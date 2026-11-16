WoW Forever: Wenn ihr euer Spielerlebnis ruinieren wollt, benutzt Addons

Den Spaß in World of Warcraft Forever kann man ganz leicht wieder verlieren. Was dabei hilft: Addons, die alles bereits verraten.

Mit WoW Forever haben gerade so viele Menschen Spaß an Warcraft, wie vermutlich noch nie zuvor in der Vergangenheit des MMORPGs. Immerhin war es der größte WoW-Launch jemals. Doch manche Spielerinnen und Spieler ruinieren sich den Spielspaß, ohne es zu wissen – denn sie benutzen Addons. Ich will hier kurz erklären, welche Addons schädlich sind, selbst wenn das für manche schwer zu begreifen ist.

Egal ob ich hier in unsere Redaktion schaue, auf Screenshots von Freunden oder Diskussionen in der Gilde: Viele benutzen Addons, die ihnen massive Informationen bescheren. Informationen, die dafür sorgen, dass eine Menge Spielspaß verloren geht und der „Effizienz“ geopfert wird.

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Addons, die den ersten Durchlauf schlechter machen

World of Warcraft Forever bietet gerade viele Neuerungen, die in der Welt versteckt sind. Quests, Stories, Rare-Mobs, Geheimnisse. Es ist spannend, so etwas zu entdecken. Doch eine ganze Reihe von Addons verhindert das. Hier einige Beispiele:

Das Addon „Questie“ zeigt sämtliche Quests auf der Karte an und wo man sie findet.

Addons wie „ATT – All The Things“ schreiben an jedes Item und jeden Tooltip dran, wo man etwas bekommt und welchen Nutzen das Item erfüllt.

KI-Addons wie Spoken vertonen nicht nur Quest-Texte, sondern liefern auch gesprochene Hinweise zur jeweiligen Umgebung – und verraten sofort, was man irgendwo findet oder wer hinter den bösen Machenschaften einer Quest steckt.

All diese Addons sorgen dafür, dass World of Warcraft Forever kein Spiel der Entdeckung und Erforschung ist, sondern eine Checkliste, die man abarbeitet. Also das, was das moderne WoW für viele ist und dem man mit Forever eigentlich entkommen will.

Man zieht mit der Verwendung solcher Addons nicht mehr los und erforscht die Welt – man schaut auf die Karte, lässt sich von Questie sagen, wo alle Quests sind, während der Sprecher von Spoken alle Story-Wendungen verrrät und irgendeine HandyNotes-Variante auch noch verrät, wo man sämtliche Geheimnisse, Rare-Mobs und Schätze findet.

Ich glaube, viele merken nicht, wie viel sie sich damit von der Freude an der Spielwelt und der Entdeckung kaputtmachen.

Benutzt ihr solche Addons? Wie wirken sie sich auf euren Spielspaß aus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Manch einer sprintet mit Questie und anderen Addons durch die Welt, arbeitet nur eine Check-Liste ab. Effizient, aber ein Teil des Spiels geht dabei verloren.

Eine Erfahrung, die ihr nur ein einziges Mal haben könnt

Ich bin voll des Lobes für World of Warcraft Forever. Es ist lange her, dass ich eine so interessante Spielwelt gesehen habe, die durch neue Mechaniken soziale Interaktionen fördert und gleichzeitig viele neue Überraschungen enthält.

Doch viele scheinen nicht zu begreifen, was für einer Erfahrung sie sich selbst berauben, wenn sie das Spielerlebnis durch Addons „besudeln“.

Ich weiß, für manche klinge ich jetzt wie die alte Oma oder der alte Opa, mit der „früher war alles besser“-Mentalität – aber das ist nicht mein Punkt. Es war früher nicht besser, aber das Spiel ist aktuell besser, wenn ihr keine Addons nutzt, die euch irgendetwas verraten. Denn nur dann habt ihr das Erlebnis, diese Dinge selbst zu entdecken. Nur dann habt ihr den Forscherdrang, euch selbst zu fragen:

„Was ist wohl hinter dem nächsten Hügel?“

„Was finde ich am Ende dieser Höhle?“

Ist dieser NPC neu? Warum ist er hier?

„Ob sie da irgendwo eine neue Quest versteckt haben?“

Wenn ihr bereits die Informationen habt, wo alle Quests zu finden sind, wo welches Geheimnis liegt und wo alle Rare-Spawns erscheinen können, dann existiert dieser Entdeckerdrang schlicht nicht mehr. Ihr arbeitet eine Liste ab.

Ja, ohne die Addons gibt es die Chance, etwas beim ersten Durchlauf zu verpassen. Doch mit diesen Addons habt ihr absolut keine Chance, jemals die Freude über eine eigene Entdeckung zu verspüren. Ihr glaubt, dass ihr das gar nicht braucht. Aber wenn ihr es einige Male erlebt habt, ist es ein wunderbarer Teil der Level-Phase von Forever und etwas, das ihr nur einmal erleben könnt – wenn ihr es euch nicht durch Spoiler-Addons zerstört.

Vielleicht ist es auch einfach die FOMO, die man über Jahre in MMORPGs gelernt hat. Doch in WoW Forever ist sie nicht existent. Ihr müsst es nur zulassen.

Ich möchte euch hier auch nicht vorschreiben, wie ihr das Spiel zu spielen habt. Es gibt die Möglichkeit für die Verwendung von Addons, also kann das jeder und jede frei verwenden, wie es gefällt. Doch glaubt mir: Ihr ruiniert euch damit einen großen Teil dessen, was World of Warcraft Forever gerade so gut macht. Benutzt die Addons beim zweiten Durchlauf, wenn ihr unbedingt wollt. Doch das erste Mal solltet ihr diese überarbeitete Welt einfach erkunden. Es lohnt sich. Denn vielleicht gelingt es WoW Forever dann auch, euer Gaming-Hirn zu resetten.