Dank euch hatte ich einen exzellenten Start in WoW Forever – Das habe ich aus euren Tipps gemacht

Ich bin mit WoW Forever zum ersten mal in Azeroth gelandet und damit ich Voll-Noob nicht komplett absinke habe ich euch nach euren Tipps gefragt. So sind meine ersten Stunden in Azeroth gelaufen.

Als Kind durfte ich WoW nicht zocken und als Erwachsene habe ich nie den richtigen Einstiegspunkt dafür gefunden. Den Launch von WoW Forever wollte ich aber auf keinen Fall verpassen: Als erwachsene Frau mit Gaming-PC und Zeit dafür hatte ich auch schlicht keine Ausrede mehr.

Damit mein Start aber nicht in die Hose geht habe ich mir von euch erst einmal eine Runde Tipps abgeholt. Die Quintessenz: Hab Spaß und mach dir keinen Stress.

Also startete ich am 5. November zum ersten Mal ganz alleine in die weiten Gefielde von Azeroth. Nach einer langen und schweren Volks- und Klassenwahl zog ich in Durotar als Troll-Schamanin los. Und so habe ich eure Tipps verwendet.

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Mit dem richtigen Mindset durch Azeroth

Euch war sehr wichtig, dass ich mit dem richtigen Mindset in WoW Forever durchstarte. flyhightrypie meinte zum Beispiel, ich solle mich am besten schlicht von Leuten fern halten, die mir erklären wollen, wie man richtig WoW spielt und einfach Spaß haben.

Leser butalive gab mir gleichzeitig mit, bei Unklarheiten einfach im Chat nachzufragen, auch wenn sich Forever sehr intuitiv spiele. Und da hatte er absolut recht: Forever spielt sich sehr intuitiv. Und ja, der Chat ist wirklich hilfreich – Kudos an die Community an dieser Stelle!

Tatsächlich habe ich mich vor allem bei der Klassen- und Völkerwahl sehr schwer getan, auch wenn ich wie asaziel ansprach immer wieder einen neuen Charakter und eine neue Klasse wählen kann. Ich bin jetzt Level 11 mit meinem Schamanen und noch nicht zu 100 % von der Klasse überzeugt (Cast-Zeiten nerven dann doch).

Aber meinen jetzt doch lieb gewonnenen Charakter gegen einen neuen für eine neue Klasse auszutauschen würde sich auch komisch anfühlen. Da vermisse ich dann doch Final Fantasy XIV, das mich alles mit einem Charakter spielen lässt. Wenn ich mich mal für einen Charakter entschieden habe, hänge ich da einfach dran.

Vom ersten Encounter bis zum ersten Mal sterben

Ich glaube der für mich wichtigste Tipp war nicht zu viele Mobs auf einmal zu ziehen und Patrouillenwege im Blick zu haben. Das haben mir sheridan und Geroniax mitgegeben. Wenn ich signifikant schwächere Mobs vermöble ist es nicht so schlimm, wenn mal einer mehr Aggro auf mich bekommt.

Aber Sonntagabend habe ich mich mit Level 8 und 9 auf den Echoinseln von Voodootrollen vermöbeln lassen, die so nah aufeinander spawnten, dass ich mein Opfer aktiv von seinem Spawn-Punkt wegziehen musste. Teilweise hatte ich bis zu drei Gegner auf mir drauf, weil dann von hinten auch noch die kleinen roten Dinos nach meinem Charakterhintern geschnappt haben. Nicht nett!

Mein fünf Monate alter Kater hat übrigens auch meinen Tod aktiv begünstigt, indem er regelmäßig über die Tastatur gelaufen ist und versucht hat meinen Bildschirm anzugreifen. Ich weiß nicht wie oft ich vom Friedhof da wieder rüber laufen musste. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil ein Geist einfach durch Meer laufen kann. Was Entwickler sei Dank die Reisezeit runter kürzt.

Pippin wollte nur helfen!

Seids freundlich!

Die einzigen Tipps, die ich bisher nicht umgesetzt habe sind die, die mich dazu ermutigen, mir Freunde zum Zocken zu suchen: Kaiser, Geroniax und sheridan – ihr habt eigentlich absolut recht! Nur bin ich nach der Arbeit, wenn ich dann zum Spielen komme, von der Arbeit oft so emotional ausgelaugt, dass ich froh bin, wenn ich nicht mit anderen Leuten interagieren muss.

Aber ich habe natürlich schon die Fühler bei meinen Freunden und Bekannten ausgestreckt. Julius Busch von der GameStar meinte, wenn ich Allianz spiele, stehe mir die GameStar-Gilde offen und zwei Bekannte vom LARP haben mich in ihre auf Horde-Seite eingeladen.

Weil bei mir aber eben ab und zu ein Kater über die Tastatur läuft, ich wegen dem Hund auch mal länger AFK bin und eben weil ich das entspannte leveln und questen sehr schätze, bin ich noch etwas anti-sozial in Azeroth unterwegs. Ich gelobe aber natürlich Besserung!

Durotar ist unglaublich schlecht beleuchtet. Aber irgendwie sehr heimelig.

Mir wurde auch angeraten, mich kleinen Gruppen zum questen anzuschließen und habe festgestellt, dass man manchmal einfach random Gruppeneinladungen bekommt. Die erste kam von einem Typen mit Nachnamen Karsten und ich musste erstmal perplex Kollege Karsten Scholz anfragen, ob er das ist. Da war die Einladung dann auch schon weg.

Inventar und Addons

Das Inventar in WoW Forever – das Standard-Inventar – ist viel zu klein. Aber ich habe natürlich nicht sofort nen Händler gefunden, der mir mehr davon verkauft. Von genug Kohle dafür mal ganz abgesehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen wie ich geschaut hab, als einfach Level 4 Krabben zusätzliche Taschen gedroppt haben. Krabben. Aus dem Meer. Damit habe ich jetzt ca. 24 Itemplätze. Ein Anfang – danke an butalive für den Tipp!

bear666 und Geroniax hatten mir beide noch Addons empfohlen. Da halte ich mich aktuell noch aktiv mit zurück: Ich möchte gerne wissen, wie sich WoW Forever so ganz ohne externe Hilfen spielt. Einfach für das Gefühl. Bei der Schamanen-Quest zum Feuertotem hätte ich aber fast Questie installiert: Ich sollte einen NPC über einen geheimen Weg in den Bergen finden. Die Berge sehen alle gleich aus. Da ist kein geheimer Weg.

Ich hab fast die Krise bekommen und musste einen Guide bedienen. Da war doch ein geheimer Weg und ich stand direkt davor.

In Dungeons oder gar Raids war ich jetzt noch nicht unterwegs. Meine Trollin ist jetzt Level 11 und ich grinde munter jeden Tag ein bisschen vor mich hin. Mittlerweile habe ich das Game auch auf dem Steam Deck installiert – wie es da läuft lasse ich euch gern in den nächsten Tagen wissen. Mit dem Controller-Support funktioniert aber vieles schon sehr gut.

Noch einmal ein fettes Danke an euch alle für den ganzen Input, den ihr mir dagelassen habt! Einfach reingehen und genießen war glaube ich das Beste, was ihr mir mitgeben konntet. Ich wünsche euch noch frohes Grinden, guten Loot und große Taschen. Ein altbekannter WoW-Streamer hat den Start von Forever übrigens komplett verpassen müssen – weil er im Krankenhaus lag: Großer Streamer kämpft im Krankenhaus um sein Leben: „IRL-Server sind immer Hardcore“