WoW Forever: 120 Stunden Spielzeit in 7 Tagen – das Spiel hat mein Gaming-Gehirn resettet

MeinMMO-Dämon Cortyn war eine Woche in WoW Forever versunken. Jetzt, zurück mit dem Reittier, muss ordentlich gelobt werden.

Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, aber ich habe mich die letzten Tage rar gemacht. Warum? Nun, WoW Forever ist passiert. Ich hatte mir eine Woche Urlaub genommen und entschieden:

„Cortyn, sei noch einmal jung. Sei unvernünftig. Plane nichts anderes, außer WoW zu spielen.“

Um es vorsichtig zu sagen: Das habe ich exakt so gemacht. Eine Woche lang habe ich WoW Forever gespielt und das bestimmt jeweils den halben Tag. Jetzt bin ich kurz vor Stufe 50, habe schon 5 Tage reine Spielzeit auf dem Zähler, sitze stolz auf meinem ersten Reittier und schaue schon auf ein gutes Stück der Reise zurück, um mir ein erstes Urteil zu WoW Forever bilden zu können.

Meine Meinung dazu: Forever ist das beste, was World of Warcraft passieren konnte. Aber lasst mich das euch an einigen Beispielen aufzeigen.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Der soziale Zwang ist das beste, was WoW Forever hat

World of Warcraft Forever erzwingt an vielen Stellen mit sanftem Druck soziale Interaktion. Sei es über die starken Buffs der Lagerfeuer, über Elite-Quests, eine gefährliche Mine oder einfach der Umstand, dass es schrecklich nervt, wenn man einander die Mobs „wegnimmt“. Gruppenspiel behebt das und sagt dir ganz leise: Lad die anderen in eine Gruppe ein. Sprich mit ihnen. Dann wird alles leichter.

In WoW Forever wird sich permanent geärgert. Ich habe das auch von Freundinnen und Bekannten gehört. Da gibt es einige Dinge, die immer wieder in irgendeiner Form angebracht wurden:

„Dass man sich Mobs nicht teilt, habe ich echt nicht vermisst.“

„Die Flugrouten sind so langsam, da kann ich mir ja einen Kaffee machen.“

Die Laufwege sind so ewig lang.

„Die Dropraten sind so niedrig, da dauert eine Quest ja ewig.“

Das sind alles Details, die korrekt sind. Dinge, die im modernen WoW – oder auch vielen anderen MMORPGs – anders sind. Aber sind sie wirklich besser? Sie sind komfortabler und gehören einfach zu einer anderen Art von Spiel. Einer Art, die WoW Forever gar nicht sein will.

Mobs werden nicht geteilt? Macht eine Gruppe auf. Man muss nicht einmal zwingend reden. Einfach andere Leute einladen, die auf die gleichen Gegner einprügeln.

Lange Flugrouten sind genau der Moment, um mit der Gilde oder Community ein wenig zu schreiben.

Niedrige Dropraten gehören zum Spieldesign von WoW Forever. In WoW Forever kommen die meisten XP aus den Kills. Quests sind eigentlich nur da, um den Charakter möglichst lange an ein Gebiet zu binden, damit nicht auffällt, dass es nur recht wenige Quests pro Gebiet gibt. Und ja, daran haben auch 1.000 neue Quests nur wenig geändert.

Ja, das gab es auch schon in Vanilla und Classic, in Forever fühlt sich das Erlebnis aber einfach noch ein Stück runder an.

Ein Mount macht schon etwas stolz. Angeln sei Dank.

Erinnerungen, die ich nie vergessen werde

Obwohl nur eine Woche vergangen ist, habe ich bereits eine Reihe von Erlebnissen gehabt, von denen ich weiß, dass ich sie so schnell nicht vergessen werde. Manche waren frustrierend, andere lustig und wieder andere einfach emotional.

Zuerst einmal: World of Warcraft Forever hat mich wieder mit Menschen zusammengebracht, mit denen ich den letzten 5 bis 15 Jahren immer weniger oder gar keinen Kontakt mehr hatte. Am zweiten Abend des Spiels haben wir eine Gilde geöffnet und plötzlich waren 10 Leute online und 9 von denen im Discord, dass ich mich stummschalten und einen Moment lang glücklich weinen musste.

Es war nicht allein WoW Forever, das so gut und toll und fesselnd war – aber es war einfach ein schöner Anlass, um wieder in Kontakt mit längst verloren geglaubten Freundinnen und Freunden zu kommen. Dass das Spiel zusätzlich noch verdammt gut war, ist ein netter Bonus.

Ein weiterer Vorfall war vor zwei Tagen. Ich hab ein bisschen in den Riverglades vor mich hingequestet, als eine Priesterin von der Seite angerannt kam und fragte, ob ich die Quests hier auch noch machen muss. Keine zwanzig Sekunden später hatten wir eine Gruppe und die nächsten 6 Stunden miteinander gespielt. Wir haben alle Elite-Quests in dem Gebiet abgehakt, während der langen Reisen (noch zu Fuß!) blöde Witze über die Lore des Spiels gemacht und später sogar noch den Dungeon gemeinsam bewältigt.

Jetzt habe ich eine Freundin mehr auf der Freundesliste und immer einen zusätzlichen Heiler mit vielen Tank-Kontakten in der Hinterhand. Heute sind wir übrigens schon für Zul’Farrak verabredet. Ich liebe es.

Eine dritte Erinnerung war ebenfalls in den Riverglades. Ich bin gerade zu irgendwelchem Piraten geschwommen, als die Sonne unterging. Ich kann es nicht vollkommen beschreiben, aber dieser Anblick hat mich ein wenig betäubt:

Das sah einfach zu gut aus.

Es ist einfach faszinierend, wie ein im Kern so altes Spiel wie World of Warcraft mit Forever so schön aussehen kann. Vielleicht begreift man diese Schönheit nur, wenn man WoW bereits seit 22 Jahren spielt.

Kein perfektes Spiel, aber perfekt für mich

Natürlich ist nicht alles an World of Warcraft Forever perfekt. Es gibt durchaus einige Aspekte, die ich nicht ganz so gut gelungen finde. Beim Magier (zumindest mit Feuer-Spezialisierung) schaffe ich auf Stufe 40 ungefähr 2 Gegner. Danach muss ich trinken. Und ja, als Magier zaubere ich mir mein Wasser selbst. Was ich aber verdrängt habe: Ich muss zwei komplette Einheiten Wasser leertrinken, also knapp 50 Sekunden sitzen bleiben, bevor mein Mana wieder voll ist – zumindest auf höheren Stufen.

Ich find die Downtimes zwischen den Kämpfen total okay. Da chattet man mit der Gilde. Aber es hätte auch wirklich gereicht, wenn eine Flasche Wasser mich wieder komplett auffüllt.

Auch hat WoW Forever – genau wie Classic – einige Dinge, die einfach „Quatsch“ sind. Das kann man nicht anders sagen. Wenn ich eine Magier-Quest bekomme, bei der ich einen Elite auf Stufe 40 umhauen muss, in er darauffolgenden Quest dann aber auf einmal gegen Gegner kämpfe, die nur noch Level 35 sind, dann ist das schon ein wenig kurios. Aber ganz ehrlich? Das macht es auch irgendwie charmant.

Einmal war ich in einer Höhle unterwegs, in der alles voller Gegner der Stufe 30 ist. Nur der Rare-Mob nicht, der war aus irgendeinem Grund nur Stufe 24. Natürlich wird das eine Art Spielfehler sein, ein Überbleibsel von irgendeiner Überarbeitung – aber so war es dann einfach eine simple Loot-Pinata, über dessen Beute sich einer meiner Twinks freuen wird.

Es ist nicht perfekt. Es hat Ecken und Kanten. Aber das sind Ecken, auf die das Spiel stolz ist.

Die Beleuchtung trägt ungeheuer zur Atmosphäre bei.

Das hoch angepriesene KI-Addon Spoken

Ein weiterer Aspekt, den ich kurz ansprechen will, ist das Addon „Spoken“, von dem mir an jeder Ecke vorgeschwärmt wurde. Ich bin KI-Vertonung ohnehin äußerst skeptisch gegenüber eingestellt, habe mich aber einmal darauf eingelassen – ich wollte ja zumindest wissen, worüber alle reden und mir mein eigenes Bild machen.

Ungefähr 5 Level lang habe ich mir das Addon angetan, dann flog es wieder runter – aus mehreren Gründen:

Es sind am Ende eben doch nur eine Handvoll verschiedener Stimmen.

Die Stimmen passen oft nicht gut. Offensichtlich alte Charaktere (besonders bei Frauen), haben eine junge Stimme bekommen.

Das Gerede, wenn man ein neues Gebiet entdeckt, erzählt nicht nur etwas über die Story des Gebiets, sondern spoilert auch Dinge, die man eigentlich erst in Quests später erfährt.

Generell waren vor allem die Texte beim Betreten eines Gebiets eher störend. Es nimmt den Zauber der Welt von World of Warcraft, wenn einem der Erzähler sofort sagt, was man wo findet. Es ist viel cooler, ein abgestürztes Luftschiff selbst zu entdecken, als schon 100 Meter vorher gesagt zu bekommen, was da wartet und warum es dort ist.

Sicher, das Addon ist toll für alle, die sich gesprochene Questtexte wünschen und ansonsten Texte gar nicht mitbekommen würden. Dagegen ist gar nichts zu sagen.

Doch für mich hat das dauerhafte „Gelaber“ genervt. Es hat die ruhige Atmosphäre von WoW Forever, in dem gesprochene Worte sehr selten sind und man eher der Musik und Umgebung lauscht, für mich etwas unangenehmer gemacht.

Video starten WoW Forever: Dieses Pet ist eine Referenz an Zelda und so bekommt ihr es

Der Vergleich mit dem modernen WoW ist ätzend

Diskussionen, die mir auch ein wenig auf den Zeiger gegangen sind, waren der permanente Vergleich von WoW Forever mit anderen Versionen des Spiels. Gerade in den Hauptstädten, selbst auf dem RP-Server, hat alle paar Minuten jemand eine Diskussion vom Zaun gebrochen, welche WoW-Version denn jetzt „die Beste“ ist.

Ich fand diese Gespräche jedes einzelne Mal unglaublich ermüdend, daher will ich mich hier kurz fassen:

WoW Forever und World of Warcraft Midnight sind vollkommen unterschiedliche Spiele. Sie bedienen andere Spielstile, andere Wünsche und eine andere Art der Freizeitgestaltung.

Ich liebe die Langsamkeit von WoW Forever. Ich liebe es, wie das Spiel mich zu Gesprächen mit anderen Leuten drängt und Kooperation fördert.

Doch ich liebe WoW Midnight auch für die spannenden PvE-Kämpfe, das komplexe Klassendesign und deutlich breiter aufgestellte Features wie das Housing, Pet-Battles und so weiter.

Man kann beide Spiele mögen. Oder man mag nur eines. Doch die ewige Diskussion darüber in einem der beiden Spiele hat dafür gesorgt, dass ich den Handelschat (der dafür immer missbraucht wird) einfach abgeschaltet habe.

Spielt, welches Spiel euch immer Spaß bereitet und lasst andere an dem Spiel Spaß haben, das ihnen gefällt. Das sind dann weder „gehirngewaschene Affen“, noch „verklärte Nostalgiker“ oder „Tiktok-Brains, die nix anderes können“.

Ob es wirklich “forever” anhält, das bleibt abzuwarten.

World of Warcraft wie schon lange nicht mehr

Nein, World of Warcraft ist nicht das „perfekte Spiel“. Aber es ist eine willkommene Abwechslung. Eine die zeigt, wie viel unkomplizierten Spaß ein Spiel machen kann, wenn man den kompetitiven Ansatz auf ein Minimum reduziert, soziale Interaktionen so stark fördert, dass es schon beinahe an Zwang grenzt und eine Welt präsentiert, in der es wieder Geheimnisse gibt.

Für mich hat World of Warcraft Forever mein Gehirn resettet. Ich habe plötzlich wieder Spaß an Dingen, die ich vorher lästig und umständlich fand. Ich brauche keine Addons und kein Damage Meters. Ich will nicht vorher wissen, was ein Boss droppen kann. Das sind Dinge, die Classic nicht geschafft hat, aber Forever nun kinderleicht gefallen ist.

Ich glaube, ihr merkt es: Ich komme ins Plaudern. Ich könnte noch über viele Seiten hinweg fortführen. Ich könnte über das geniale, neue Crafting reden, über die manchmal frustrierende Skalierung von Zaubern oder über das famose Feature der Lagerfeuer – was ich sicher in einem anderen Beitrag noch ansprechen werde. Es ist lange her, dass World of Warcraft mein Denken so eingenommen hat. Dass ich ins Bett gehe und an das Spiel denke und nach dem Aufwachen sofort überlege, welchen Dungeon man heute Abend gehen könnte und ob ich die nette Priesterin vom Vorabend dafür gewinnen kann.

Ich fühle mich, als wäre ich deutlich jünger und erlebte gerade meinen zweiten „WoW-Frühling“.

Genießt diese Zeit, wenn ihr das auch nur ansatzweise so fühlt wie ich. Denn es wird der Moment kommen, wo WoW Forever wieder als „gelöst“ betrachtet wird, jeder eine Best-in-Slot-Liste hat und Damage Meter plötzlich wieder eine Rolle spielt. Und das wird der Tag sein, an dem meine kleine, thirsty manadurstige Magierin zum letzten Mal ausloggt. Ich hoffe, dass dieser Tag noch weit, weit entfernt ist.

Falls ihr selbst noch Tipps für den Einstieg braucht, unsere Sophia hat viele davon zusammengetragen.