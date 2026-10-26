WoW Forever Addons: Die 10 wichtigsten Mods und wie ihr sie installiert

Obwohl WoW Forever eine Vielzahl von Funktionen bietet, könnt ihr euch mit Addons die Spielerfahrung spürbar verbessern. MeinMMO stellt euch 10 Modifikationen vor, mit denen das klassische Azeroth-Abenteuer gleich noch viel mehr Spaß macht.

Worum soll es in diesem Artikel gehen? Wir stellen euch für WoW Forever die aus unserer Sicht nützlichsten Addons vor und verraten, wie ihr euch die Modifikationen installieren könnt. Wir konzentrieren uns dabei auf bewährte Programme, die euch mehr Komfort bieten oder euch essenzielle Infos an die Hand geben, um jederzeit den vollen Überblick zu behalten. Über unser Inhaltsverzeichnis könnt ihr zu den für euch interessanten Addons springen:

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Addons für WoW Forever installieren – so geht’s

Ihr könnt Addons für WoW Forever manuell oder über eine App installieren beziehungsweise aktuell halten. Der manuelle Weg hat sich seit 21 Jahren kaum geändert:

Besucht eine Webseite mit Addons für WoW Forever, wie CurseForge oder WoW Interface.

Ladet für euer Wunsch-Addon die aktuellste Version herunter.

Die Addons sind meist in einem ZIP- oder RAR-Archiv verpackt. Öffnet die Datei mit einem Programm wie Winrar.

Packt den oder die unkomprimierten Ordner in das Installationsverzeichnis von World of Warcraft: /_forever_/Interface/AddOns.

Der Nachteil: Ihr müsst nicht nur die Installation manuell durchführen, sondern euch auch selbst um Aktualisierungen kümmern. Sehr viel komfortabler ist es, wenn ihr euch durch eine App unter die Arme greifen lasst.

In Curse Forge findet ihr schon jetzt zig nützliche Addons für WoW Forever.

Addons für WoW Forever mit CurseForge

Seit vielen, vielen Jahren schon ist CurseForge die erste Anlaufstelle vieler Spieler, wenn es darum geht, WoW mit Addons zu spielen. Auf curseforge.com könnt ihr euch die App einzeln oder in Kombination mit Overwolf herunterladen. Wenn ihr nur auf die WoW-Addons scharf seid, verzichtet auf Overwolf. Der Service bietet Funktionen wie Overlay-Integration, Screenshots und Video-Aufnahmen, Statistiken und mehr.

Nach dem Download könnt ihr die App installieren und einen Account für CurseForge anlegen. In der App steuert ihr dann World of Warcraft an, wählt über ein Auswahlmenü die richtige WoW-Version aus (Forever) und sucht euch dann eure Wunsch-Addons raus, um diese mit wenigen Klicks herunterzuladen und fortan aktuell zu halten, oder sie wieder von der Festplatte zu schmeißen.

Alle installierten Addons findet ihr in WoW, wenn ihr das Spielmenü öffnet und dort die Option Addons anklickt. Dort könnt ihr eure installierten Addons aktivieren oder deaktivieren. Gebt nach dort vorgenommenen Änderungen einmal /reload in den Chat ein, um diese sicher zu initiieren. Alternativ könnt ihr die Addon-Ansicht übrigens auch schon über eure Charakterauswahl vor dem Einloggen ansteuern. So viel zur Theorie! Auf den folgenden Seiten stellen wir euch 10 Addons vor, die es sich zu installieren lohnt.