Ich spiele mit Forever zum ersten Mal WoW: Was sind eure besten Tipps für einen Noob wie mich?

Der Release von World of Warcraft: Forever steht kurz bevor und MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß streckt zum ersten Mal ihre Zehen gen Azeroth. Aber als absoluter Noob weiß sie ja gar nicht, wo sie anfangen soll und braucht dafür jetzt eure Hilfe.

Ich durfte World of Warcraft damals zum Start nicht spielen. Dieses komische Online-Game für das man monatlich Geld ausgeben muss war meinen Eltern sehr suspekt.

Die junge Teenagerin Sophia in so eine unkontrollierbare Umgebung mit vermutlich vielen Erwachsenen, die sonst noch was im Sinn haben könnten, schicken? Nein. Außerdem reichte mein Taschengeld damals bei weitem nicht aus, um mir WoW zu kaufen und dann auch noch jeden Monat dafür blechen zu können.

Ich habe genau einmal mit einer Freundin bei ihr Zuhause reingezockt und das ging ziemlich in die Hose: Wie ich mit WoW angefangen und sofort wieder aufgehört habe

Jetzt steht aber der Release von WoW: Forever an und ich werde zum ersten Mal in meinem Leben so richtig in Azeroth eintauchen. Allerdings bin ich tatsächlich ein absoluter WoW-Noob. Genau deswegen brauche ich jetzt eure Hilfe: Was sind eure Tipps zum Start von Forever für Noobs wie mich?

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Ich bin ein Noob, helft mir hier aus!

MMORPGs sind kein komplettes Neuland für mich. Ich habe schon so einige angezockt und bin seit 2016 fest in Final Fantasy XIV angekommen. Ich kenne also die wichtigsten Begriffe wie Dungeons, Raids, Gruppen-Kompositionen, sowie den Gear- und Level-Grind.

Aber ich kenne mich nicht in World of Warcraft als Spiel und als Welt aus. Ich weiß kaum etwas über die Lore, von Arthas und Sylvanas mal abgesehen. Ich bin auch unglaublich verwirrt von den Mechaniken:

Kollege Karsten hat in seiner vorläufigen Tier-List nicht einfach nur Klassen, sondern auch Spezialisierungen aufgezählt. Meine erste Reaktion war: Ich muss mich hier selbst um meine Skillung kümmern??? Und hier kommt ihr ins Spiel:

Was sind eure Tipps für den Einstieg in WoW, wenn ihr einem Anfänger wie mir helfen würdet?

Mir ist dabei ganz egal, ob es um die Charakter- und Klassenwahl, Early-Game oder Late-Game geht. Oder etwas ganz was anderes, was ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben kann.

Schreibt mir in die Kommentare, was ihr mir und den anderen Neulingen mit auf den Weg geben möchtet, damit wir euch vielleicht nicht ganz so noobig im Weg stehen, wenn es dann am Donnerstag ernst wird.

Ich bin sehr gespannt auf eure Tipps und werde sie natürlich dann zum Release nach bestem Wissen und Gewissen umsetzen. Ob sie was gebracht haben, werde ich euch natürlich auch wissen lassen.

Wenn ihr eure 5 Cent für Anfänger in World of Warcraft hier gelassen habt, könnt ihr natürlich auch euren eigenen Start ins Spiel einmal durch planen. Damit ihr alle nötigen Ressourcen an der Hand habt, haben wir hier für euch unsere große Sammlung an Guides zu WoW Forever: WoW Forever: Alle Guides zur neuen Version von World of Warcraft