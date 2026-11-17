MeinMMO-Dämon Cortyn feiert die Lagerfeuer in World of Warcraft Forever. Sie sind einfach geniales Spieldesign.

World of Warcraft Forever ist im Kern die klassische Spielerfahrung von World of Warcraft, aber eben doch mit einer ganzen Reihe Neuerungen. Eine der wohl besten Neuerungen ist das Lagerfeuer, auch wenn sie von manchen als nervig empfunden wird. Doch sie ist genau der Schubser in Richtung sozialer Interaktion, die das Spiel gebraucht hat.

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Das Lagerfeuer ruft Spielerinnen und Spieler zusammen

Wer es aus irgendeinem Grunde bisher nicht kennt: Das Lagerfeuer in WoW Forever ist ein Gegenstand, den man in der Welt platzieren kann. Eine kleine Feuerstelle, die für ein paar Minuten bestehen bleibt. Bis zu 3 Personen können anschließend am Lagerfeuer verschiedene Upgrades aufstellen. Angler stellen eine Fischschale auf, Verzauberungskünstler eine verzauberte Laute und Lederhandwerker ein Zelt.

Die Gegenstände sind nicht nur optisch nett, sondern sie gewähren auch Buffs, wenn man mindestens 60 Sekunden am Lager sitzen bleibt.

Die Buffs sind in den meisten Fällen nahezu identisch mit den Klassenbuffs, können aber richtige Gamechanger sein. Für meine Magierin macht es einen himmelweiten Unterschied, ob sie mit 1.500 Lebenspunkten in die Schlacht zieht oder mit knapp 2.000.

Die Buffs sind allerdings nur die „direkte“ Belohnung. Noch besser ist die soziale Interaktion, die auf ganz natürliche Weise gefördert wird.

Lagerfeuer lockenn immer viele Leute an.

Ich stelle meine Lagerfeuer zumeist entlang einer Hauptstraße oder direkt am Wegesrand auf und nahezu immer kommen andere Charaktere angerannt, stellen ihre Objekte dazu und setzen sich.



Manchmal albert man ein wenig herum, mal spricht man über das Licht und die Welt oder die Quests, die man gerade erledigen muss. Sehr oft habe ich durch das Lagerfeuer schon Gruppen gefunden, mit denen ich danach ein paar Stunden weitergespielt habe.

Und ja, manchmal macht man auch nur eben eine Gruppe, damit sich alle gemeinsam in meinen Schlafsack kuscheln können, um noch ein paar Prozent mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Solange sie mir den Schlafsack nicht vollkrümeln, ist das auch total okay!

Buffs bleiben stark, auch im Solo-Spiel

Selbst wenn man überhaupt kein Interesse an sozialer Interaktion in Form von Gesprächen hat, erfüllen die Lagerfeuer einen klaren Zweck: Eine kurze, natürliche Pause. Vielleicht steht man kurz auf, macht ein paar Schritte, holt sich ein neues Getränk oder öffnet mal kurz das Fenster.

Mich hat diese Pause immer gefreut. Ein kurzer Moment des Verschnaufens, ein weiteres Element der Entschleunigung. Es trägt ungeheuer dazu bei, dass die Welt sich lebendig anfühlt und man andere Spielerinnen und Spieler wahrnimmt – egal ob man mit ihnen in direkten Kontakt tritt oder nicht.

Besonders toll finde ich, dass die Lagerfeuer nicht einmal auf Stufe 60 ihren Nutzen verlieren. Denn auch wenn man in der offenen Welt etwas farmen möchte – etwa Runenstoff und Teufelsstoff für die Schneiderei – dann lohnt sich so ein Camp, auch dann, wenn man es nur ganz für sich alleine aufstellt. Von den Vorteilen beim Angeln will ich hier noch gar nicht sprechen, denn darauf komme ich in einem anderen Beitrag zurück – Angeln ist nämlich ein toller Weg, um Gold auf Stufe 40 zu sammeln.