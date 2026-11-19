So toll WoW Forever auch ist, die Stoff-Klassen haben ein Problem. Sie brauchen eine bestimmte Art von Ausrüstung. Und zwar nur die.

World of Warcraft Forever ist im Kern zwar das „alte“ WoW aus der Vanilla-Variante, hat in den Details jedoch eine Menge geändert. Vor allem die Gegenstände und auch die Skalierung der Items mit dem Charakter sind vollkommen unterschiedlich. Was bei Nahkämpfer-Klassen ein wahrer Segen ist, führt bei Stoff-Klassen zu einer Menge Frust. Denn im Kern brauchen sie nur exakt einen Wert: Zauberschaden. Wenn sie den nicht haben, sehen sie alt aus.

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Was ist das Problem mit Stoff-Items? Stoff-Items haben in WoW Forever eine etwas schwierige Balance, weil im Grunde nur ein einziger Wert für die meisten Zauberklassen wirklich von Relevanz ist: Zauberschaden. Hat ein Item diesen Wert nicht, dann ist es nahezu nutzlos.

Ein Nebeneffekt ist, dass viele Quest-Belohnungen, etwa aus den Klassenquests, sich vollkommen nutzlos anfühlen. Eine einstmals tolle Brust für Hexenmeister, die Ausdauer und Intelligenz gewährt, ist in WoW Forever nahezu nutzlos, wenn man dadurch einen Gegenstand mit Zauberaschaden austauschen muss.

Entsprechend wird sich darüber auch in den Foren und dem Subreddit von WoW beschwert, wie etwa bei diesem Beitrag:

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Darunter schreibt der Spieler robintysken:

Ich meine, das erklärt, warum wir so viele Beiträge sehen, in denen sich die Zauber-Klassen darüber beschweren, dass ihre Fähigkeiten keinen Schaden machen. Neue Spieler erledigen schwierige Quests und bekommen blaue Items als Belohnungen und rüsten sie dann aus. Dann haben sie 0 Zauberschaden. Das ist so eine schwache Design-Entscheidung von Blizzard. Sie haben echt viel in Forever richtig gemacht, aber ich verstehe nicht, warum sie so zurückhaltend mit Zauberschaden bei Belohnungen wie diesen sind.

Zauberschaden in WoW Forever sticht alle anderen Effekte

Warum ist Zaubermacht so wichtig? Zaubermacht oder auch Zauberschaden ist in WoW Forever viel stärker als in anderen klassischen Versionen von World of Warcraft, vor allem während der Level-Phase. Das liegt daran, dass Blizzard ordentlich an der Skalierung der Zauber geschraubt hat.

Die allermeisten Schadenszauber, wie etwa der Feuerball vom Magier oder Zorn vom Druiden, hat nun einen viel niedrigeren Basiswert an Schaden, den die Fähigkeit verursacht. Dafür hat Zauberschaden einen starken Nutzen.

Das Design erzwingt nahezu, dass man sich vollständig mit Zauberschaden ausrüstet. Damit lässt sich der Schaden von Fähigkeiten in manchen Fällen sogar verdoppeln, wodurch das Leveln deutlich angenehmer wird.

In ihrer Basis-Version, also ohne Zauberschaden und etwa mit anderen Werten wie Intelligenz, Willenskraft oder Ausdauer, sind viele Zauberwirker so schwach auf der Brust, dass Kämpfe sehr lange dauern und Mana oder Lebenspunkte ausgehen, bevor man einen Kampf gewinnen kann.

Cortyn meint: Als ich das Leveln mit meiner Magierin begonnen habe, hatte ich mir vorgenommen, einen recht wilden Mix an Werten sammeln zu wollen. Klar, ein bisschen Zaubermacht, aber eben auch viel Intelligenz, eine gesunde Portion Ausdauer und natürlich Willenskraft, um die Downtimes gering zu halten.

Doch spätestens auf Stufe 30 merkt man rasch: Das führt zu nichts. Wenn man nicht gnadenlos Zauberschaden über allem anderen priorisiert, dann sind die eigenen Zauber so schwach, dass man selbst gegen einzelne Feinde schon manchmal ins Schwitzen gerät.

Sicher, es gibt auch das eine oder andere interessante Caster-Item, wie etwa einen Stab aus Zul’Farrak, mit dem man zum Nekromanten wird und gelegentlich kleine Zombie-Diener beschwört – doch diese Items waren bisher die Ausnahme. Viel häufiger dachte ich mir bei Melee-Items: „Das ist echt cool, so etwas will ich auch.“

Das Fazit hier ist für mich eindeutig: So viel Spaß WoW Forever auch macht und so sehr es mir geholfen hat, mein Gaming-Gehirn zu resetten, bei den Caster-Items und damit auch der Skalierung der Zauber, da muss Blizzard noch einmal ran. Denn so wie es aktuell ist, haben die allermeisten Gegenstände überhaupt keinen Wert, außer um als Schrott beim Händler zu landen. Oder wie sind eure Erfahrungen mit Caster-Items?