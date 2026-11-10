Großer Streamer kämpft im Krankenhaus um sein Leben: „IRL-Server sind immer Hardcore“

Während sich Millionen Spieler auf den Launch von WoW: Forever stürzten, kämpfte Preach im Krankenhaus um sein Leben. Auf YouTube gibt der bekannte Streamer nun ein Update.

Was ist bei Preach passiert? „Ich wäre fast gestorben.“ Mit diesen Worten beginnt Mike „Preach“ Lamb sein Update zu dem, was in den vergangenen Tagen und Wochen los war. Alles fing mit einer Rückenverletzung an, die er sich vor einiger Zeit beim Laufen zugezogen hatte. Das war nicht das erste Mal, dass so etwas passiert ist, so Preach weiter. Allein in den vergangenen zwölf Monaten hatte er schon mehrfach mit Problemen im Rücken zu kämpfen.

So schlimm wie dieses Mal war es jedoch noch nie. Kaum war er zu Hause und aus der Dusche, konnte er kaum noch aufstehen oder einen Schritt machen. Ins Krankenhaus ging er aber erst am nächsten Tag, als es nicht besser wurde. Das Feedback dort: Er habe sich wahrscheinlich einen Nerv eingeklemmt und solle zur Physiotherapie gehen. Außerdem gab es Medikamente, um mit den Schmerzen klarzukommen.

Zeitsprung zum 28. Oktober: Preach wachte mitten in der Nacht auf, weil er einen starken Schmerz in seiner rechten Seite verspürte. Der war wohl so unangenehm, dass Preach ein Bad und etwas gegen die Schmerzen nahm. Es half. Im Anschluss konnte er wieder ins Bett gehen und weiterschlafen. Am nächsten Tag war der Schmerz weg.

Zeitsprung zum 30. Oktober: In der Nacht von Freitag auf Samstag war der Schmerz in der Seite plötzlich wieder da, und dieser nahm nach dem Aufwachen spürbar zu. Dieses Mal halfen auch Bad und Schmerzmittel nicht. Also ging es für Preach wieder ins Krankenhaus, wo dann auch noch Übelkeit und Erbrechen dazu kamen.

Ihr könnt euch die gesamte, fast 50 Minuten langen Erfahrungsbericht von Preach auch auf YouTube oder im Folgenden geben:

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Die Situation eskaliert

Wie ging es weiter? Die Ärzte vor Ort vermuteten, dass es etwas mit der Gallenblase beziehungsweise Gallensteinen zu tun haben könnte. Es dauerte bis Sonntag, bis ein Experte vor Ort war, der ein Ultraschall sicher auswerten konnte. Zu dem Zeitpunkt ging es Preach wieder deutlich besser: „Ich fühlte mich gut, hatte nur noch leichte Schmerzen, konnte laufen und nahm nicht einmal Schmerzmittel.“

Nach dem Ultraschall stand die Diagnose fest: Gallensteine. Es stand also eine Operation an. Die Gallenblase entfernen, das ist eigentlich keine große Sache. Es gab zusätzliche Scans, Diskussionen rund um den OP-Termin, weil der Eingriff nicht dringlich sei, und eine verordnete Diät. Einmal bekam er vom Krankenhaus jedoch Nudeln mit Gemüse und einer Kartoffelkrokette.

Wer ist Preach? Mike „Preach“ Lamb kommt aus England und macht bereits seit 16 Jahren Content, vor allem zu MMORPGs wie WoW oder Final Fantasy XIV. Sein Mike „Preach“ Lamb kommt aus England und macht bereits seit 16 Jahren Content, vor allem zu MMORPGs wie WoW oder Final Fantasy XIV. Sein YouTube-Kanal kommt auf mehr als 441.000 Subscribers und mehr als 3.000 Videos. Auf Twitch hat er 319.015 Follower. Mittlerweile arbeitet ein Team aus mehreren Leuten an den Kanälen, darunter auch seine Frau Emma.

Wider besseres Wissen aß er die Krokette, weil er seit Tagen kaum etwas abseits von Joghurt und Gemüse bekommen hatte. Etwas später kamen die Schmerzen und das Erbrechen zurück. In den kommenden Stunden eskalierte die Verfassung von Preach. Jede kleinste Bewegung, jeder Atemzug schmerzten wie die Hölle. Selbst die stärksten Anti-Schmerz-Medikationen halfen nur wenig.

Letztlich landete Preach erst in einem weiteren Scan und dann auf dem Operationstisch. Die Gallenblase war anscheinend komplett blockiert, nekrotisch, gangränös und perforiert. Ab Minute 41:35 könnt ihr euch das gepeinigte Organ einige Sekunden lang anschauen. Nach der Operation erklärte ein Arzt dem Creator, dass man nicht länger hätte warten dürfen, da der Verlauf sonst sicher tödlich verlaufen wäre.

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Wie reagiert die Community? Mike „Preach“ Lamb hat über viele Jahre hinweg eine große Community aufgebaut, die einfach nur froh ist, dass es dem Streamer wieder besser geht. Das zeigen unzählige Kommentare auf YouTube.

nishiki7022 schreibt etwa: „Unser Bro wurde daran erinnert, dass IRL-Server immer Hardcore sind.“

mcfriedlich ergänzt: „Heilige Scheiße – Zitat meines Nachbarn, der Gastroenterologe ist. Ich habe ihn gefragt, ob er sich das Video ansehen und einen Blick auf das Bild werfen könnte. Um ehrlich zu sein … mit all dem Lachen und Lächeln macht man es einem leicht, nicht zu begreifen, dass man tatsächlich auf dem besten Weg war, innerhalb der nächsten paar Stunden zu sterben. Mein Nachbar war schockiert.“

diode_wow ist ebenfalls erleichtert: „Als OP-Krankenschwester und CRNA war das eine wirklich beängstigende Geschichte. Ich bin froh, dass du das gut überstanden hast! Übrigens, cooles Bild! Schönes Organ!“

Die Erfahrung von Preach zeigt, wie schnell alles gesundheitlich aus dem Ruder laufen kann. Dem Creator geht es jetzt zum Glück wieder besser. Er ist leider nicht der einzige Streamer, der mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat: Twitch-Streamer NoWay macht wegen Gesundheit Pause auf unbestimmte Zeit: „Wir wissen jetzt was es ist“