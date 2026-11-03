Ich spiele mit Forever zum ersten Mal WoW: Was sind eure besten Tipps für einen Noob wie mich?

Der Release von World of Warcraft: Forever steht kurz bevor und MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß streckt zum ersten Mal ihre Zehen gen Azeroth. Aber als absoluter Noob weiß sie ja gar nicht, wo sie anfangen soll und braucht dafür jetzt eure Hilfe.
Ich durfte World of Warcraft damals zum Start nicht spielen. Dieses komische Online-Game für das man monatlich Geld ausgeben muss war meinen Eltern sehr suspekt.
Die junge Teenagerin Sophia in so eine unkontrollierbare Umgebung mit vermutlich vielen Erwachsenen, die sonst noch was im Sinn haben könnten, schicken? Nein. Außerdem reichte mein Taschengeld damals bei weitem nicht aus, um mir WoW zu kaufen und dann auch noch jeden Monat dafür blechen zu können.
Ich habe genau einmal mit einer Freundin bei ihr Zuhause reingezockt und das ging ziemlich in die Hose: Wie ich mit WoW angefangen und sofort wieder aufgehört habe
Jetzt steht aber der Release von WoW: Forever an und ich werde zum ersten Mal in meinem Leben so richtig in Azeroth eintauchen. Allerdings bin ich tatsächlich ein absoluter WoW-Noob. Genau deswegen brauche ich jetzt eure Hilfe: Was sind eure Tipps zum Start von Forever für Noobs wie mich?
Ich bin ein Noob, helft mir hier aus!
MMORPGs sind kein komplettes Neuland für mich. Ich habe schon so einige angezockt und bin seit 2016 fest in Final Fantasy XIV angekommen. Ich kenne also die wichtigsten Begriffe wie Dungeons, Raids, Gruppen-Kompositionen, sowie den Gear- und Level-Grind.
Aber ich kenne mich nicht in World of Warcraft als Spiel und als Welt aus. Ich weiß kaum etwas über die Lore, von Arthas und Sylvanas mal abgesehen. Ich bin auch unglaublich verwirrt von den Mechaniken:
Kollege Karsten hat in seiner vorläufigen Tier-List nicht einfach nur Klassen, sondern auch Spezialisierungen aufgezählt. Meine erste Reaktion war:
Ich muss mich hier selbst um meine Skillung kümmern??? Und hier kommt ihr ins Spiel:
Was sind eure Tipps für den Einstieg in WoW, wenn ihr einem Anfänger wie mir helfen würdet?
Mir ist dabei ganz egal, ob es um die Charakter- und Klassenwahl, Early-Game oder Late-Game geht. Oder etwas ganz was anderes, was ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben kann.
Schreibt mir in die Kommentare, was ihr mir und den anderen Neulingen mit auf den Weg geben möchtet, damit wir euch vielleicht nicht ganz so noobig im Weg stehen, wenn es dann am Donnerstag ernst wird.
Ich bin sehr gespannt auf eure Tipps und werde sie natürlich dann zum Release nach bestem Wissen und Gewissen umsetzen. Ob sie was gebracht haben, werde ich euch natürlich auch wissen lassen.
Wenn ihr eure 5 Cent für Anfänger in World of Warcraft hier gelassen habt, könnt ihr natürlich auch euren eigenen Start ins Spiel einmal durch planen. Damit ihr alle nötigen Ressourcen an der Hand habt, haben wir hier für euch unsere große Sammlung an Guides zu WoW Forever: WoW Forever: Alle Guides zur neuen Version von World of Warcraft
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Kommentare
Keine Tipps lesen, einfach losspielen. Alles andere ruiniert nur den Spaß.
Such dir eine Gilde oder Freunde mit denen du während des zockens in Discord abhängen kannst. Sofern du keine Assis erwischen solltest wertet dies jedes Game ungemein auf.
Versuch am besten mit einer kleinen Gruppe zu spielen. Quest-Loot wird nicht geteilt, Gegner droppen ihren Quest-Items meistens (und wenn überhaupt) nur einmal. Ist man mit einer vollen Gruppe unterwegs, kann sich das ganz schön lange ziehen, aber mit 2-3 Leuten kann man die meisten Quests, die auch Elite Gegner (Gegner mit Goldenn Drachen Rahmen wie der bekannte Hogger) beinhalten, gut machen und man kommt trotzdem noch zügig vorran.
Sollte man doch alleine spielen, sollte man schauen das man einen guten mix aus CC und DPS nutzt. 2 – 3 Gegner können schnell den tot bedeuten und der weg zur Leiche kann mehrere Minuten dauern (und dadurch auch einen gewaltigen respawn in der Gegend in der man war) auslösen.
Unter dem Strich kann man alle Klassen gut spielen, wobei Krieger und Schurke erfahrungsgemäß recht langsam leveln, da man in jedem Kampf leben verliert und auf Bandagen durch den Erste Hilfe-Beruf und Nahrung zurück greifen muss. Jäger und Hexenmeister haben es durch ihre Begleiter ziemlich einfach. Magier müssen sich auch oft hinsetzen, aber das liegt eher an ihrem Mana. Die anderen Klassen können sich heilen.
Die Story in Classic (und vermutlich auch forever) entfaltet sich mehr durch Questtexte als durch Zwischensequenzen oder vertonte Dialoge. Ich weis nicht ob es schon etwas für Forever gibt, aber Retail und Classic haben beide ein AddOn das die Questtexte gut zusammen fasst falls es einem zu viel Text wird irgendwann.
In WoW Classic/Era spielt die Vorbereitung auf einen Kampf eine wichtige Rolle. Das Spiel ist was das angeht D&D viel ähnlicher.
Das bedeutet, wenn es viele Mobs auf einem Haufen gibt, erstmal schauen wie die Patroulien laufen etc.
Dann keine drei Mobs auf einmal pullen. Man stirbt da sehr schnell. Pullt man aus Versehen drei Mobs dann lieber wegrennen und dabei möglichst nicht zwei weitere Mobs pullen.
Empfehlenswert ist es auch einige Mana- und Mana-Tränke dabei haben.
In Instanzen lieber den Tank pullen lassen und auch antanken lassen. Es ist nicht so, dass die Tanks quasi durch ihre Anwesenheit Tonnen an Aggro produzieren wie in FF14 oder Retail.
Haben Mobs einen goldenen Drachen im Rahmen dann sind es sog. Elite-Gegner. Elite-Gegner haben doppelt so viel HP und machen drei Mal so viel Schaden. Viele Klassen schaffen einen Elite-Gegner solo nicht. Da lieber eine Gruppe suchen.
Itemlevel ist in WoW Forever/Era nicht das ausschlagende Kriterium ob ein Gegenstand gut ist oder nicht. Und auch epische Gegenstände sind nicht automatisch toll bloß weil sie lila sind. Allgemein ist das Attribut-System relativ komplex. Gegenstände gleichen Itemlevels können trotzdem sehr unterschiedlich sein.
Wenn man als Hordler im Silberwald questet, dem Mob “Sohn von Arugal” weeeeeiiiiiit aus dem Weg gehen.
Es gibt in den Startgebieten oft Quests in div. Höhlen. Diese sind meist sehr hart obwohl sie im Questlog nicht als Elite markiert sind. Der Grund ist eine hohe Mobdichte, wegrennende Mobs und extrem schneller Respawn. Ein Beispiel ist die Quest “Relikte des Erwachens” im N811 Startgebiet. Bei sowas lieber eine Gruppe bilden und nicht frustriert aufgeben.
Viel Geduld mitbringen. Denn eine Anreise von Stormwind oder Orgrimmar nach irgendwo kann gerne 20 Minuten in Anspruch nehmen.
Die sog. Worldbuffs (Onyxia/Nefarian in Stormwind/Orgrimmar’) beim Leveln mitnehmen. Diese sind sehr stark. Die wird man aber am Anfang nicht haben können.
Puhhhh ….
das meiste lehrnst du schritt für schritt, einfach spass haben. was ich empfehelen kann ist questi addon, das hilft.
Einfach loslegen und Spaß in Azeroth haben und genießen 😎😁
man muss nichts wissen, man kann einfach nur spielen
wobei vieleicht ein tipp: abstand von leuten halten die dir erklären wollen wie man “richtig” wow spielt