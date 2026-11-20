Okay, sind wir ehrlich: Alle WoW-Spieler wissen schon, um welches Gefühl es geht. Denn wir arbeiten häufig exakt darauf hin.

In World of Warcraft, egal ob in Forever, Classic oder Midnight, gibt es eine Menge Momente, die schöne Gefühle auslösen. Klar, toller Loot von einem Boss oder ein Random-Drop beim Questen gehört definitiv dazu – doch es gibt ein banales, simples Gefühl, dass sich einfach gut anfühlt.

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Das tolle Gefühl der vielen Questabgaben

Was ist das für ein Gefühl? Die Rede ist von einem Anblick, den die meisten Spielerinnen und Spieler bereits kennen dürften: Man macht die Karte auf und sieht einen schönen Knubbel aus gelben Fragezeichen, die man alle an einem Ort abgeben kann. Das ist ein Gefühl, das sich in World of Warcraft mit kaum etwas anderem vergleichen lässt, wie auch viele Kommentare im Subreddit von WoW feststellen:

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„Nichts ist so toll wie das Gefühl, zu glauben, dass man keinen Fortschritt gemacht hat, aber dann gibt man 10 Quests auf einmal ab und levelt.“ – PirateKingMugi

Warum fühlt sich das so gut an? Der primäre Grund dürfte die Vorfreude sein, die ohnehin häufig viel erfüllender ist als das tatsächliche Ereignis – denn das Belohnungszentrum im Gehirn wird bei der Vorfreude schon aktiviert und das häufig stärker als beim Erhalt der tatsächlichen Belohnung.

Damit einher geht auch das, was wir unterbewusst sofort begreifen: Eine Menge gleichzeitig abgeschlossener Quests steht einfach für Fortschritt und für das Wissen, dass man eine Menge erledigt hat. Man bekommt den Lohn für die „Arbeit“, die man geleistet hat, ist ein ganz kleines bisschen stolz und die Ansammlung von gelben Fragezeichen auf der Karte verdeutlicht das immer.

Cortyn meint: Auch ich mag dieses Gefühl, nach mehreren Stunden des Spielens (etwa in Forever), dann ein oder zwei Städte abklappern zu können, um gleich 10 oder mehr Quests auf einmal abgeben zu können. Ich bin aber ohnehin eine Person, die lieber für eine größere Belohnung länger arbeitet als eine kleine Belohnung schon nach kürzerer Zeit zu bekommen – aber da sind alle Spielerinnen und Spieler wohl unterschiedlich.

Wie geht ihr beim Questen vor? Erledigt ihr auch immer sämtliche Missionen, die ihr findet in einem Rutsch? Oder macht ihr alles nach und nach und kehrt zwischendurch zurück, um schon kleine Belohnungen abzustauben? Dabei dürfte es gerade für die Stoff-Helden gerne bessere Ausrüstung geben …