Spiel bringt. Die Patch Notes findet ihr auf nexon.com.

Mit A World of Fungie ist ein neues Update für Eterspire erschienen – mit neuer Quests, Mob-Makeover, Verbesserungen fürs Reiten, frischen Grafikoptionen und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf eterspire.com.

Ein Update hat diese Woche auch Projekt: Gorgon erhalten. Der Patch dreht sich vor allem um das Thanksgiving-Event, Loadout-Verbesserungen, VIP-Einlog-Optionen und diverse Bereiche mehr. Auf Steam erfahrt ihr mehr.

Ebenfalls diese Woche ist Sleeping Gods Lie in Neverwinter gestartet. Schließt euch den Truppen von König Bruenor Battlehammer an und schlagt den Kult des Älteren Elementarauges zurück! Alle Infos zu den neuen Herausforderungen findet ihr auf playneverwinter.com. Außerdem gab es ein Update der Roadmap, die bis ins kommende Jahr reinreicht. Seht selbst:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Embers of the Uncrowned ist ein PC-exklusives Dark-Fantasy-MMORPG, das durch seine isometrische Hack-and-Slash-Perspektive an eine Mischung aus Diablo 4 und Lost Ark erinnert. Ihr könnt das Game bald auf Steam testen.

Ein vermeintlicher Leak zum kommenden Riot-MMO in der Welt von Runeterra sorgte am vergangenen Wochenende für Aufsehen. Denn das Design klingt mehr als fragwürdig. Die Entwickler haben sich zum Glück schnell dazu geäußert.

Obwohl Publisher Kakao Games mit ArcheAge Chronicles gerade erst einen Titel in den Early Access geschickt hat, kündigte das Unternehmen mit ArcheAge S: Strait of Freedom gleich ein weiteres neues MMORPG an. Jetzt wissen wir endlich, was sich hinter dem Spiel verbirgt und in welche Richtung es gehen soll.

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen