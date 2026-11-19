Was ist eigentlich die schlimmste Level-Klasse in WoW Forever? Priester glauben, dass sie es sind – aber sie irren sich.

Es ist eine alte Weisheit in der Community von World of Warcraft: Die eigene Klasse ist natürlich immer die schwierigste beim Leveln und alle anderen haben es viel zu gut. Es braucht eine Menge Einsatz, um sich vom Gegenteil zu überzeugen, besonders als Priester, die es ja traditionell eher schwer beim Leveln haben. Doch es gibt eine Klasse, die hat es noch viel härter – und der wird jetzt Respekt von einem Krieger gezollt.

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Der Spieler BostianALX erklärt im Subreddit von WoW, wie er seine Meinung geändert hat:

Als Priester-Main dachte ich, sicher hat niemand eine schlechtere Level-Erfahrung als ich. Es ist langsam. Es ist zäh. Es ist, als würde ich jedes mal eine digitale Lobotomie erleiden, während 3-5 Arbeitstage vergehen, in denen ich einen einzelnen Mob besiege. Ich bin langsam bis Stufe 40 vorwärts gekrochen, während ich davon träumte, buchstäblich jede andere Klasse zu spielen, aber ich bin in einer toxischen Beziehung mit meiner Hauptklasse.

Er belächelte die Probleme anderer Klassen regelmäßig, darunter auch den Krieger:

Ich hab die Probleme von anderen Klassen immer beiseite gewischt. Awww, die armen Magier, die jedes Mal trinken müssen, nachdem sie alles im 100-Meter-Radius gesprengt haben. Aww, die Paladine, die Auto-Attacks benutzen müssen, während sie eine obszöne Menge an nützlichen Fähugkeiten haben. Buhuu! Und Krieger! Das ist die gleiche Klasse, die ich durch Dungeons geheilt habe, die einfach alles pullen, ohne ins Schwitzen zu geraten. Die gleiche Klasse, mit der ich in einer Gruppe war, die Elite-Gegner beim Questen getankt hat, während ich im Grunde nicht mehr dazu beigetragen habe, als mal eine Erneuerung zu wirken oder mehrere Minuten meinen Zauberstab zu schwingen.

Blick durch die Krieger-Brille bietet neue Erfahrung

Doch wie so oft, ändert sich das mit einer anderen Perspektive. Einfach mal einen Krieger selbst zu leveln, gibt oft einen ganz anderen Blick auf die ach-so stabile Klasse, die als Tank brilliert. Denn das Leveln dieser Klasse kann eine Qual sein, wie auch BostianALX dann feststellt:

Aber dann habe ich [einen Krieger] erstellt. Ich glaube, ich bin mit meinem Level-9-Krieger öfter gestorben als mit meinem Priester auf seiner ganzen Reise. Ich habe eine obszöne Menge an Fleisch verschlungen, nur um mich gerade so nach jedem Pull ans Leben zu klammern. Ich fürchte Mobs, die zwei Stufen unter mir sind. Ich schreibe schon innerlich mein Testament, wenn ich zwei Mobs gleichzeitig auf mich ziehe. Ich bin ziemlich sicher, dass mein Krieger rechtlich als blind zählt, so oft wie die Angriffe verfehlen. Ein Kraut hat mich pariert. Was auch immer ich zuvor über euch dachte, ich nehme es zurück. Es tut mir leid. Ich wusste es einfach nicht.

Krieger haben es am Anfang schwer – aber es bessert sich mit der Zeit.

Community stimmt zu, belächelt aber Krieger: Der Beitrag hat weit über 5.000 Upvotes bekommen und trifft offenbar einen Nerv in der Community. Allerdings machen sich dennoch viele über Krieger ein wenig lustig – sie gelten eben als ein wenig stumpf, was auch in den Kommentaren deutlich wird:

„Ich bin mir sicher, Krieger würden diesen Beitrag wirklich zu schätzen wissen, wenn sie lesen könnten.“ – Xpalidocious

„Hey Leute, ich bin ein Schutz-Krieger, der hier nur so vorbeikommt. Kann jemand mir den Beitrag vorlesen?“ – Staticalpumpkin

„Krieger ist schrecklich, aber sobald du Level 16 erreichst mit Rache und Schildblock wirst du zu einem Gott und die Spielerfahrung dreht sich komplett.“ – Ringio

Cortyn meint: Krieger ist eine der Klassen, bei der es sich schon während der Level-Phase lohnt, Gold in die Hand zu nehmen und sich im Auktionshaus neue Waffen und Ausrüstung zu kaufen. Das macht das Leveln direkt viel angenehmer. Das so verlorene Gold holt man danach deutlich entspannter wieder rein. Doch selbst dann ist der Krieger eindeutig eine der zäheren Klassen in WoW Forever, die zu spielen sich vor allem dann lohnt, wenn man einen Heiler im Nacken hat, mit dem man durch Dungeons rennt – oder noch besser, gleich eine ganze Gildengruppe.

Habt ihr euch schon die Qual angetan, einen Krieger zu leveln, der kein „Edel-Twink“ ist? Oder schiebt ihr diese Aufgabe noch vor euch her, bis ihr erst ein paar andere Klassen ausprobiert und gelevelt habt? In unserer Community Tier-List ist der Krieger übrigens über dem Priester …