Obwohl Publisher Kakao Games mit ArcheAge Chronicles gerade erst einen Titel in den Early Access geschickt hat, kündigte das Unternehmen mit ArcheAge S: Strait of Freedom gleich ein weiteres neues MMORPG an. Jetzt wissen wir endlich, was sich hinter dem Spiel verbirgt und in welche Richtung es gehen soll.

Was wissen wir zu dem Spiel? Tatsächlich handelt es sich bei ArcheAge S um das in den Finanzberichten erwähnte ArcheAge Legacy. Und Legacy ist ein passender Begriff, denn es kehrt viel mehr zu den Wurzeln von ArcheAge zurück.

In einem Q&A-Video auf YouTube verraten die Entwickler mehr Details zum MMORPG. Es soll eine eigenständige Version werden, die exklusiv auf dem PC erscheint. Statt eines Action-RPGs mit MMO-Elementen wie in ArcheAge Chronicles erwartet euch bei ArcheAge S eher ein klassisches Sandbox-MMORPG:

Es gibt keine starren Charakterklassen. Stattdessen definieren die Ausrüstung und die Waffen die Rolle und die Fähigkeiten.

Es wird eine isometrische Kameraperspektive geben, die sich anpassen lässt.

Kämpfe zwischen den Spielern sollen organisch durch Ressourcenknappheit entstehen. Die Spieler können dabei nicht nur an Land, sondern auch auf hoher See auf Schiffen gegeneinander kämpfen. Es wird für Händler aber auch sichere Zonen geben.

Das Arbeitspunkte-System wurde ersatzlos gestrichen. Die Item-Produktion wird stattdessen durch natürliche Limitierungen (wie Bodenfruchtbarkeit) reguliert. Das eigene Grundstück dient dabei als absolutes Zentrum der Wirtschaft.

Es soll kein Pay-to-Win geben. Gekaufte Gegenstände sollen rein kosmetisch sein. Der offizielle Release wird für Q2 2027 auf Steam angepeilt.

Den Entwicklern zufolge soll das Spiel für ein breiteres Publikum zugänglicher werden. Gescheiterte und unbeliebte Mechaniken des Vorgängers wurden konsequent gestrichen, während funktionierende Kernaspekte überarbeitet und ausgebaut wurden.

Video starten ArcheAge Chronicles im Gameplay-Trailer: A Quick Look at Auroria Autoplay

Ähnlichkeiten mit anderen MMORPGs

Womit kann man ArcheAge S vergleichen? Das Sandbox-MMORPG erinnert mit seinen Features stark an Titel wie Black Desert Online oder Albion Online. Hier gibt es klare Überschneidungen beim Wirtschaftssystem oder bei den lukrativen Handelsrouten durch PvP-Zonen.

Allerdings gibt es zwei wichtige Punkte, in denen sich ArcheAge S abhebt. Zum einen konzentriert sich das Sandbox-MMORPG auf ein komplett offenes Housing direkt in der Spielwelt, was bei BDO größtenteils und bei Albion Online komplett instanziert ist.

Zum anderen gibt es den massiven Fokus auf kooperative Marine- und Schifffahrtsinhalte. Zwar hat auch BDO Schiffe, jedoch steuert man bei ArcheAge S als Crew zusammen in die Seeschlacht (Steuermann, Kanoniere, Reparatur), was dem Seekampf eine völlig eigene Dynamik verleiht.

Dementsprechend könnte ArcheAge S frisches Futter für Sandbox-Fans werden. Oder was meint ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Der große Bruder ArcheAge Chronicles ist mittlerweile auf Steam in den Early Access gestartet. Doch für seinen Release hat er sich den denkbar ungünstigsten Zeitpunkt ausgesucht, denn die Konkurrenz war gerade in dieser Woche sehr groß: 3 neue MMOs könnten sich den bisher wichtigsten Start ihres Lebens versauen, weil sie unbedingt mit WoW: Forever kuscheln müssen